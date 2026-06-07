W skrócie Przeciwskręt jest realnym zjawiskiem, z którym styka się każdy kierowca motocykla, nawet jeśli nie jest tego świadomy.

Motocykl utrzymuje stabilność i właściwy tor dzięki konstrukcji oraz działaniu sił żyroskopowych i geometrii zawieszenia.

Aby skręcić motocyklem przy większej prędkości, należy wytrącić go z równowagi, wykonując odpowiedni ruch kierownicą, co powoduje przeciwskręt.

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Przeciwskręt jest jednym z najbardziej niezrozumiałych zjawisk w świecie motocykli. Dla jednych to podstawowa wiedza wyniesiona z kursów doskonalenia techniki jazdy, a dla innych temat budzący niekończące się dyskusje. Paradoks polega na tym, że bez przeciwskrętu nie da się skutecznie skręcać motocyklem przy wyższych prędkościach. A mimo to wielu fanów dwóch kółek przez lata nie zdaje sobie sprawy, że wykonuje go praktycznie podczas każdego pokonywanego zakrętu.

Przeciwskręt nie jest mitem. Wynika bezpośrednio z konstrukcji motocykla

Aby zrozumieć, dlaczego przeciwskręt działa, trzeba najpierw dowiedzieć się, jak zachowuje się sam motocykl. Wbrew pozorom nie jest to pojazd, który utrzymuje równowagę wyłącznie dzięki umiejętnościom kierowcy. Wystarczy osiągnąć odpowiednią prędkość, aby jednoślad zaczął samodzielnie utrzymywał się w pionie.

To efekt działania kilku zjawisk jednocześnie - kluczową rolę odgrywają siły żyroskopowe powstające podczas obracania się kół. Właśnie dlatego motocykl jadący z odpowiednią prędkością nie przewraca się natychmiast po puszczeniu kierownicy. Dla wielu osób jest to pierwsze zaskoczenie. Drugim jest fakt, że motocykl nigdy nie porusza się idealnie po prostej.

Przednie koło motocykla cały czas "szuka" swojego toru jazdy

Choć kierowca tego nie odczuwa to przednie koło motocykla nieustannie wykonuje bardzo niewielkie ruchy korygujące. Można powiedzieć, że cały czas poszukuje najbardziej stabilnego toru jazdy.

Jeżeli jednak pojawią się luzy lub uszkodzenia w przednim zawieszeniu - a szczególnie w okolicach łożyska główki ramy - motocykl zaczyna zachowywać się inaczej. Zmiana kierunku wymaga większej siły, pojawia się nerwowość prowadzenia lub tendencja do "zataczania się" w kierunku zakrętu.

Wymiana łożyska główki ramy w motocyklu marki Yamaha. To kluczowy element, który bezpośrednio wpływa na prowadzenie. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Jak sprawdzić czy motocykl prowadzi się prawidłowo?

Co ciekawe, wielu kierowców wykonuje taki test całkowicie nieświadomie, a już szczególnie podczas oględzin używanego motocykla. Jednym z najprostszych sposobów oceny geometrii motocykla jest jazda po prostej drodze przy prędkości, przy której jednoślad stabilnie utrzymuje pion. Jeżeli po puszczeniu kierownicy motocykl nie ściąga na żadną stronę i jedzie prosto to zazwyczaj oznacza, że rama, zawieszenie oraz układ kierowniczy są w dobrym stanie.

Oczywiście wynik mogą zaburzać koleiny, pochylenie nawierzchni czy boczny wiatr, ale sama zasada pozostaje niezmienna. Motocykl powyżej prędkości równowagi bardzo mocno dąży do utrzymania stabilnego toru jazdy. I właśnie dlatego pojawia się problem ze skręcaniem.

Motocykl nie chce skręcać. Dlaczego trzeba wytrącić go z równowagi?

Wielu początkujących motocyklistów uważa, że skręt wykonuje się kierownicą. W rzeczywistości kierownica służy przede wszystkim do wytrącenia motocykla z równowagi.

Jednoślad skręca dopiero wtedy, gdy zostanie odpowiednio pochylony - jeżeli jedziemy na wprost to motocykl znajduje się w stanie równowagi. Aby rozpocząć skręt to trzeba najpierw ten stan zaburzyć. Nie da się bowiem pochylić motocykla w prawo bez wcześniejszego wywołania siły, która wypchnie go z pionu. To właśnie tutaj pojawia się przeciwskręt.

Aby skręcić w prawo, musisz najpierw skręcić w lewo. Tak działa jazda na motocyklu

Brzmi nielogicznie, ale dokładnie tak działa każdy motocykl poruszający się z większą prędkością. Jeżeli chcemy skręcić w prawo to naciskamy prawą manetkę do przodu. Powoduje to minimalne skręcenie przedniego koła w lewo, a wówczas środek ciężkości motocykla zostaje przesunięty i jednoślad zaczyna pochylać się w prawą stronę.

Delikatny ruch w przeciwną stronę wytrąca motocykl z punktu równowagi. 123 RF 123RF/PICSEL

Cały proces trwa ułamki sekund. Ruch kierownicą jest bardzo niewielki, dlatego większość kierowców nawet nie zdaje sobie sprawy, że właśnie wykonała przeciwskręt. Dokładnie ten sam mechanizm działa podczas skręcania w lewo - aby pochylić motocykl na lewą stronę, najpierw trzeba na moment skierować przednie koło w prawo.

Dlaczego wielu motocyklistów nie wierzy w przeciwskręt?

Powód jest prosty - człowiek skupia się na przejechaniu zakrętu, a nie na ruchu dłoni. Przeciwskręt jest niemal niewidoczny, a podczas normalnej jazdy kierowca wykonuje go intuicyjnie. To trochę jak zmiana biegów w samochodzie, czyli po pewnym czasie robimy to automatycznie i przestajemy analizować każdy ruch ręki.

Chcesz sprawdzić jak działa przeciwskręt? Wystarczy prosty eksperyment

Najlepszym sposobem na zrozumienie tego zjawiska jest samodzielne wykonanie prostego testu. Na pustej, szerokiej i bezpiecznej drodze wystarczy rozpędzić motocykl do prędkości, przy której stabilnie utrzymuje pion. Następnie należy mocno objąć zbiornik paliwa kolanami i bardzo delikatnie nacisnąć prawą manetkę do przodu. Motocykl zacznie pochylać się w prawą stronę i rozpocznie skręt. Wykonanie identycznego ruchu lewą manetką spowoduje pochylenie motocykla w lewo.

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