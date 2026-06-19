Spis treści: Kto musi nosić kask na hulajnodze elektrycznej? Jakie przepisy obowiązują użytkowników hulajnóg elektrycznych? Kask na hulajnodze elektrycznej. Dlaczego to ważne? Jak wybrać kask dla dziecka na hulajnogę?

Kto musi nosić kask na hulajnodze elektrycznej?

Nowelizacja objęła hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne i urządzenia transportu osobistego. Kask musi spełniać normy PN-EN 1078 lub PN-EN 1080, a obowiązek jego noszenia nie ogranicza się do ulic i dróg - dotyczy też ścieżek rowerowych, osiedlowych placów i parków, czyli każdej przestrzeni publicznej.

Ta sama nowelizacja zaostrzyła też zasady dla najmłodszych. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą samodzielnie korzystać z hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych - w strefie zamieszkania jest to dozwolone, ale tylko pod opieką dorosłego.

Jakie przepisy obowiązują użytkowników hulajnóg elektrycznych?

Zasady ogólne nie zmieniły się - obowiązują od maja 2021 roku. Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą jeździć hulajnogą elektryczną po drogach publicznych w ogóle. Osoby między 10. a 18. rokiem życia muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dorośli uprawnień nie potrzebują, ale muszą przestrzegać zasad ruchu - w tym zakazu jazdy po chodniku i obowiązku korzystania z drogi rowerowej tam, gdzie jest dostępna. Maksymalna prędkość na elektrycznej hulajnodze wynosi 20 km/h. W teorii więc, wszystkie pojazdy, które wyglądają jak hulajnogi, ale rozpędzają się do znacznie wyższych prędkości (nawet czterokrotnie!) hulajnogami nie są. To w Polsce nadal szara strefa, która nie jest specjalnie kontrolowana przez policję.

Kask na hulajnodze elektrycznej. Dlaczego to ważne?

Statystyki wypadkowe dobitnie pokazują problem z ochroną głowy. Kask zmniejsza ryzyko śmierci o około 70 procent i ryzyko poważnych obrażeń głowy o 45-75 procent w zależności od analizowanego badania. Tyle że urazy w kolizjach na hulajnogach elektrycznych bardzo często obejmują nie tylko czaszkę, ale też twarzoczaszkę - szczękę, żuchwę i kości jarzmowe - których standardowy kask rowerowy nie chroni.

Z tego powodu lekarze i ratownicy rekomendują kask szczękowy z pełną osłoną twarzy, tak zwany full face, albo kask w stylu BMX - zwany potocznie orzechem, dostępny w rozmiarach dziecięcych, zapewniający lepszą ochronę tyłu głowy niż klasyczne modele rowerowe.

Jak wybrać kask dla dziecka na hulajnogę?

Kask musi być dobrze dopasowany i prawidłowo zapięty - tylko wtedy przy uderzeniu przeniesie na siebie całą energię kinetyczną. Kupowanie modelu "na wyrost" mija się z celem. Na co zwrócić uwagę przy wyborze kasku? Przede wszystkim na regulację rozmiaru pokrętłem z tyłu, zapięcie pod brodą tworzące literę V tuż pod uchem, wentylację - szczególnie ważna latem - oraz elementy odblaskowe lub zintegrowane oświetlenie LED zwiększające widoczność po zmroku.





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