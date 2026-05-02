Spis treści: Nie każde dziecko może jeździć hulajnogą elektryczną. Jaki jest minimalny wiek? Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Od jakiego wieku trzeba jeździć w kasku ochronnym na hulajnodze elektrycznej? Kto odpowiada za dziecko jeżdżące na hulajnodze elektrycznej? Hulajnoga elektryczna jako prezent na komunię. Warto to przemyśleć

Jeszcze do niedawna hulajnoga była traktowana jako stosunkowo neutralny prezent. Problem jednak w tym, że w ostatnich latach na polskich drogach zaroiło się od e-hulajnóg, przez co diametralnie wzrosła liczba wypadków z ich udziałem - w 2025 r. odnotowano 1164 wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych, w których zginęło 11 osób, a 1062 zostały ranne. Wprowadzenie zmian w przepisach było zatem konieczne.

Nie każde dziecko może jeździć hulajnogą elektryczną. Jaki jest minimalny wiek?

Od 3 marca 2026 r. wprowadzono konkretne ograniczenie - z hulajnogi elektrycznej w przestrzeni publicznej mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat. To oznacza, że dzieci w wieku komunijnym, czyli najczęściej 9-10 lat, nie mogą legalnie poruszać się nią po drogach, ścieżkach rowerowych czy chodnikach.

W kwestii kupna e-hulajnogi jako prezentu komunijnego zmienia to sporo. Takie urządzenie nadal można kupić, ale jazda naszej pociechy będzie mocno ograniczona, właściwie tylko do prywatnych terenów lub stref zamieszkania i to pod opieką dorosłych.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Same zasady poruszania się nie uległy zmianie, ale zostały doprecyzowane. W pierwszej kolejności użytkownik e-hulajnogi powinien korzystać z drogi dla rowerów. Jeśli jej nie ma, dopuszczona jest jazda po jezdni, ale tylko tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Hulajnogą elektryczną należy poruszać się po ścieżce rowerowej. 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Chodnik pozostaje rozwiązaniem "awaryjnym" - można z niego skorzystać tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej, a ruch samochodowy jest szybszy. Co ważne, na chodniku hulajnoga musi poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego i bezwzględnie ustępować mu pierwszeństwa.

Od jakiego wieku trzeba jeździć w kasku ochronnym na hulajnodze elektrycznej?

To jednak nie koniec zmian, bo 3 czerwca 2026 r. wchodzi w życie kolejny obowiązek - osoby poniżej 16. roku życia będą musiały jeździć w kasku. Dotyczy to nie tylko hulajnóg elektrycznych, ale również rowerów i innych urządzeń transportu osobistego. Do tej pory kask był rekomendowany, ale już za nieco ponad miesiąc stanie się wymogiem. Brak kasku będzie traktowany jako naruszenie przepisów.

Od 3 czerwca 2026 r. dzieci poniżej 16. roku życia muszą jeździć e-hulajnogą w kasku ochronnym. TOMASZ BARANSKI/REPORTER East News

Kto odpowiada za dziecko jeżdżące na hulajnodze elektrycznej?

Nowe regulacje jasno wskazują również, kto odpowiada za ewentualne naruszenia. Jeśli dziecko nie spełnia wymogów wieku albo porusza się bez kasku, konsekwencje ponosi opiekun. W grę wchodzi nie tylko mandat, ale również odpowiedzialność cywilna, szczególnie w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku.

Hulajnoga elektryczna jako prezent na komunię. Warto to przemyśleć

Jeszcze dekadę temu najpopularniejszym podarunkiem z okazji pierwszej komunii świętej był zegarek. Później królowały quady i crossy, a dziś to właśnie hulajnoga elektryczna jest jednym z najczęściej wybieranych prezentów. W tym roku jej zakup powinien być jednak zdecydowanie bardziej przemyślany, bo nowe przepisy sprawiają, że w wielu przypadkach dziecko po prostu nie będzie mogło z niej legalnie korzystać poza własnym podwórkiem.

