Spis treści: Ile kalorii spalisz na rowerze? Wszystko zależy od tempa Nie tylko prędkość ma znaczenie. Chcesz spalić kalorie? Wybierz trudny teren Jak długo trzeba jeździć rowerem żeby spalić 1000 kcal? Czy rower to dobry sposób na odchudzanie? Rower czy spacer? Co spala więcej kalorii?

Polacy pokochali zdrowy tryb życia i ruch, co widać po rosnącej liczbie osób, które biegają lub jeżdżą rowerem. Oba sposoby uznawane są za jedne z najlepszych, aby nie tylko poprawić kondycję, ale przede wszystkim zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów. Określenie liczby spalonych kalorii podczas godzinnej jazdy na rowerze nie jest proste, bo przede wszystkim zależy od warunków oraz intensywności jazdy, ale przyjmuje się, że w ciągu 60 minut jazdy można spalić od 300 do nawet 1 tys. kcal.

Ile kalorii spalisz na rowerze? Wszystko zależy od tempa

Największe znaczenie ma prędkość jazdy. To właśnie ona w największym stopniu decyduje o tym, ile energii zużyje organizm. Podczas spokojnej, rekreacyjnej jazdy z prędkością około 12-14 km/h spalanie wynosi średnio 200-300 kcal na godzinę. Wraz ze wzrostem tempa wartości szybko rosną - przy umiarkowanej jeździe 16-19 km/h można spalić już około 500 kcal, a jeśli tempo wzrośnie do 20-22 km/h to można spalić nawet 600-700 kcal. Przy intensywnej jeździe powyżej 25 km/h może być to nawet do 1 tys. kcal w ciągu jednej godziny.

Nie tylko prędkość ma znaczenie. Chcesz spalić kalorie? Wybierz trudny teren

Na końcowy wynik wpływa jednak znacznie więcej czynników. Kluczowa jest masa ciała - im większa, tym wyższe spalanie. Duże znaczenie ma też teren, bo podjazdy potrafią diametralnie zwiększyć wysiłek.

Do tego dochodzą warunki pogodowe, opór powietrza, rodzaj nawierzchni, a nawet liczba przerw w trakcie jazdy. Nie bez znaczenia jest również poziom wytrenowania - osoby początkujące często spalają więcej kalorii przy tej samej prędkości niż doświadczeni rowerzyści, bo ich organizm pracuje mniej efektywnie.

Im trudniejszy teren i wyższa średnia prędkość tym więcej kalorii można spalić. Tomasz Barański East News

Jak długo trzeba jeździć rowerem żeby spalić 1000 kcal?

W przypadku jazdy roweru spalenie 1 tys. kcal jest jak najbardziej możliwe, ale czas potrzebny na taki wynik zależy od intensywności. Przy spokojnej jeździe może to być nawet około 3 godzin. W umiarkowanym tempie czas skraca się do około 2 godzin, a przy dynamicznej jeździe lub treningu interwałowym 1 tys. kcal można spalić nawet w 70-90 minut.

Czy rower to dobry sposób na odchudzanie?

Zdecydowanie tak, ale pod jednym warunkiem - liczy się regularność. Jednorazowy intensywny trening nie przyniesie takich efektów jak systematyczna jazda kilka razy w tygodniu. Najlepsze rezultaty daje 40-60 minut jazdy dziennie lub kilka solidnych treningów w tygodniu. Nie można jednak zapominać o diecie.

Rower czy spacer? Co spala więcej kalorii?

W bezpośrednim porównaniu rower wypada zdecydowanie lepiej. Godzinny spacer to zwykle 200-350 kcal, podczas gdy jazda na rowerze pozwala spalić nawet dwa razy więcej kalorii. Jeżeli właśnie się odchudzacie to warto połączyć obie te formy i wykorzystywać je każdego dnia. Zmiana nawyków rozpoczyna się od rzeczy prostych - do pracy warto pojechać rowerem, do sklepu pójść pieszo, a zamiast windy wybrać schody.

