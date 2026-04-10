Spis treści: Czy rowerzysta może jechać po chodniku? Kiedy można jechać rowerem po chodniku? Na chodniku pieszy jest zawsze ważniejszy. To najważniejsza zasada Czy dziecko może jeździć rowerem po chodniku? To najczęstsze powody mandatów za jazdę rowerem po chodniku

Choć dla wielu osób chodnik wydaje się bezpieczniejszy niż ulica to przepisy są w tej kwestii nie pozostawiają złudzeń. Rowerzysta powinien poruszać się przede wszystkim po jezdni albo drodze dla rowerów jeśli taka jest dostępna, a chodnik jest przestrzenią - zgodnie z art. 26 ustawy Prawo o ruchu drogowym - przeznaczoną głównie dla pieszych i to oni mają na nim pierwszeństwo.

Czy rowerzysta może jechać po chodniku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jazda rowerem po chodniku nie jest dozwolona jako standardowa forma poruszania się. Wielu rowerzystów ignoruje jednak tę zasadę wybierając chodnik dla własnej wygody lub poczucia bezpieczeństwa. W praktyce może to jednak skończyć się mandatem karnym.

Kara za nieuprawnioną jazdę po chodniku rozpoczyna się od 50 zł, ale w sytuacji, gdy rowerzysta stwarza zagrożenie dla pieszych to może sięgnąć nawet 300 zł. W skrajnych przypadkach - jeśli dojdzie do wypadku - konsekwencje mogą mieć również charakter cywilny.

Kiedy można jechać rowerem po chodniku?

Przepisy przewidują jednak kilka wyjątków, w których jazda po chodniku jest dopuszczalna. W art. 33 Prawa o ruchu drogowym wskazano trzy sytuacje, w których rowerzysta może legalnie korzystać z chodnika. Jedną z nich jest opieka nad dzieckiem - jeśli maluch do 10. roku życia jedzie na rowerze to traktowany jest jako pieszy, a osoba dorosła może towarzyszyć mu również na chodniku.

Rowerem po chodniku można jechać tylko w określonych sytuacjach. 123 RF 123RF/PICSEL

Kolejna sytuacja dotyczy ruchliwych dróg. Jeśli na jezdni obowiązuje ograniczenie prędkości powyżej 50 km/h, a w pobliżu nie ma drogi rowerowej, rowerzysta może skorzystać z chodnika, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Trzecim wyjątkiem są niekorzystne warunki pogodowe. Śnieg, silny wiatr czy ulewny deszcz mogą uzasadniać jazdę po chodniku, pod warunkiem że ma on co najmniej 2 metry szerokości.

Na chodniku pieszy jest zawsze ważniejszy. To najważniejsza zasada

Nawet jeśli rowerzysta ma prawo poruszać się chodnikiem to musi pamiętać o podstawowych zasadach. Pamiętajcie - na chodniku pieszy zawsze ma pierwszeństwo. Oznacza to konieczność zachowania szczególnej ostrożności, jazdy z niewielką prędkością i ustępowania miejsca.

Czy dziecko może jeździć rowerem po chodniku?

Przepisy w tym przypadku są znacznie bardziej elastyczne i nastawione na bezpieczeństwo najmłodszych. Dzieci do 10. roku życia mogą poruszać się rowerem wyłącznie po chodniku i są traktowane jak piesi, dlatego nie mogą jeździć po jezdni. Co ważne, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej, która również może poruszać się z nimi chodnikiem. Sytuacja zmienia się po ukończeniu 10. roku życia - wówczas młody rowerzysta powinien posiadać kartę rowerową i korzystać z drogi dla rowerów lub jezdni.

To najczęstsze powody mandatów za jazdę rowerem po chodniku

Jazda po chodniku mimo dostępnej ścieżki rowerowej, poruszanie się z dużą prędkością czy wymuszanie pierwszeństwa na pieszych to najczęstsze powody mandatów. Wysokość kary zależy od okoliczności i może wynosić nawet 300 zł.

