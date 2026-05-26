Spis treści: Co to jest hulajnoga elektryczna? Przepisy Kto może jeździć hulajnogą elektryczną? Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Czy hulajnogą można jechać po chodniku? Mandat za hulajnogę na chodniku Jaki jest mandat za jazdę hulajnogą po alkoholu? Jak prawidłowo zaparkować hulajnogę elektryczną? Kask dla dzieci na hulajnodze - nowe przepisy od czerwca 2026

Regulacje dotyczące jazdy na hulajnogach weszły w życie w 2021 roku - wówczas poruszający się nimi stali się oficjalnie pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. To oznacza zarówno przywileje, jak i obowiązki, a w razie ich łamania - możliwe mandaty. Najwyższe kary potrafią być zaskakująco wysokie, sięgając nawet 3 tys. zł..

Co to jest hulajnoga elektryczna? Przepisy

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, wyposażony w kierownicę, bez siedzenia i pedałów. Co istotne, jest to pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez jedną osobę.

Ten ostatni zapis jest często ignorowany, gdy użytkownicy decydują się na jazdę we dwoje. Taka praktyka jest jednak nielegalna i kończy się mandatem w wysokości 300 zł. Drugim kluczowym ograniczeniem jest maksymalna prędkość wynosząca 20 km/h. W wypożyczanych pojazdach limit ten zabezpieczany jest przez oprogramowanie, a niektóre aplikacje oferują nawet specjalny tryb dla początkujących, w którym maksymalna prędkość wynosi 15 km/h.

Kto może jeździć hulajnogą elektryczną?

Najprościej mają osoby pełnoletnie, które mogą korzystać z hulajnogi bez konieczności posiadania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Te osoby muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Najbardziej restrykcyjne są zasady dotyczące dzieci poniżej 10 roku życia - mogą one korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i bezwzględnie pod opieką osoby dorosłej. Samodzielna jazda po drogach publicznych jest w tej grupie wiekowej całkowicie zakazana.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

W pierwszej kolejności kierujący powinien korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Gdy żadna z tych opcji nie jest dostępna, hulajnogą można poruszać się po jezdni, ale wyłącznie tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. W praktyce dotyczy to głównie stref zamieszkania, dróg wewnętrznych oraz stref ograniczonej prędkości. Na drogach o wyższych dopuszczalnych prędkościach jazda hulajnogą po jezdni jest zabroniona.

Czy hulajnogą można jechać po chodniku?

Jak napisaliśmy wyżej - jazda po chodniku jest dozwolona, ale jedynie w ściśle określonych przypadkach. Pierwszym warunkiem jest sytuacja, w której chodnik biegnie wzdłuż jezdni z dopuszczalną prędkością wyższą niż 30 km/h, a jednocześnie brak jest infrastruktury rowerowej. Drugim, równie ważnym warunkiem, jest poruszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, czyli około 6 km/h.

Mandat za hulajnogę na chodniku

Maksymalna kara dla użytkowników hulajnóg wynika z artykułu 97 Kodeksu wykroczeń. Policjanci sięgają po ten przepis w sytuacjach, gdy zachowanie kierującego stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Mandat w wysokości do 3 tys. zł może zostać wystawiony za wykroczenia przeciwko przepisom Prawa o ruchu drogowym, które nie zostały szczegółowo wycenione w taryfikatorze. Oznacza to, że praktycznie każde rażąco niebezpieczne zachowanie na hulajnodze może skutkować maksymalną karą. Najczęstszym powodem tak wysokich grzywien jest właśnie poruszanie się chodnikiem z pełną prędkością, ignorowanie pieszych lub stwarzanie realnego zagrożenia kolizją z osobami na chodniku.

Jaki jest mandat za jazdę hulajnogą po alkoholu?

Tu również obowiązują surowe zasady, zbliżone do tych dotyczących rowerzystów. Za jazdę po spożyciu alkoholu, czyli przy poziomie od 0,2 do 0,5 promila, grozi mandat w wysokości co najmniej 1 tys. zł.

Stan nietrzeźwości, czyli poziom powyżej 0,5 promila, oznacza już karę 2,5 tys. zł. W przeciwieństwie do jazdy samochodem, kierującemu hulajnogą nie grozi utrata prawa jazdy, co stanowi pewną pociechę dla osób posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych.

Jak prawidłowo zaparkować hulajnogę elektryczną?

Przepisy regulują również sposób parkowania hulajnóg, by zapobiec nagminnemu pozostawianiu ich w miejscach utrudniających ruch pieszych. Hulajnogę należy parkować w miejscach do tego wyznaczonych przez zarządcę drogi.

Jeśli takich miejsc brakuje, pojazd można pozostawić na chodniku pod kilkoma warunkami. Hulajnoga musi być ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, równolegle do tej krawędzi, a dla pieszych musi pozostać co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni. Za nieprawidłowe parkowanie straż miejska ma prawo odholować pojazd, co wiąże się z kosztami do 171 zł oraz dodatkową opłatą za każdą dobę przechowywania, wynoszącą do 33 zł.

Kask dla dzieci na hulajnodze - nowe przepisy od czerwca 2026

Od 3 czerwca 2026 roku sytuacja zmieni się dla osób poniżej 16. roku życia. Nowelizacja wprowadza dla nich obowiązek używania kasku ochronnego podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej, roweru elektrycznego oraz urządzeń transportu osobistego.

Kask musi spełniać normy bezpieczeństwa, oznaczone symbolami PN-EN 1078 lub PN-EN 1080. To standardy europejskie określające minimalne wymagania dotyczące konstrukcji i wytrzymałości tego typu ochrony. Kupując kask dla dziecka, warto sprawdzić te oznaczenia bezpośrednio na produkcie, by mieć pewność, że spełnia on prawne wymogi.

Co istotne, obowiązek noszenia kasku obejmie wszystkie przestrzenie publiczne, a nie tylko ulice i drogi. Oznacza to, że rodzice będą musieli dopilnować, by ich dziecko miało kask również podczas jazdy po ścieżkach rowerowych, osiedlowych placach czy w parkach.





