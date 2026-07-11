Spis treści: Segment jednośladów 125 rośnie w siłę. Na wielu płaszczyznach są lepsze niż samochody Romet Tank 125 ma wyróżniający się design. W teren się nim nie zapuścisz, choć tak wygląda Zipp Quantum RC 125. Ten skuter niejedno ma imię Zipp GP125 to najtańszy skuter w Polsce. Z tego rocznika go nie dostaniesz Sam zakup skutera to nie wszystko. Wydatków jest więcej

Popularność jednośladów o pojemności 125 cm3 w Polsce nie jest dziełem przypadku czy nagłego zainteresowania dwoma kółkami. Punktem zwrotnym okazała się zmiana przepisów, która weszła w życie w 2014 r. - kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat mogą legalnie prowadzić motocykle i skutery o pojemności do 125 cm3 bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu. Sprzedaż tego segmentu dosłownie wystrzeliła, a jednoślady przestały być zarezerwowane wyłącznie jako hobby dla pasjonatów. Dla wielu osób stały się po prostu tańszą i szybszą alternatywą dla samochodu.

Segment jednośladów 125 rośnie w siłę. Na wielu płaszczyznach są lepsze niż samochody

Nie jest tajemnicą, że w dużych miastach jazda jednośladem potrafi skrócić czas dojazdu do pracy nawet o kilkadziesiąt minut. Dochodzą do tego niskie koszty eksploatacji, niewielkie spalanie i łatwość parkowania. Dziś dodatkowym argumentem jest cena - okazuje się bowiem, że najtańsze nowe skutery 125 kosztują mniej niż wiele markowych rowerów elektrycznych, a każdy kolejny przejechany kilometr to już realna oszczędność.

Sprawdziłem, ile trzeba zapłacić za trzy najtańsze nowe skutery 125 dostępne na polskim rynku.

Romet Tank 125 ma wyróżniający się design. W teren się nim nie zapuścisz, choć tak wygląda

Zestawienie otwiera Romet Tank 125, którego cena katalogowa wynosi około 6499 zł. To jeden z ciekawszych skuterów w tej klasie cenowej, ponieważ stylistyką nawiązuje do motocykli typu adventure. Nie zmienia to jednak jego przeznaczenia - nadal jest to typowy skuter miejski wyposażony w automatyczną przekładnię, którym bez większych problemów zjedziemy na szutrowe, niewymagające drogi i dojedziemy do pobliskiego jeziora.

Jednocylindrowy silnik o pojemności niespełna 125 cm3 rozwija około 8,5 KM i zadowala się spalaniem na poziomie 2,3 l/100 km. Masa własna wynosi zaledwie 102 kg, dzięki czemu manewrowanie w korkach czy podczas parkowania nie sprawia większych problemów. Model wyposażono m.in. w oświetlenie LED, schowek pod siedzeniem oraz przedni hamulec tarczowy. Najbardziej istotnym aspektem z perspektywy początkującego motocyklisty będzie jednak komplet gmoli chroniących jednoślad podczas nawet błahej wywrotki.

Romet Tank 125 wyróżnia się terenowym wyglądem. Nawet opony zdradzają, że można nim zjechać na szutry. Romet materiały prasowe

Zipp Quantum RC 125. Ten skuter niejedno ma imię

Drugie miejsce zajmuje Zipp Quantum RC 125, którego konstrukcja w Polsce jest dobrze znana, ponieważ od wielu lat możemy spotkać ją w wielu salonach sprzedaży pod różnymi znaczkami. Za 6499 zł wchodzimy w posiadanie jednośladu, który pod względem technicznym jest bardzo zbliżony do modelu GP125, będącego przez lata najtańszą propozycją na rynku, a obecnie już nieoferowanego w sprzedaży. Skuter napędza czterosuwowy silnik o pojemności 125 cm3 i mocy ponad 8 KM, który współpracuje z bezstopniową skrzynią CVT i pozwala rozpędzić się do około 80 km/h.

Średnie spalanie producent określa na około 2,3 l/100 km. Quantum RC oferuje większe nadwozie i nieco bardziej rozbudowane wyposażenie niż podstawowy GP125, co nie przełożyło się znacząco na wzrost masy - 118 kg względem 116 kg GP 125.

Macie wrażenie, że ten skuter już widzieliście? ZIPP Quantum RC 125 występuje pod różnymi nazwami. ZIPP materiały prasowe

Zipp GP125 to najtańszy skuter w Polsce. Z tego rocznika go nie dostaniesz

Najtańszą propozycją jest obecnie Zipp GP125, którego cena wynosi 5999 zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to egzemplarze dostępne tylko w niektórych salonach, które wyprodukowane zostały w 2022 i 2023 r. Skuter napędza jednocylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemności 125 cm3 rozwijający 8 KM. Jednostka współpracuje z automatyczną przekładnią CVT.

ZIPP GP 125 ZIPP materiały prasowe

Deklarowane zużycie paliwa wynosi około 2,2-2,4 l/100 km, co oznacza, że przejechanie 100 km kosztuje niespełna 15 zł. Pod siedzeniem znajduje się schowek pozwalający przewieźć kask lub niewielki bagaż.

Sam zakup skutera to nie wszystko. Wydatków jest więcej

Sam zakup skutera to dopiero początek wydatków. Choć polskie przepisy wymagają od motocyklistów wyłącznie jazdy w homologowanym kasku ochronnym to oszczędzanie na odzieży motocyklowej nie jest dobrym pomysłem. Najtańszy kask spełniający obowiązującą normę ECE 22.06 kosztuje około 300 zł, choć za modele z wyższej półki trzeba zapłacić nawet 5 tys. zł.

Do tego dochodzi kurtka i spodnie motocyklowe - tekstylny komplet można kupić już za około 1 tys. zł, natomiast skórzany będzie wyraźnie droższy, choć taki niekoniecznie pasuje do skutera. Buty to wydatek od około 300 zł, a rękawice od niespełna 200 zł. W praktyce oznacza to, że na podstawowe wyposażenie motocyklisty warto zarezerwować około 2 tys. zł.

Cupra Raval, czyli miejski elektryk, na torze. Przypomniała mi film Barei INTERIA.PL