Jakie ciśnienie w oponach rowerowych? Te wartości trzeba znać

Paula Lazarek

Jeden błąd przy pompowaniu opon może pogorszyć jazdę bardziej niż słaba nawierzchnia. Niewłaściwe ciśnienie potrafi wyraźnie zwiększyć opory i obniżyć kontrolę nad rowerem.

Pompka rowerowa z manometrem przy tylnej oponie roweru stojącego na chodniku
W skrócie

  • Zakresy orientacyjnych wartości ciśnienia w oponach dla różnych typów rowerów - od 1,5 do 8 barów.
  • Zaleca się regularną kontrolę ciśnienia, ponieważ jego nieprawidłowy poziom wpływa na opory toczenia, komfort i bezpieczeństwo jazdy.
  • Nieodpowiednie ciśnienie może prowadzić do zwiększenia siły oporu, obniżenia przyczepności, pogorszenia kontroli oraz uszkodzenia opony lub obręczy.
Ile barów w oponach rowerowych? Najważniejsze wartości

Zakres ciśnienia zależy od typu roweru i ogumienia. W praktyce przyjmuje się następujące wartości:

  • rower miejski: 2-5 barów,
  • rower górski (MTB): 1,5-3,5 bara,
  • rower szosowy: 4-8 barów,
  • rower gravel: 2-4 bary,
  • rower dziecięcy: 1,5-2,5 bara.

To wartości orientacyjne. W rowerach sportowych różnica nawet 0,1 bara może mieć wpływ na osiągi i stabilność jazdy.

Ciśnienie w oponach rowerowych - co ma znaczenie?

Ostateczne ustawienie zależy od kilku czynników technicznych i eksploatacyjnych. Kluczowe są zalecenia producenta opony, szerokość ogumienia i konstrukcja, masa rowerzysty i dodatkowego obciążenia, nawierzchnia i styl jazdy.

Informację o maksymalnym ciśnieniu można znaleźć na boku opony. W praktyce wartości użytkowe są zazwyczaj o 10-20 proc. niższe od maksymalnych. Przykładowo osoba ważąca 90 kg może potrzebować o ok. 0,5-1 bara więcej niż rowerzysta o masie 60 kg.

Złe ciśnienie w oponach rowerowych - skutki

Nieprawidłowe ciśnienie wpływa bezpośrednio na parametry jazdy. Zbyt niskie zwiększa opory toczenia nawet o kilkanaście proc., powoduje większe zmęczenie podczas jazdy oraz zwiększa ryzyko dobicia obręczy.

Zbyt wysokie pogarsza przyczepność, obniża komfort, utrudnia kontrolę na nierównościach. W skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia opony lub obręczy.

Kontrola ciśnienia w oponach rowerowych - praktyczne zasady

Ciśnienie należy sprawdzać regularnie, ponieważ powietrze ucieka naturalnie z opon. Zaleca się kontrolę co najmniej raz na dwa tygodnie.

Do pomiaru najlepiej używać pompki z manometrem lub kompresora dostępnego na stacji paliw. Pomiar "na oko" jest niewystarczający. Tylne koło powinno mieć nieco wyższe ciśnienie niż przednie, ponieważ przenosi większe obciążenie.

Odpowiednie ciśnienie w oponach rowerowych wpływa na opory jazdy, przyczepność i bezpieczeństwo. W zależności od typu roweru wynosi zwykle od 1,5 do 8 barów. Odchylenia od optymalnych wartości mogą zwiększyć opory nawet o kilkanaście proc. i pogorszyć kontrolę nad pojazdem. Regularna kontrola to podstawowy element bezpiecznej eksploatacji roweru.

