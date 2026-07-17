W skrócie W pierwszej połowie 2026 roku na portalu OTOMOTO odnotowano 30 695 aktywnych ogłoszeń sprzedaży motocykli, co stanowi wzrost o 12 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Liderem zestawienia najszybciej sprzedających się używanych jednośladów jest Kawasaki GTR 1400, na którego sprzedaż potrzeba średnio zaledwie 23 dni od wystawienia oferty.

Duże zainteresowanie modelem BMW R1250 GS Adventure wynika prawdopodobnie ze spadku cen tej generacji po debiucie nowszego wcielenia o pojemności 1300 centymetrów sześciennych.

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Od lat największy ruch na rynku motocykli przypadał na początek sezonu. Pierwsze słoneczne dni oznaczały lawinowy wzrost liczby kupujących, a najciekawsze oferty znikały niemal natychmiast. Tym razem - mimo że kalendarz wskazuje środek lata - zainteresowanie używanymi jednośladami wciąż pozostaje bardzo wysokie.

Jak wynika z danych Otomoto za pierwsze półrocze 2026 r., pod koniec czerwca na platformie dostępnych było 30 695 aktywnych ogłoszeń, czyli o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Większa podaż nie oznacza jednak wolniejszej sprzedaży. Wręcz przeciwnie - najbardziej poszukiwane modele znajdują nowych właścicieli nawet w nieco ponad trzy tygodnie.

Kawasaki GTR to turystyczny lider rynku. Sprzedaje się najszybciej

Najszybciej sprzedającym się motocyklem używanym w Polsce jest Kawasaki GTR 1400. Średni czas potrzebny na znalezienie kupca wynosi zaledwie 23 dni.

GTR 1400 to motocykl turystyczny o sportowym zacięciu, który został stworzony z myślą o pokonywaniu długich tras. Duże owiewki, wygodna pozycja za kierownicą, pojemne kufry oraz mocny silnik sprawiają, że model od lat cieszy się uznaniem osób podróżujących po całej Europie. Za napęd odpowiada jednostka o pojemności 1352 cm3, która zaczerpnięta jest ze sportowego modelu ZZR 1400 i - w zależności od wersji - generuje 155 lub 160 KM. Jego największymi konkurentami jest Yamaha FJR 1300, BMW K 1600 GT oraz Honda ST1300 Pan European.

Najszybciej sprzedającym się używanym motocyklem w Polsce jest Kawasaki GTR 1400. Kawasaki materiały prasowe

Enduro, które szybko znika z ogłoszeń. Beta RR sprzedaje się w 30 dni

Drugie miejsce zajęła Beta RR, której sprzedaż zajmuje średnio 30 dni. Niestety nie wiadomo jednak, która wersja pojemnościowa sprzedaje się w takim tempie. Model RR to pełnoprawne enduro, które może posiadać również homologację drogową. Montaż tablicy rejestracyjnej nie zmienia jednak faktu, że jest to jednoślad stworzony do jazdy poza asfaltowymi drogami.

Skąd zatem wzięła się tak duża popularność tego modelu? Śmiem twierdzić, że w ostatnich latach cały segment ADV oraz enduro przeżywa rozkwit, a wszystko za sprawą coraz popularniejszych tras TET i RATs. Motocykliści coraz częściej chcą spróbować swoich sił w terenie, a przy tym nie chcą wydawać zawrotnych kwot. Motocykle pokroju właśnie Bety RR są idealnym wstępem do świata off-roadu.

Yamaha YZF. Na zakup sportowej legendy nadal nie brakuje chętnych

Na trzecim miejscu znalazła się Yamaha YZF, która przeciętnie znajduje nowego właściciela po 31 dniach. Niestety w przypadku japońskiego producenta również nie wiemy, o jakie modele dokładnie chodzi. Nie zmienia to jednak faktu, że rodzina YZF jest wyjątkowo udana i na przestrzeni dekad zyskała miano kultowej. Bez względu na to, czy mowa o wersji 125 dla posiadaczy prawa jazdy kat. B i A1, czy najnowszych wcieleniach R7 i R9, a także używanych R6 oraz R1 - nowy właściciel nie będzie rozczarowany. To genialne motocykle, które przez lata były konsekwentnie rozwijane, a na liście rozwiązań technicznych oraz wyposażenia - zwłaszcza w najnowszych generacjach - znajdziemy wiele rozwiązań zaczerpniętych bezpośrednio z maszyn wyścigowych.

Yamaha R1 RN12 to model uwielbiany przez Polaków - pomimo prawie 20 lat nadal prezentuje się wyjątkowo. Yamaha materiały prasowe

Suzuki GSX-R. Kultowy sportowiec z Hamamatsu rządzi w ogłoszeniach

Niewiele wolniej sprzedaje się Suzuki GSX-R, którego średni czas obecności w ogłoszeniach wynosi 35 dni. W przypadku tej serii sytuacja jest bardzo podobna do rodziny YZF - pierwszy GSX-R ujrzał światło dzienne w 1984 r. podczas targów motoryzacyjnych w Kolonii i od tamtego momentu japoński producent z Hamamatsu skrupulatnie rozwija całą serię. Na przestrzeni ponad czterech dekad sportowe motocykle z rodziny GSX-R podbiły świat i dziś używane egzemplarze nadal cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

BMW R1250 GS Adventure. Najlepiej sprzedający się ADV

Pierwszą piątkę zamyka BMW R1250 GS Adventure, które sprzedaje się średnio w 36 dni. Flagowiec bawarskiego producenta, król dróg i bezdroży, najlepszy motocykl świata - określeń tego modelu nie brakuje, a część z nich doskonale oddaje to, czym GS jest dla wielu motocyklistów. Produkowany od ponad 40 lat turystyczno-wyprawowy model z silnikiem typu bokser nie raz zachwycał świat dwóch kółek, choć nie do końca udało się to najnowszemu wcieleniu o pojemności 1300 cm3.

Wszystkie modele serii GS cieszą się dużą popularnością. Aktualnie króluje R1250GS w wersji Adventure. BMW materiały prasowe

Przyjęcie R 1300 GS Adventure było dosyć chłodne przede wszystkim za sprawą kontrowersyjnego wyglądu. Oczywiście chętnych na jego zakup na całym świecie nie brakowało - w Polsce znalazł 419 nabywców. Skąd zatem tak duże zainteresowanie poprzednikiem? Duża liczba wystawionych na sprzedaż egzemplarzy mogłaby być tłumaczona chęcią przesiadki na model 1300. Jednak sam fakt, że BMW R1250 GS Adventure zajmuje w dzisiejszym zestawieniu piąte miejsce, być może jest efektem tego, że ceny poprzedniej generacji spadły po debiucie następcy. Dzięki temu część kupujących rezygnuje z zakupu starszej wersji K51 na rzecz nowszego modelu.

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