Czy na hulajnodze elektrycznej trzeba mieć kask? Nowe przepisy już działają
W 2025 roku doszło w Polsce do 1158 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych - to o ponad 50 procent więcej niż rok wcześniej, kiedy takich zdarzeń odnotowano 752. Zginęło 11 osób, ponad tysiąc zostało rannych. Stąd między innymi nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która od 3 czerwca 2026 roku nakłada na dzieci i młodzież obowiązek jazdy w kasku.
Spis treści:
- Kto musi nosić kask na hulajnodze elektrycznej?
- Jakie przepisy obowiązują użytkowników hulajnóg elektrycznych?
- Kask na hulajnodze elektrycznej. Dlaczego to ważne?
- Jak wybrać kask dla dziecka na hulajnogę?
Kto musi nosić kask na hulajnodze elektrycznej?
Nowelizacja objęła hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne i urządzenia transportu osobistego. Kask musi spełniać normy PN-EN 1078 lub PN-EN 1080, a obowiązek jego noszenia nie ogranicza się do ulic i dróg - dotyczy też ścieżek rowerowych, osiedlowych placów i parków, czyli każdej przestrzeni publicznej.
Ta sama nowelizacja zaostrzyła też zasady dla najmłodszych. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą samodzielnie korzystać z hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych - w strefie zamieszkania jest to dozwolone, ale tylko pod opieką dorosłego.
Jakie przepisy obowiązują użytkowników hulajnóg elektrycznych?
Zasady ogólne nie zmieniły się - obowiązują od maja 2021 roku. Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą jeździć hulajnogą elektryczną po drogach publicznych w ogóle. Osoby między 10. a 18. rokiem życia muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dorośli uprawnień nie potrzebują, ale muszą przestrzegać zasad ruchu - w tym zakazu jazdy po chodniku i obowiązku korzystania z drogi rowerowej tam, gdzie jest dostępna. Maksymalna prędkość na elektrycznej hulajnodze wynosi 20 km/h. W teorii więc, wszystkie pojazdy, które wyglądają jak hulajnogi, ale rozpędzają się do znacznie wyższych prędkości (nawet czterokrotnie!) hulajnogami nie są. To w Polsce nadal szara strefa, która nie jest specjalnie kontrolowana przez policję.
Kask na hulajnodze elektrycznej. Dlaczego to ważne?
Statystyki wypadkowe dobitnie pokazują problem z ochroną głowy. Kask zmniejsza ryzyko śmierci o około 70 procent i ryzyko poważnych obrażeń głowy o 45-75 procent w zależności od analizowanego badania. Tyle że urazy w kolizjach na hulajnogach elektrycznych bardzo często obejmują nie tylko czaszkę, ale też twarzoczaszkę - szczękę, żuchwę i kości jarzmowe - których standardowy kask rowerowy nie chroni.
Z tego powodu lekarze i ratownicy rekomendują kask szczękowy z pełną osłoną twarzy, tak zwany full face, albo kask w stylu BMX - zwany potocznie orzechem, dostępny w rozmiarach dziecięcych, zapewniający lepszą ochronę tyłu głowy niż klasyczne modele rowerowe.
Jak wybrać kask dla dziecka na hulajnogę?
Kask musi być dobrze dopasowany i prawidłowo zapięty - tylko wtedy przy uderzeniu przeniesie na siebie całą energię kinetyczną. Kupowanie modelu "na wyrost" mija się z celem. Na co zwrócić uwagę przy wyborze kasku? Przede wszystkim na regulację rozmiaru pokrętłem z tyłu, zapięcie pod brodą tworzące literę V tuż pod uchem, wentylację - szczególnie ważna latem - oraz elementy odblaskowe lub zintegrowane oświetlenie LED zwiększające widoczność po zmroku.