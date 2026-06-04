Jak wybrać kask rowerowy dla dziecka? Ważne są takie oznaczenia

Spis treści: Dorośli też powinni stosować kaski Jak wybrać kask dla dziecka? Jak powinien być oznaczony kask? Kaski będą rozdawane w szkołach

Od 3 czerwca 2026 r. obowiązek stosowania kasków dotyczy osób, które nie ukonczyły 16 lat, kierujących rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego Obowiązek dotyczy także dziecka do 7 lat przewożonego na rowerze, rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej. Przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego, czy wypożyczonego pojazdu.

Dorośli też powinni stosować kaski

Korzystanie z kasku ochronnego dla osób powyżej 16 lat nie jest obowiązkowe, ale zalecane ze względów bezpieczeństwa. Badania wykazują wyraźny związek między niestosowaniem kasku podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze elektrycznej a urazowym uszkodzeniem mózgu.

– Urazy głowy należą do najpoważniejszych konsekwencji wypadków z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Nawet pozornie niegroźne zdarzenia mogą prowadzić do trwałych następstw zdrowotnych wpływających na całe dalsze życie dziecka. Kask ochronny jest jednym z najprostszych, najtańszych i najskuteczniejszych środków ograniczających ryzyko ciężkich obrażeń. Jego stosowanie powinno stać się naturalnym elementem codziennych nawyków bezpieczeństwa

Jak wybrać kask dla dziecka?

Warunki techniczne dla kasku rowerowego są określane przez europejską normę PN EN 1078, która obowiązuje w całej UE. Kask rowerowy spełniający normę PN-EN 1078 musi m.in.:

chronić górną część głowy poprzez odpowiednią absorpcję energii uderzenia,

posiadać bezpieczną konstrukcję bez elementów mogących powodować obrażenia,

mieć skuteczny system mocowania (paski pod brodę),

przejść testy odporności i amortyzacji określone normą,

być prawidłowo oznakowany.

Jak powinien być oznaczony kask?

Nabywca kasku rozpozna zgodność po oznaczeniu umieszczonym na produkcie lub etykiecie. Kask powinien zawierać:

nazwę producenta lub znak towarowy,

oznaczenie zgodności z normą "EN 1078" albo "PN-EN 1078",

zazwyczaj także oznaczenie CE.

Przed zakupem należy sprawdzić, czy producent deklaruje zgodność z normą EN 1078 i czy kask jest odpowiednio oznaczony.

Kaski będą rozdawane w szkołach

Ministerstwo Infrastruktury zakupiło 65 tys. kasków rowerowych dla dzieci. Zakup został sfinansowany ze środków unijnych.

Zakupione kaski zostaną przekazane placówkom szkolnym w całym kraju. Szkoły będą następnie wręczać je uczniom, którzy zdadzą egzamin na kartę rowerową.

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