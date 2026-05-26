W skrócie Rynek motocykli w Polsce w kwietniu 2026 r. osiągnął najwyższy poziom rejestracji nowych pojazdów w historii, obejmując motocykle i motorowery.

Najpopularniejszymi markami motocykli w kwietniu były Honda, Yamaha i Junak, przy dynamicznym wzroście znaczenia chińskich producentów.

Segment motorowerów również odnotował wzrost rejestracji w porównaniu z rokiem poprzednim, a liczba nowych motorowerów od początku roku przekroczyła 4600.

Kwiecień przyniósł bardzo mocny wzrost rejestracji nowych jednośladów. W całym miesiącu zarejestrowano w Polsce łącznie 7182 nowe motocykle i motorowery. To o 5,4 proc. więcej niż rok wcześniej oraz aż o 17,1 proc. więcej względem marca.

Największe wrażenie robi jednak sytuacja na rynku motocykli. W kwietniu 2026 r. zarejestrowano aż 8002 nowe egzemplarze, co jest wynikiem wyższym o 46,6 proc. niż rok wcześniej i jednocześnie najlepszym miesiącem w historii polskiego rynku motocykli. Nigdy wcześniej nie rejestrowano w Polsce tak dużej liczby nowych maszyn w ciągu jednego miesiąca.

Motocykle biją rekordy. Polacy kupują coraz więcej jednośladów

Wzrosty nie są już jednorazowym odbiciem po słabszym okresie. Dane pokazują, że motocykle wróciły do bardzo mocnego trendu wzrostowego po spadkach obserwowanych jeszcze pod koniec 2025 r. Od początku 2026 r. zarejestrowano już 19 973 nowe motocykle - to aż o 45 proc. więcej niż w analogicznym okresie rekordowego wcześniej 2025 r. W praktyce oznacza to wzrost o ponad 6 201 nowych motocykli rok do roku.

Jakie marki motocykli kupowane są przez Polaków najczęściej?

W tej kwestii zaskoczenia po raz kolejny nie będzie, bo od lat na rodzimym rynku króluje Honda z wynikiem 1240 egzemplarzy w kwietniu (-10,47 proc. w stosunku do marca) oraz 3672 motocykli od początku roku. Na drugiej pozycji uplasowała się Yamaha - odpowiednio 774 (-7,75 proc. m/m) oraz 2225 sztuk, a podium uzupełnia w kwietniu Junak z liczbą rejestracji wynoszącą 726 motocykli (+73,72 proc. m/m). Polski producent w zestawieniu obejmującym pierwsze cztery miesiące traci jednak trzecie miejsce na rzecz BMW, które sprzedało 1523 egzemplarze (Junak - 1269).

Honda jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku motocykli od wielu lat. Maciej Choptiany INTERIA.PL

W pierwszej piątce kwietniowego rankingu znajduje się jeszcze QJMotor (568) oraz BMW (532). Na dalszych miejscach uplasowały się Romet Motors (398), Zontes (371), CFMoto (310), Suzuki (258) oraz Kawasaki (254).

Zmieniający się trend na rynku motocykli w Polsce jest wyraźnie widoczny - producenci z Chin stale zwiększają sprzedaż i tym samym wiodące od lat marki muszą ustępować im miejsca. Poza pierwszą dziesiątką znalazł się chociażby Triumph (12. miejsce), KTM (15.) czy Harley-Davidson i Aprilia (20.).

5 najczęściej kupowanych nowych modeli motocykli w Polsce

To właśnie zestawienie najchętniej kupowanych modeli najlepiej pokazuje, jak duży wpływ na polski rynek jednośladów miały przepisy wprowadzone w 2014 r., na mocy których posiadacze prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat mogą - bez dodatkowych egzaminów - kierować motocyklami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3.

Liderem sprzedaży w kwietniu została Honda PCX 125 z wynikiem 179 egzemplarzy.

Honda PCX 125 jest najlepiej sprzedającym się jednośladem w Polsce. Honda materiały prasowe

Druga pozycja należy do Junaka M18 Vintage - 173 sztuki, a podium uzupełnia niemałe zaskoczenie - Daytona DYMoto 125, która w czwartym miesiącu bieżącego roku znalazła 164 nabywców (+8100 proc. m/m). Na kolejnej pozycji uplasował się Junak RX2 125 (149) oraz Junak RX One 125 (138). Pierwszy duży motocykl znajduje się dopiero na 7. pozycji i jest nim BMW R1300GS Adventure - 120 sprzedanych sztuk.

Król dróg i bezdroży - BMW R1300GS Adventure - musiał ustąpić miejsca modelom 125. BMW Motorrad materiały prasowe

Polacy wybierają nowe motocykle. Jednoślady z drugiej ręki tracą na znaczeniu

Nowe, tanie i dobrze wyposażone motocykle z Chin są nie tylko realną konkurencją dla modeli topowych producentów, ale również dla jednośladów używanych. W kwietniu wszystkie marki z pierwszej dziesiątki odnotowały spadek w stosunku rok do roku, a aż osiem również w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Liderem niezmiennie pozostaje Honda (-12,71 proc. m/m), na drugiej pozycji jest Yamaha (1767, -10,03 proc. m/m), a podium uzupełnia Suzuki (1004, -13,97 proc. m/m). Na dalszych pozycjach są Kawasaki (835, -17,16 proc. m/m) oraz BMW (772, -9,39 proc. m/m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Harley-Davidson, KTM, Piaggio, Triumph oraz Kymco.

Motorowery również rosną. Wyniki najlepsze od lat

Stabilnie rośnie także segment motorowerów. W kwietniu 2026 r. zarejestrowano 1834 nowe motorowery, czyli o 6,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik był również lepszy niż w marcu. Choć do rekordów sprzed niemal dwóch dekad nadal daleko to obecne wyniki są wyraźnie powyżej średniej z ostatnich dziesięciu lat. Od początku roku zarejestrowano już 4623 nowe motorowery, co oznacza wzrost o 11,7 proc. względem 2025 r.





