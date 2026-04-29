Spis treści: Nowy system tras dla rowerów Nowa ustawa o trasach rowerowych a inwestycje i organizacja ruchu Kompetencje samorządów i zarządzanie trasami rowerowymi Nowy system tras dla rowerów - znaczenie dla użytkowników

Nowy system tras dla rowerów

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada wyodrębnienie tras rowerowych jako ciągłych korytarzy komunikacyjnych. W praktyce trasa rowerowa nie będzie oznaczała wyłącznie drogi dla rowerów, ale cały ciąg odcinków - także po drogach publicznych czy wewnętrznych - połączonych w jedną, funkcjonalną całość.

To zmiana podejścia względem obecnego modelu, w którym infrastruktura często kończy się nagle lub nie łączy z kolejnymi odcinkami. Nowe przepisy mają umożliwić planowanie tras w sposób ciągły, bez przerw i różnic standardu.

Trasy mają być wyznaczane na trzech poziomach: lokalnym, regionalnym i krajowym. Celem jest stworzenie systemu, który pozwoli na przejazd przez większe obszary bez konieczności zmiany organizacji ruchu.

Nowa ustawa o trasach rowerowych a inwestycje i organizacja ruchu

Projekt przewiduje przyspieszenie realizacji inwestycji rowerowych poprzez uporządkowanie kompetencji i procedur. Obecnie wiele projektów trwa latami z powodu rozproszenia odpowiedzialności między różnymi podmiotami.

Według danych branżowych długość infrastruktury rowerowej w Polsce przekracza 20 tys. km, jednak znaczna część tras nie tworzy spójnej sieci. Nowe przepisy mają to zmienić poprzez wprowadzenie jednolitych zasad planowania i zarządzania.

Istotnym elementem projektu jest także integracja z europejską siecią EuroVelo, obejmującą ponad 90 tys. km tras w Europie. W praktyce oznacza to możliwość włączenia polskich odcinków do międzynarodowych korytarzy rowerowych.

Zmiany mogą wpłynąć również na ruch samochodowy. Lepsze rozdzielenie ruchu rowerowego i pojazdów może ograniczyć liczbę sytuacji konfliktowych na drogach.

Kompetencje samorządów i zarządzanie trasami rowerowymi

Projekt ustawy wzmacnia rolę samorządów województw, które mają odpowiadać za koordynację regionalnych sieci tras. Do ich zadań należeć będzie m.in. opracowywanie strategii, prowadzenie elektronicznych rejestrów oraz nadawanie numerów i oznaczeń tras.

Przepisy mają także uporządkować współpracę między samorządami, zarządcami dróg publicznych i właścicielami terenów, przez które przebiega infrastruktura.

Dodatkowo minister właściwy do spraw transportu ma określić korytarze krajowych tras rowerowych oraz zasady ich oznaczania i numerowania. To element, który ma ujednolicić system w skali całego kraju.

Nowy system tras dla rowerów - znaczenie dla użytkowników

Z punktu widzenia użytkownika najważniejszą zmianą będzie przewidywalność infrastruktury. Trasy mają być ciągłe, czytelnie oznaczone i łatwe do nawigacji, podobnie jak sieć dróg krajowych.

W krajach stosujących podobne rozwiązania odnotowano spadek liczby wypadków z udziałem rowerzystów o kilkanaście proc., choć w Polsce brak jest obecnie danych w skali całego kraju pozwalających na bezpośrednie porównanie.

Integracja z siecią EuroVelo może również zwiększyć ruch turystyczny i znaczenie Polski jako kierunku dla rowerzystów długodystansowych.

