Masz rower? Za brak tego elementu będzie 500 zł mandatu. Policja nie ma litości

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru?

Prawnym dokumentem regulującym omawianą kwestię, jest rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z nim, każdy rower powinien być wyposażony w:

jedno przednie światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu

co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu

przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

Zarówno przednie jak i tylne światła pozycyjne, nie mogą być one umieszczone wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni. Rozporządzenie dopuszcza także światła migające pozycyjne. Do tego światła odblaskowe barwy żółtej mogą być umieszczone na pedałach roweru.

W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się także odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia umieszczony na obu bokach opony albo elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia umieszczone na bocznych płaszczyznach kół. Co ciekawe, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia rowerzyście sygnalizowanie ręką zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, to taki pojazd także powinien być wyposażony w kierunkowskazy.

Ile wynosi mandat za braki w wyposażeniu roweru?

Polscy rowerzyści nie są przyzwyczajeni do kontroli drogowych, ale te w ostatnich czasach zdarzają się coraz częściej - szczególnie w większych miastach. Tym bardziej powinni oni pamiętać o ciążących na nich obowiązkach, ponieważ mogą otrzymać mandat tak jak każdy inny uczestnik ruchu drogowego.

Warto przy tym zaznaczyć, że na przykład brak oświetlenia nie jest karany w czasie dnia, czyli kiedy i tak go nie potrzebujemy. Jeśli jednak w momencie kontroli okaże się, że nie mamy wyposażenia, z którego powinniśmy aktualnie korzystać, grozi nam mandat. Ten wynosi, zależnie od tego jak funkcjonariusz oceni naszą przewinę, od 20 do nawet 500 zł.

Jakie akcesoria do roweru warto dokupić?

Lista wymaganego przez prawo wyposażenia roweru nie jest długa i trudno uznać którykolwiek element za zbędny. Można nawet powiedzieć, że jest to absolutne minimum i rowerzysta, któremu zależy na bezpieczeństwie oraz wygodzie, powinien zainwestować w dodatkowe elementy wyposażenia. Przykładowo nieobowiązkowy jest kask rowerowy, ale każdy chyba rozumie, jak istotna może okazać się ochrona, którą on zapewnia. Warto przy okazji przypomnieć, że rząd już przyjął przepisy zgodnie z którymi osoby do 16. roku życia będą musiały jeździć na rowerze w kasku (szczegóły w tekście poniżej).

Przy polskiej aurze, warto zaopatrzyć się także w błotniki, których nie spotkamy seryjnie w każdym modelu roweru. Docenimy je szczególnie w czasie dalszych podróży, podczas których przydatne mogą być także podstawowe narzędzia. Pozwolą na szybką naprawę drobnych usterek, a także regulację działania różnych elementów. Wśród innych przydatnych rzeczy, warto wymienić choćby bidon, pompkę oraz uchwyt na smartfona.

