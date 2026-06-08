W skrócie Junak osiągnął znaczący wzrost sprzedaży i znalazł się tuż za podium największych producentów motocykli w Polsce, wyprzedzając wiele znanych marek.

Od początku 2026 roku w Polsce zarejestrowano 33 873 nowe jednoślady, co stanowi wzrost o 35,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Motocykle o pojemności do 125 cm3 cieszą się największym zainteresowaniem, odpowiadając za ponad 45 proc. rynku nowych motocykli.

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Jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), dobra passa rynku jednośladów trwa w najlepsze. Od początku 2026 r. w Polsce zarejestrowano już 33 873 nowe jednoślady, co oznacza wzrost o 35,5 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Samych motocykli przybyło 27 243, czyli aż o 42,8 proc. więcej niż rok wcześniej. To jednocześnie najlepszy wynik w historii dla pierwszych pięciu miesięcy roku.

Najlepszy maj w historii. Polacy rzucili się na nowe motocykle

Maj również okazał się wyjątkowo mocny. W całym kraju zarejestrowano 9277 nowych jednośladów, co oznacza wzrost o 31 proc. rok do roku. Z tej liczby aż 7270 stanowiły motocykle. Był to najlepszy majowy wynik w historii polskiego rynku.

Co więcej, eksperci PZPM zwracają uwagę, że trzeci miesiąc z rzędu liczba rejestracji nowych jednośladów przekroczyła poziom 9 tys. sztuk. Wszystko wskazuje więc na to, że 2026 r. może zakończyć się kolejnym rekordem sprzedaży.

Honda nadal liderem na rynku motocykli. "Polski" Junak największą sensacją

Na czele rynku niezmiennie pozostaje Honda - od początku roku zarejestrowano 4904 nowe motocykle tej marki, co daje jej 18-proc. udział w rynku. Drugie miejsce zajmuje Yamaha z wynikiem 2862 rejestracji i udziałem wynoszącym niespełna 11 proc. rynku, a podium uzupełnia BMW, które znalazło 1977 nabywców.

Największym zaskoczeniem jest jednak Junak. Polska marka - produkująca swoje jednoślady w Chinach - zajęła czwarte miejsce z wynikiem 1830 rejestracji. Dla porównania, rok wcześniej było to zaledwie 673 motocykle, co oznacza wzrost sprzedaży o ponad 170 proc. w zaledwie rok. Równie imponująco wygląda wynik sprzedażowy Rometa, który niemal podwoił sprzedaż względem ubiegłego roku i z wynikiem 1258 rejestracji zajmuje siódmą pozycję w zestawieniu.

Od początku roku Junak sprzedał 1830 nowych motocykli. Junak materiały prasowe

Motocykle 125 cm3 nadal rządzą w Polsce

Największą popularnością nad Wisłą nadal cieszą się motocykle o pojemności do 125 cm3, których od początku roku zarejestrowano 12 319 egzemplarzy. "Stodwudziestkipiątki" odpowiadają za 45,2 proc. całego rynku nowych motocykli. To efekt zmian przepisów wprowadzonych w 2014 r., które pozwoliły posiadaczom prawa jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat legalnie prowadzić motocykle o pojemności do 125 cm3 bez konieczności zdobywania dodatkowych uprawnień.

Drugą najpopularniejszą kategorią są motocykle o pojemności od 750 do 1000 cm3, które odpowiadają za 14,3 proc. rynku. Nieznacznie ustępują im maszyny z segmentu 500-750 cm3, których udział wynosi 13,5 proc.

Spada zainteresowanie używanymi motocyklami. Polacy wolą kupować nowe

Trwająca w najlepsze ekspansja marek jednośladów z Chin sprawiła, że Polacy rezygnują z zakupu używanych motocykli na rzecz nowych. W maju bieżącego roku zarejestrowano 9161 egzemplarzy sprowadzonych z zagranicy, co jest wynikiem o 7 proc. niższym niż przed rokiem i o 9,5 proc. mniejszym względem kwietnia. Od początku roku łącznie przybyło 39 910 używanych motocykli, czyli o 6,1 proc. mniej niż przed rokiem.

Nad Wisłą wyraźnie spada zainteresowanie używanymi motocyklami. 123RF/PICSEL

W tym zestawieniu na prowadzeniu nadal pozostaje Honda z wynikiem 8855 sztuk, druga pozycja należy do Yamahy (6817), a podium uzupełnia Suzuki - 3922. W pierwszej piątce są jeszcze Kawasaki (3462) oraz BMW (3054).

Motorowery rosną w siłę. Romet przed chińskimi markami

W maju zarejestrowano nad Wisłą 2007 nowych motorowerów, czyli o 12,6 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i jednocześnie o 9,4 proc. więcej względem kwietnia. Od początku roku liczba rejestracji wynosi 6630 egzemplarzy. Liderem w tym segmencie jest Romet z wynikiem 1234 egzemplarzy, a drugie miejsce należy do Junaka (1022). Na podium uplasował się Znen (858), a czwartą pozycję zajął Yiben (619).

Warto również wspomnieć o rosnącym zainteresowaniu motorowerami elektrycznymi, których zarejestrowano już 1565. W bieżącym roku jednoślady napędzane prądem stanowią 23,6 proc. całej sprzedaży, a na czele znajdują się Vigorous (169), Ezi City (166) oraz Bili Bike (112).

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