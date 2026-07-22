W skrócie Honda Super Cub stała się najpopularniejszym pojazdem silnikowym w historii, przekraczając próg 120 mln wyprodukowanych egzemplarzy w ciągu blisko siedmiu dekad.

Sukces modelu wynikał z prostoty konstrukcji, niskich kosztów eksploatacji oraz uniwersalności, co pozwoliło na łatwą obsługę zarówno początkującym, jak i doświadczonym kierowcom.

Kampania reklamowa pod hasłem Na Hondach spotkasz najmilszych ludzi pozwoliła przełamać w USA negatywny stereotyp motocyklisty jako członka gangu i spopularyzować ten model.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Gdy w 1958 r. Honda zaprezentowała model Super Cub, niewiele osób przypuszczało, że właśnie rozpoczyna się historia najpopularniejszego motocykla na świecie. Niewielki jednoślad miał być przede wszystkim prostym i tanim środkiem transportu dla zwykłych ludzi, więc zamiast imponować osiągami, stawiał na niezawodność, łatwość prowadzenia i niskie koszty eksploatacji. To właśnie te cechy sprawiły, że po niemal 70 latach produkcji liczba wyprodukowanych egzemplarzy przekroczyła już 120 mln sztuk. Co ciekawe, żaden samochód nie zdołał zbliżyć się do tego wyniku.

Tak powstała Honda Super Cub. Zaczęło się od jednego pomysłu Soichiro Hondy

Historia Super Cuba jest związana z osobą Soichiro Hondy, czyli założyciela japońskiego koncernu. Po zakończeniu II wojny światowej Japonia odbudowywała swoją gospodarkę, a społeczeństwo potrzebowało taniego i praktycznego środka transportu. W latach 50. ubiegłego wieku Honda odwiedził Europę, gdzie analizował rozwijający się rynek jednośladów z silnikami spalinowymi.

Zauważył, że choć niewielkie motocykle cieszą się całkiem sporą popularnością to wiele z nich jest skomplikowanych w obsłudze lub po prostu awaryjnych. Postanowił więc stworzyć motocykl, który będzie prosty w prowadzeniu, niezawodny i dostępny praktycznie dla każdego.

Założenia były zatem bardzo proste - nowy model miał umożliwiać łatwą przesiadkę z roweru, dobrze radzić sobie zarówno na asfaltowych drogach, jak i na szutrach, a jednocześnie być wygodny dla kobiet i mężczyzn, młodszych oraz starszych użytkowników. Honda chciała stworzyć motocykl, który stanie się codziennym narzędziem pracy i środkiem transportu dla milionów ludzi.

Honda Super Cub z 1958 r. Honda materiały prasowe

Honda zaryzykowała i postawiła wszystko na jeden uniwersalny model

Wiara w sukces nowego motocykla była tak duża, że Honda zdecydowała się na ogromną inwestycję. Japoński producent wybudował nową fabrykę wzorowaną na zakładach Volkswagena, której zdolność produkcyjna wynosiła aż 50 tys. motocykli miesięcznie. Dla porównania wcześniej firma produkowała około trzech tysięcy jednośladów każdego miesiąca. Ryzyko było zatem spore.

Honda Super Cub miała zmienić sposób myślenia o motocyklach. Silnik miał zaledwie 4,6 KM

Pierwsza Honda Super Cub C100 trafiła do sprzedaży w 1958 r. Napędzał ją czterosuwowy silnik o pojemności 49 cm3, który generował moc 4,6 KM i współpracował z trzybiegową skrzynią wyposażoną w automatyczne sprzęgło odśrodkowe. Motocykl ważył zaledwie 65 kg i rozpędzał się do 69 km/h.

Oczywiście sukces tego modelu nie wynikał z danych technicznych, bo o jego popularności zdecydowała przemyślana konstrukcja. Charakterystyczna rama z niskim przekrokiem ułatwiała wsiadanie osobom ubranym w spódnice czy garnitury. Plastikowa osłona nóg chroniła kierowcę przed błotem i wodą, a lekka konstrukcja sprawiała, że prowadzenie motocykla nie wymagało praktycznie żadnego doświadczenia.

Jedna reklama sprawiła, że Ameryka również pokochała Super Cub

Po sukcesie w Japonii Honda rozpoczęła ekspansję zagraniczną. Największym wyzwaniem okazały się Stany Zjednoczone, gdzie motocykle kojarzyły się głównie z buntownikami i gangami motocyklowymi. Honda postanowiła całkowicie zmienić ten wizerunek - kampania reklamowa z hasłem "You Meet the Nicest People on a Honda", czyli "Na Hondach spotkasz najmilszych ludzi", pokazywała zwykłych mieszkańców, studentów, młode rodziny i osoby dojeżdżające do pracy. Był to jeden z najbardziej udanych zabiegów marketingowych w historii motoryzacji.

Honda Super Cub jest stale produkowana. Honda materiały prasowe

Ponad 120 mln egzemplarzy i końca nie widać. Honda Super Cub jest nadal produkowana

Przez blisko siedem dekad Honda nieustannie rozwijała swój najpopularniejszy model. W kolejnych latach pojawiały się wersje z silnikami o pojemności 50, 70, 90, 110 oraz 125 cm3. Z czasem klasyczny rozrząd OHV zastąpiła nowocześniejsza konstrukcja OHC, motocykl otrzymał elektryczny rozrusznik oraz elektroniczny wtrysk paliwa. Mimo licznych modernizacji producent zachował jednak charakterystyczną sylwetkę, niską wagę i łatwość prowadzenia.

Dziś liczba wyprodukowanych egzemplarzy przekracza już 120 mln sztuk, co czyni Hondę Super Cub najliczniej produkowanym pojazdem silnikowym w historii. Żaden samochód - niezależnie od marki czy segmentu - nie osiągnął podobnego wyniku.