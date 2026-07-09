W skrócie Yamaha oficjalnie potwierdziła, że historia modelu YZF-R6 definitywnie kończy się w 2027 r., kiedy z taśm zjedzie ostatnia seria przeznaczona wyłącznie do jazdy torowej.

Główną przyczyną wycofania kultowej sześćsetki z rynku są coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin, których dostosowanie dla tego silnika stało się ekonomicznie nieopłacalne.

Rolę Yamahy R6 w ofercie producenta przejmuje nowa generacja motocykli, takich jak model YZF-R9 z silnikiem o pojemności 890 cm3, który spełnia współczesne wymogi ekologiczne.

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Choć europejska sprzedaż drogowej wersji zakończyła się już z początkiem 2021 r. to Yamaha R6 nadal była produkowany jako model przeznaczony wyłącznie do jazdy po torze. Japoński producent poinformował, że zakończy również jego produkcję w odmianie bez homologacji drogowej. W Japonii zaplanowano jeszcze dwie ostatnie serie modelu Race Base.

Yamaha R6 wychowała całe pokolenie motocyklistów. Modele z pierwszych lat dalej jeżdżą po drogach

W Polsce - podobnie jak i w całej Europie - Yamaha R6 może poszczyć się mianem modelu kultowego, pancernego i niesamowicie udanego. Szczególnie egzemplarze z pierwszych lat produkcji widywane są bardzo często na rodzimych drogach.

To właśnie na R6 tysiące motocyklistów stawiało pierwsze kroki na sportowych maszynach o pojemności 600 cm3. Model ten uchodził za bezawaryjny, świetnie się prowadził i pozwalał na naprawdę szybką oraz precyzyjną jazdę na torach wyścigowych. Z tego właśnie powodu na wielu rynkach cieszył się ogromnym zainteresowaniem i dziś - po zakończeniu produkcji drogowego wcielenia - śmiało można uznać go za jeden z najpopularniejszych sportowych motocykli. Bez problemu wszystkie wcielenia R6 można nadal spotkać na zlotach, obiektach wyścigowych czy jako maszyny przerobione do stuntu.

Pierwsze wcielenie Yamahy R6 z 1998 r. Yamaha materiały prasowe

Zakończenie produkcji Yamahy R6 nie wynika z braku zainteresowania. Problemem są normy emisji spalin

Decyzja o zakończeniu produkcji nie jest efektem malejącej popularności modelu, a głównym powodem wycofania R6 z rynku są coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin. Już w 2021 r., wraz z wejściem w życie normy Euro 5, Yamaha zakończyła sprzedaż drogowej wersji tego motocykla w Europie.

Producent uznał wówczas, że dostosowanie wysokoobrotowego, czterocylindrowego silnika o pojemności 599 cm3 do nowych wymogów byłoby zbyt kosztowne. Z tego powodu japońska marka podjęła decyzję o zakończeniu produkcji drogowej wersji R6 i pozostawieniu wyłącznie odmiany, która nie posiada homologacji drogowej i jest przeznaczona do jazdy po torze wyścigowym. Ta niebawem również zniknie z oferty.

Yamaha R6 to pierwszy motocykl sportowy, który przekroczył pewną barierę mocy

Yamaha YZF-R6 zadebiutowała w 1998 r. i od razu wywołała spore zainteresowanie w motocyklowym świecie, ponieważ była pierwszym seryjnym motocyklem klasy 600, którego silnik przekroczył barierę 100 KM.

W 2003 r. w odmianie RJ05 pojawił się elektroniczny wtrysk paliwa, trzy lata później (w wersji RJ11) zastosowano elektronicznie sterowaną przepustnicę ride-by-wire oraz układ dolotowy o zmiennej długości. Ostatnia duża modernizacja miała miejsce w 2017 r., gdy R6 wyposażono w m.in. zawieszenie i hamulce z modelu YZF-R1, aluminiowy zbiornik paliwa, magnezowy stelaż pomocniczy oraz całkowicie przeprojektowaną aerodynamikę.

R6 to prawdziwy motocykl sportowy. Na koncie ma wiele tytułów

Yamaha R6 przez lata dominowała również w wyścigach motocykli klasy Supersport. Na tym modelu zawodnicy zdobyli aż 10 tytułów mistrza świata w cyklu World Supersport, a szczególnie imponująca była seria sześciu kolejnych mistrzowskich sezonów w latach 2017-2022. Model ten odnosił również sukcesy w serii European Superstock 600, gdzie wywalczył sześć tytułów.

Ostatnia seria Yamahy R6 w specjalnej wersji trafi do klientów w 2027 r.

Przed ostatecznym zakończeniem produkcji Yamaha przygotowała jeszcze dwie ostatnie partie modelu YZF-R6 Race Base przeznaczonego wyłącznie do jazdy torowej. Rezerwacje rozpoczęły się w Japonii 1 lipca i będą prowadzone w dwóch turach. Pierwsi klienci odbiorą motocykle pod koniec lutego 2027 r., natomiast druga partia zostanie dostarczona około dwa miesiące później.

Yamaha YZF-R6 pożegna się z rynkiem wersją Race Base. Yamaha materiały prasowe

Era klasycznych, sportowych motocykli o pojemności 600 cm3 dobiegła końca

Zakończenie produkcji Yamahy R6 symbolicznie zamyka epokę sportowych motocykli o pojemności 600 cm3. Rynek coraz wyraźniej zmienia się w kierunku nowej generacji motocykli Supersport wykorzystujących większe jednostki napędowe, które łatwiej spełniają kolejne normy emisji spalin. Najlepszym przykładem rozwoju tego segmentu jest nowa Yamaha YZF-R9 z silnikiem o pojemności 890 cm3 i mocy 119 KM, która zastąpiła R6. Jej cena rozpoczyna się od 59 tys. zł.

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