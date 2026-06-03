W skrócie Ranking najpopularniejszych jednośladów na polskim rynku w 2026 r. jest zdominowany przez segment motocykli o pojemności 125 cm3.

W 2026 r. liderami sprzedaży zostały modele Honda PCX 125, Honda Forza 125 oraz BMW R 1300 GS Adventure.

Od początku 2026 r. Polacy zarejestrowali 19 973 nowe jednoślady, co stanowi wzrost o 45 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r.

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Za ten trend w dużej mierze odpowiadają przepisy wprowadzone w 2014 r. Od tego momentu osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat mogą legalnie prowadzić motocykle o pojemności do 125 cm3 bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów. To właśnie wtedy rozpoczął się prawdziwy szał na lekkie jednoślady.

W Polsce rządzą motocykle o pojemności 125 cm3

Nie oznacza to jednak, że segment dużych motocykli ma się źle, ale po prostu musiał ustąpić jednośladom o zdecydowanie mniejszej pojemności ze względu na to, że część kierowców decyduje się na zamianę czterech kółek na dwa ze względów pragmatycznych. Chociaż sam zakup wiąże się oczywiście ze sporym wydatkiem - wszak trzeba doliczyć również zakup kasku, kombinezonu czy rękawic - to każdy kolejny kilometr jest już realną oszczędnością. Spora część modeli dostępnych na rynku zadowala się spalaniem rzędu 2,5 l/100 km, a znacznie tańsze jest również późniejsze serwisowanie.

Ile nowych motocykli kupili Polacy w 2026 r.?

Od początku bieżącego roku Polacy kupili 19 973 nowe jednoślady, a w tym samym okresie 2025 r. wynik ten wyniósł 13 772 egzemplarze. To wzrost o 45 proc., który wyraźnie pokazuje, że zainteresowanie motocyklami nad Wisłą rośnie z każdym kolejnym rokiem. W ogólnym zestawieniu niezagrożonym liderem od lat jest Honda z wynikiem 3672 rejestracji, na drugiej pozycji uplasowała się Yamaha - 2225, a podium uzupełnia BMW - 1523.

Im jednak dalej zerkniemy w statystyki Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, tym robi się ciekawiej, bo na czwartej pozycji jest Junak - 1269 sprzedanych nowych jednośladów, a pierwszą piątkę uzupełnia chińska marka QJMotor z wynikiem 1141 sztuk. Dalej jest Zontes (1011), Romet (936), CFMOTO (775), Kawasaki (691) i Suzuki (660). Wszystkie marki z czołowej dziesiątki odnotowały wzrost sprzedaży względem tego samego okresu w 2025 r.

Honda PCX 125 najpopularniejszym jednośladem w Polsce

Liderem sprzedaży została Honda PCX 125. Od początku roku do klientów trafiło 566 egzemplarzy tego modelu (311 sztuk w analogicznym okresie 2025 r.), ale akurat to nie powinno nikogo dziwić, ponieważ jest to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych skuterów na świecie. PCX 125 wyposażony jest w jednocylindrowy silnik o pojemności 125 cm3, który generuje 12,5 KM i współpracuje z automatyczną skrzynią biegów CVT. Konstrukcja została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o codziennym poruszaniu się po mieście, ekonomii oraz łatwości prowadzenia.

Honda PCX 125 jest najlepiej sprzedającym się jednośladem w Polsce. Honda materiały prasowe

Co więcej, sama Honda od dekad słynie z pancerności i bezawaryjności, a PCX 125 - będący hitem sprzedażowym szczególnie w Azji - zdążył już na przestrzeni lat udowodnić, że w kwestii codziennych dojazdów nie ma sobie równych. Sprawdza się zarówno dla dostawców jedzenia i kurierów, osób szukających tańszej alternatywy dla samochodu, jak i tych rozpoczynających swoją przygodę z dwoma kółkami. Honda PCX 125 kosztuje 13,9 tys. zł.

Honda Forza 125 to drugi najchętniej kupowany skuter w Polsce

Drugą pozycję zajęła Honda Forza 125 z wynikiem 391 zarejestrowanych egzemplarzy (350 od stycznia do kwietnia 2025 r.). To również skuter klasy 125 cm3, ale zdecydowanie bardziej rozbudowany od modelu PCX. Oferuje większe nadwozie, lepszą ochronę przed wiatrem, więcej miejsca dla kierowcy i pasażera oraz bogatsze wyposażenie.

Forza od lat uchodzi za jeden z najbardziej uniwersalnych skuterów dostępnych na rynku. Sprawdza się zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i na dłuższych trasach poza miastem. Nie jest to już jedynie prosty jednoślad do przemierzania kilometrów, ale bardzo dobry i przyjazny wstęp do rozpoczęcia swojej przygody z jazdą na motocyklu. W ramie drzemie jednocylindrowy silnik generujący moc 15 KM, który pozwala rozpędzić się do 108 km/h. Cena tego skutera jest jednak zdecydowanie wyższa - 24,6 tys. zł.

Honda Forza 125 ma mocniejszy silnik, bardziej zaawansowaną elektronikę i lepszą ochronę przed wiatrem niż PCX 125. Honda materiały prasowe

BMW R 1300 GS Adventure najlepszym motocyklem w zestawieniu

Podium zamyka motocykl nazywany przez wielu królem dróg i bezdroży, czyli BMW R 1300 GS Adventure, który znalazł 356 nabywców (415 sztuk sprzedano w analogicznym okresie minionego roku). To jednocześnie najwyżej sklasyfikowany motocykl w klasycznym rozumieniu tego słowa. Topowego modelu bawarskiego producenta chyba nie trzeba nikomu przedstawiać - najnowsze wcielenie napędzane jest jednostką typu Boxer o pojemności 1300 cm3, która generuje moc 145 KM oraz 149 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Pierwszym "dużym" motocyklem w zestawieniu PZPM jest BMW R 1300 GS w wersji Adventure. materiały prasowe

Seria GS - z języka niemieckiego Gelände, czyli off-road, a S - Strasse, czyli ulica - na rynku obecna jest od ponad 40 lat i cały czas jest systematycznie rozwijana. Od dekad stanowi trzon sprzedaży BMW Motorrad i tylko w minionym roku modele R 1250 GS oraz R 1300 GS wygenerowały Bawarczykom wolumen sprzedaży na poziomie ponad 68 tys. egzemplarzy. Cena znacznie bardziej terenowej wersji Adventure rozpoczyna się od 99,9 tys. zł.

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