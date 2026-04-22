Spis treści: Obowiązkowe wyposażenie motocyklisty w Polsce. Wymagany jest tylko kask Jaki mandat grozi za jazdę motocyklem bez kasku w 2026 r.? Jaka norma kasków motocyklowych obowiązuje w Polsce?

W czasach PRL jazda motocyklem bez kasku była czymś zdecydowanie normalnym. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie tylko same jednoślady generowały znacznie mniejszą moc - podobnie jak samochody - ale ruch na drogach był także zdecydowanie mniejszy. Dziś fani dwóch kółek stawiają na bezpieczeństwo, więc nie tylko kask ochronny spełniający odpowiednie normy jest absolutną podstawą, ale również kompletny kombinezon.

Obowiązkowe wyposażenie motocyklisty w Polsce. Wymagany jest tylko kask

Chociaż motocykle są piekielnie szybkie i mocne to na kierującym ciąży wyłącznie jeden obowiązek - jazda w kasku ochronnym. Obowiązek ten został wprowadzony w Polsce 1 października 1968 r. na mocy Rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz.U. 1968 nr 27 poz. 183).

Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym

Chociaż na co dzień widujemy motocyklistów w pełnym rynsztunku - kasku, rękawicach, butach i kombinezonie - to zgodnie z obowiązującymi przepisami zobligowani są wyłącznie do jazdy w kasku.

Kask to jedyny obowiązkowy element wyposażenia motocyklisty.

Jaki mandat grozi za jazdę motocyklem bez kasku w 2026 r.?

Chociaż cena i ryzyko jazdy bez pełnego stroju ochronnego są wysokie to wbrew pozorom sam mandat za jazdę bez wymaganego przepisami kasku jest wręcz symboliczny. Jego brak w 2026 r. wiąże się z grzywną w wysokości zaledwie 100 zł oraz 5 punktami karnymi. Co istotne, również pasażer zobowiązany jest do jazdy w kasku ochronnym, a w przypadku kontroli karę otrzyma zarówno kierujący, jak i osoba przewożona.

Jaka norma kasków motocyklowych obowiązuje w Polsce?

Wybór kasku przede wszystkim powinien być podyktowany tym, czy posiada normę obowiązującą w Polsce.

Kask jest obowiązkowy, ale przede wszystkim powinno się go mieć ze względu na własne bezpieczeństwo

Warto przypomnieć, że od 2023 r. obowiązuje regulacja ECE R.22.06, która obowiązuje w 47 krajach i została wprowadzona przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (UN ECE). W kwestii poprzedniej normy zmieniło się całkiem sporo, przede wszystkim w zakresie testów zderzeniowych:

8 uderzeń zamiast 5 - poprzednia norma obejmowała pięć uderzeń (w część przednią, górną, boczną, tylną i osłonę podbródka). W ramach ECE R.22.06 liczba uderzeń została zwiększona do ośmiu, które są przeprowadzane losowo w 12 punktach wybranych na całej skorupie kasku.

większa prędkość uderzenia - wysokość upuszczenia kasku wzrosła z 2,78 m do 3,43 m, a prędkość upadku na płaskie kowadło zwiększyła się z 27 do 29,5 km/h,

uderzenia rotacyjne - wprowadzono testy z uderzeniami rotacyjnymi. Kask jest upuszczany na kowadło pod kątem 45 stopni z prędkością 8 m/s,

większa wytrzymałość wizjerów - zwiększono średnicę i masę kulki uderzeniowej. Po uderzeniu wizjer nie może się wypiąć, a testowi poddawana jest również blenda przeciwsłoneczna,

test kasków z interkomem - kaski z dedykowanymi interkomami muszą przejść te same testy zderzeniowe co tradycyjne modele, pod warunkiem, że interkom mieści się w obrysie kasku,

dodatkowy test sztywności - jeśli kask pęknie lub ulegnie odkształceniu podczas testów, musi przejść dodatkowy test sztywności, który sprawdza, czy mimo uszkodzenia kask będzie w stanie pochłonąć odpowiednią ilość energii przy kolejnym zderzeniu.

Dla porównania w Kanadzie obowiązuje norma DOT, z kolei w Japonii SG lub JIS, w Nowej Zelandii - NZ 5430, w Tajlandii - TIS, a w Australii - AS 1968-2006.

