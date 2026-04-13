Spis treści: Czy na hulajnodze elektrycznej trzeba mieć kask? Jakie przepisy obowiązują użytkowników hulajnóg elektrycznych do czerwca 2026? Dlaczego warto jeździć w kasku na hulajnodze? Jaki kask wybrać na hulajnogę elektryczną?

Właśnie ta statystyka była jednym z powodów nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która od 3 czerwca 2026 roku wprowadza obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16. roku życia poruszających się na hulajnogach elektrycznych, rowerach i urządzeniach transportu osobistego.

Czy na hulajnodze elektrycznej trzeba mieć kask?

W przypadku dorosłych odpowiedź jest prosta - nie, prawo nie nakłada na dorosłych obowiązku korzystania z kasku, zresztą tak jak na rowerze.

Od 3 czerwca 2026 roku sytuacja zmienia się dla osób poniżej 16. roku życia. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, uchwalona przez Sejm 17 października 2025 roku i podpisana przez prezydenta, nakłada na nieletnich obowiązek używania kasku ochronnego spełniającego normy PN-EN 1078 lub PN-EN 1080 podczas jazdy hulajnogą elektryczną, rowerem elektrycznym i urządzeniami transportu osobistego. Obowiązek obejmuje wszystkie przestrzenie publiczne, nie tylko ulice i drogi, ale też ścieżki rowerowe, osiedlowe place i parki.

Ta sama nowelizacja zabrania dzieciom poniżej 13. roku życia korzystania z hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na drogach publicznych. W strefie zamieszkania jest to dopuszczalne, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Jakie przepisy obowiązują użytkowników hulajnóg elektrycznych do czerwca 2026?

Poza kwestią kasku, status prawny e-hulajnóg w Polsce regulują przepisy wprowadzone w maju 2021 roku. Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą jeździć hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, a w strefie zamieszkania tylko pod opieką dorosłego. Osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dorośli nie potrzebują żadnych uprawnień, choć muszą przestrzegać zasad ruchu drogowego, w tym zakazu jazdy po chodniku i obowiązku korzystania z drogi rowerowej, jeśli jest dostępna.

Maksymalna dozwolona prędkość na hulajnodze elektrycznej wynosi 20 km/h, a sam pojazd musi spełniać określone wymogi techniczne, w tym mieć sprawne hamulce i oświetlenie po zmroku.

Dlaczego warto jeździć w kasku na hulajnodze?

Noszenie kasku zmniejsza ryzyko śmierci w wypadku o około 70 procent i ryzyko poważnych obrażeń głowy o od 45 do 75 procent, w zależności od badania. Urazy w wypadkach na hulajnogach elektrycznych bardzo często dotyczą twarzoczaszki i szyi, a nie tylko czaszki chronionej przez standardowy kask rowerowy.

Jaki kask wybrać na hulajnogę elektryczną?

Przy wyborze kasku dla dziecka kluczowe są dwa warunki. Po pierwsze, kask musi być dobrze dopasowany do głowy i prawidłowo zapięty, bo tylko wtedy przy uderzeniu przeniesie na siebie całą energię kinetyczną. Stąd wykluczone jest kupowanie kasku "na zapas" - sprzęt musi być dopasowany do aktualnej budowy dziecka.

Po drugie, warto zastanowić się nad typem kasku. Lekarze wskazują, że urazy w wypadkach na hulajnogach elektrycznych często obejmują okolice szczęki, żuchwy i kości jarzmowych, których standardowy kask rowerowy nie osłania. Z tego powodu rekomendowany jest kask szczękowy z pełną osłoną twarzy, tak zwany full face. Dobrą alternatywą, choć bez ochrony twarzy, jest kask w stylu BMX zwany orzechem - wyjątkowo wytrzymały, dostępny w rozmiarach dziecięcych i zapewniający lepszą ochronę tyłu głowy niż klasyczne kaski rowerowe.

Wybierając kask, warto zwrócić uwagę na rozmiar i dopasowanie przez pokrętło regulacyjne z tyłu, solidne zapięcie pod brodą tworzące literę V tuż pod uchem, odpowiednią wentylację, szczególnie ważną latem, oraz elementy odblaskowe lub zintegrowane oświetlenie LED zwiększające widoczność po zmroku.

