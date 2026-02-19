Spis treści: Jakimi motocyklami można jeździć na prawo jazdy kategorii B? Jakimi pojazdami można jeździć na kategorię B? Średnie spalanie motocykla 125. Przejechanie 100 km kosztuje 15 zł Jeździ motocyklem na kategorię B. Jakie są oszczędności?

Prawie 12 lat temu wprowadzono w Polsce rewolucyjne przepisy, które początkowo budziły sporo obaw. Przypomnijmy, że 24 sierpnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja, na mocy której posiadacze prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat mogą legalnie i bez dodatkowych egzaminów prowadzić jednoślady o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3. Od tej ważnej zmiany minęła ponad dekada i dziś śmiało możemy powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja, która realnie ożywiła rodzimy rynek motocykli.

Jakimi motocyklami można jeździć na prawo jazdy kategorii B?

Sam zapis mówiący o pojemności silnika to dopiero początek informacji, które powinien znać każdy posiadacz kategorii B. Obowiązujące przepisy określają również moc oraz stosunek mocy do masy, a także wskazują inne pojazdy, którymi można się poruszać w ramach tych uprawnień. Skupmy się jednak na jednośladach i najważniejszych zapisach:

pojemność skokowa silnika nie może przekraczać 125 cm3,

maksymalna moc nie może przekraczać 11 kW, czyli 15 KM,

stosunek mocy do masy motocykla nie może być wyższy niż 0,1 kW/kg, co w praktyce oznacza, że przy maksymalnej mocy 11 kW motocykl nie może ważyć mniej niż 110 kg.

Junak M16 125 to duży motocykl dla wysokich, którzy chcą jeździć motocyklami na prawo jazdy kategorii B materiały prasowe

Jakimi pojazdami można jeździć na kategorię B?

Oczywiście prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania samochodami osobowymi oraz dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony, a także pojazdami z przyczepą lekką i ciągnikami rolniczymi. Na mocy nowelizacji z 2014 r. posiadacze tych uprawnień mogą także prowadzić motocykl zgodnie z powyższymi wymaganiami, a także trójkołowce posiadające homologację L5e - między kołami osi musi być zachowana odległość wynosząca co najmniej 460 mm, a na liście wyposażenia musi znajdować się hamulec postojowy.

Najważniejszy jest natomiast fakt, że w przypadku tego typu pojazdów ustawodawca nie zastosował ograniczeń dotyczących mocy maksymalnej czy pojemności silnika. Oznacza to, że posiadacz samochodowego prawa jazdy może kierować chociażby Piaggio MP3 o pojemności 300, 400 lub 550 cm3, a także trike Harley-Davidson Tri-Glide z potężną jednostką V2 o pojemności 1868 cm3.

Harley-Davidson Tri Glide 2025 - takim motocyklem można jeździć posiadając prawo jazdy kat. B. materiały prasowe

Średnie spalanie motocykla 125. Przejechanie 100 km kosztuje 15 zł

Nie dla wszystkich kierowców motocykle są pasją - część z nich dokładnie zapoznała się z korzyściami płynącymi z posiadania jednośladu i zamieniła cztery koła na dwa. Przede wszystkim sporo zaoszczędzić można już na samym czasie dojazdu. Ze względu na niewielkie gabaryty możliwe jest wyprzedzanie pojazdów stojących w korkach, co znacząco skraca czas podróży. Z parkowaniem w miejscu docelowym również nie powinno być problemu.

Trzeba jednak przyznać, że sam zakup motocykla, kasku oraz odzieży wiąże się ze sporym wydatkiem, ale każdy kolejny przejechany kilometr jest już realną oszczędnością. Zacznijmy od paliwa - motocykle klasy 125 cm3 zadowalają się zużyciem paliwa od 2 do maksymalnie 4 litrów przy pełnym obciążeniu oraz agresywnej jeździe. Przy aktualnych cenach benzyny PB95 (5,57 zł za litr na dzień 18.02) przejechanie 100 km wiąże się z wydatkiem od nieco ponad 11 do 22 zł. Sam serwis również jest zdecydowanie tańszy.

Jeździ motocyklem na kategorię B. Jakie są oszczędności?

Korzyści płynących z nowelizacji z 2014 r. oraz jazdy jednośladem jest jednak zdecydowanie więcej. Przede wszystkim należy dodać, że w wybranych miastach, takich jak chociażby Kraków, Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Kielce, Rzeszów czy Gdańsk, motocykliści mogą korzystać z buspasów, czyli wydzielonych pasów ruchu przeznaczonych dla komunikacji zbiorowej.

Co więcej, część miast zniosła także opłaty za parkowanie w strefach płatnego postoju, więc nie tylko do pracy dojedziecie szybciej i taniej, ale nie zapłacicie również za parking. Nie sposób jednak pominąć rzeczy absolutnie najważniejszej, czyli możliwości zaszczepienia się wyjątkową pasją.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL