W skrócie Amerykańska firma ViberAlert stworzyła innowacyjną nakładkę na siedzisko motocykla, która ostrzega kierowcę o zagrożeniach za pomocą wibracji.

System korzysta z zaawansowanych czujników w motocyklu i przekazuje sygnały ostrzegawcze, by nie odrywać wzroku od drogi.

Produkt nie będzie oferowany jako akcesorium, lecz ma zostać zintegrowany z siedziskami renomowanych producentów jednośladów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Elektroniczne systemy bezpieczeństwa w motocyklach są niewyobrażalnie zaawansowane, a ich sposób działania dla zdecydowanej większości użytkowników jest niemal niezauważalny. Czujniki reagują w ułamku sekundy, skutecznie zapobiegając wpadnięciu tylnego koła w poślizg, jego zablokowaniu podczas hamowania czy unoszeniu się podczas dynamicznego przyspieszenia. Nie brakuje również takich, które od lat znajdziemy w samochodach - mowa chociażby o ostrzeganiu przed pojazdem znajdującym się w martwym polu czy zderzeniem z poprzedzającym samochodem. Informacje te wyświetlane są jednak na ekranie lub w bocznych lusterkach, co wymaga od kierowcy oderwania wzroku od drogi. Amerykańska firma ViberAlert zaprezentowała przełomowy pomysł.

O zagrożeniu ostrzeże siedzisko motocykla. Rewolucyjny pomysł amerykańskiej firmy

Przedstawiciele firmy ViberAlert twierdzą, że wiele systemów bezpieczeństwa w motocyklach - choć skutecznych - to rozprasza uwagę kierowcy. Za każdym razem motocyklista zmuszony jest do oderwania wzroku od drogi oraz zerknięcia w kierunku miejsca, w którym znajduje się migająca kontrolka ostrzegawcza. Amerykanie wpadli na pomysł, aby stworzyć siedzisko wyposażone w wibrujące silniki, których zadaniem jest ostrzeganie w czasie rzeczywistym przed niebezpieczeństwem.

Sama zasada działania jest bardzo prosta - system wykorzystuje czujniki wbudowane w motocykl, czyli m.in. żyroskop, akcelerometr czy radar, aby stale monitorować parametry jazdy oraz otoczenie. Dane przesyłane są za pomocą interfejsu CAN Bus do silników wibracyjnych, które odpowiednią sekwencją sygnałów ostrzegają kierowcę przed zagrożeniem. Zupełnie inaczej siedzisko będzie wibrować w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, a jeszcze inaczej, gdy w martwym polu znajdzie się inny pojazd.

W kanapie motocykla zostaną ukryte trzy silnik, które generują wibracje. ViberAlert materiały prasowe

Wibracje będą ostrzegać motocyklistę o zagrożeniu. To sposób, aby nie odrywać wzroku od jezdni

Im bardziej zaawansowana jest elektronika w danym modelu, tym więcej funkcji będzie miało siedzisko. Pomysłodawcy przekonują, że kierowca może być ostrzegany zarówno przed zbyt mocnym pochyleniem motocykla w zakręcie, przekroczeniem dopuszczalnej prędkości, utratą przyczepności czy zbyt szybko zbliżającym się pojazdem z przodu.

Rodzaje wibracji nakładki będą się od siebie różnić, aby motocyklista mógł w szybki i jasny sposób interpretować, o jakie zagrożenie chodzi. Dzięki temu nie będzie trzeba odrywać wzroku od drogi i możliwa będzie szybsza reakcja na niebezpieczeństwo.

Wibrujące siedzisko motocykla ku poprawie bezpieczeństwa. Czy można już kupić ViberAlert?

Co ciekawe, wibrujące siedzisko motocyklowe nie będzie dostępna jako oddzielne akcesorium, ponieważ amerykańska firma planuje nawiązać współpracę z czołowymi markami produkującymi jednoślady. Aktualnie ViberAlert współdziała z włoską firmą Soft Italia Spa, która zajmuje się produkcją kanap do skuterów i motocykli, oraz z Corbin Saddle Maker, u którego możliwe będzie zamówienie siedziska z wbudowanymi silnikami wibracyjnymi dedykowanego do konkretnego modelu.

Z informacji zamieszczonych na stronie ViberAlert wynika, że przedsiębiorstwo wprowadza swoje innowacyjne rozwiązanie również do foteli samochodów osobowych oraz ciężarowych.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL