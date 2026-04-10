Czy można jeździć rowerem po chodniku? Przepisy jasno to określają
Rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu w miastach. Dla wielu osób to nie tylko rekreacja czy hobby, ale codzienny sposób na szybkie i tanie przemieszczanie się. Wraz ze wzrostem liczby cyklistów coraz częściej pojawia się jednak pytanie, czy można legalnie jeździć rowerem po chodniku?
Spis treści:
Choć dla wielu osób chodnik wydaje się bezpieczniejszy niż ulica to przepisy są w tej kwestii nie pozostawiają złudzeń. Rowerzysta powinien poruszać się przede wszystkim po jezdni albo drodze dla rowerów jeśli taka jest dostępna, a chodnik jest przestrzenią - zgodnie z art. 26 ustawy Prawo o ruchu drogowym - przeznaczoną głównie dla pieszych i to oni mają na nim pierwszeństwo.
Czy rowerzysta może jechać po chodniku?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jazda rowerem po chodniku nie jest dozwolona jako standardowa forma poruszania się. Wielu rowerzystów ignoruje jednak tę zasadę wybierając chodnik dla własnej wygody lub poczucia bezpieczeństwa. W praktyce może to jednak skończyć się mandatem karnym.
Kara za nieuprawnioną jazdę po chodniku rozpoczyna się od 50 zł, ale w sytuacji, gdy rowerzysta stwarza zagrożenie dla pieszych to może sięgnąć nawet 300 zł. W skrajnych przypadkach - jeśli dojdzie do wypadku - konsekwencje mogą mieć również charakter cywilny.
Kiedy można jechać rowerem po chodniku?
Przepisy przewidują jednak kilka wyjątków, w których jazda po chodniku jest dopuszczalna. W art. 33 Prawa o ruchu drogowym wskazano trzy sytuacje, w których rowerzysta może legalnie korzystać z chodnika. Jedną z nich jest opieka nad dzieckiem - jeśli maluch do 10. roku życia jedzie na rowerze to traktowany jest jako pieszy, a osoba dorosła może towarzyszyć mu również na chodniku.
Kolejna sytuacja dotyczy ruchliwych dróg. Jeśli na jezdni obowiązuje ograniczenie prędkości powyżej 50 km/h, a w pobliżu nie ma drogi rowerowej, rowerzysta może skorzystać z chodnika, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Trzecim wyjątkiem są niekorzystne warunki pogodowe. Śnieg, silny wiatr czy ulewny deszcz mogą uzasadniać jazdę po chodniku, pod warunkiem że ma on co najmniej 2 metry szerokości.
Na chodniku pieszy jest zawsze ważniejszy. To najważniejsza zasada
Nawet jeśli rowerzysta ma prawo poruszać się chodnikiem to musi pamiętać o podstawowych zasadach. Pamiętajcie - na chodniku pieszy zawsze ma pierwszeństwo. Oznacza to konieczność zachowania szczególnej ostrożności, jazdy z niewielką prędkością i ustępowania miejsca.
Czy dziecko może jeździć rowerem po chodniku?
Przepisy w tym przypadku są znacznie bardziej elastyczne i nastawione na bezpieczeństwo najmłodszych. Dzieci do 10. roku życia mogą poruszać się rowerem wyłącznie po chodniku i są traktowane jak piesi, dlatego nie mogą jeździć po jezdni. Co ważne, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej, która również może poruszać się z nimi chodnikiem. Sytuacja zmienia się po ukończeniu 10. roku życia - wówczas młody rowerzysta powinien posiadać kartę rowerową i korzystać z drogi dla rowerów lub jezdni.
To najczęstsze powody mandatów za jazdę rowerem po chodniku
Jazda po chodniku mimo dostępnej ścieżki rowerowej, poruszanie się z dużą prędkością czy wymuszanie pierwszeństwa na pieszych to najczęstsze powody mandatów. Wysokość kary zależy od okoliczności i może wynosić nawet 300 zł.