W skrócie Polskie marki Junak i Romet zajmują czołowe miejsca na krajowym rynku jednośladów, wyprzedzając niektóre znane światowe marki.

W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku liczba rejestracji nowych jednośladów w Polsce wzrosła o ponad 37 proc., a Junak odnotował wzrost wyższy niż cała branża.

Sprzedaż nowych motocykli i motorowerów rośnie, podczas gdy import używanych pojazdów wyraźnie spada.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Powiedzieć, że rynek motocyklowy w Polsce ma się świetnie, to w sumie jak nic nie powiedzieć. Każdy kolejny miesiąc przynosi coraz wyższe statystyki sprzedażowe, a podział na segmenty wyraźnie potwierdza, że spora w tym zasługa zmian w przepisach z 2014 r., które pozwoliły posiadaczom prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat na jazdę motocyklami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3. Polacy pokochali jednoślady i coraz częściej decydują się na ich zakup nie tylko z racji pasji, ale również względów pragmatycznych.

Kwiecień na polskim rynku motocykli lepszy o 37 proc. Od początku roku zarejestrowano prawie 25 tys. jednośladów

Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że tylko w kwietniu 2026 r. w Polsce zarejestrowano 9836 nowych jednośladów. To aż o 37 proc. więcej niż rok wcześniej. Jeszcze lepiej wygląda cały początek sezonu - od stycznia do końca kwietnia liczba rejestracji sięgnęła 24 596 sztuk, co oznacza wzrost o 37,3 proc. rok do roku.

Tak dynamiczny rozwój rynku to jasny sygnał, że zainteresowanie jednośladami w Polsce nie tylko nie słabnie, ale wręcz przyspiesza wraz z nadejściem wiosny i rozpoczęciem sezonu motocyklowego. Przeglądając jednak statystyki z poprzednich miesięcy, widać doskonale, że również w miesiącach zimowych zainteresowanie w salonach sprzedażowych jest duże, ale szczyt przypada naturalnie na początek oraz koniec sezonu, gdy wielu producentów decyduje się na wprowadzenie promocji.

Polska marka rośnie szybciej niż rynek. Junak wkroczył na podium

Na szczególną uwagę zasługują wyniki Junaka, który rośnie szybciej niż cały rynek. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku liczba rejestracji nowych jednośladów tej marki wzrosła aż o 44,2 proc. To wynik wyraźnie lepszy niż średnia dla całej branży.

W ogólnym zestawieniu liderów sprzedaży wciąż dominują globalni producenci. Na pierwszym miejscu znajduje się Honda z wynikiem 3668 rejestracji, drugie miejsce zajmuje Yamaha z wynikiem 2225, a podium zamyka właśnie Junak z wynikiem 2049 sztuk, który wyprzedził BMW.

W segmencie motocykli nad Wisłą niezmiennie króluje Honda. Honda materiały prasowe

Jeszcze ciekawiej robi się w segmencie motocykli. Tutaj Junak awansował na czwarte miejsce z wynikiem 1269 rejestracji, wyprzedzając wielu topowych producentów. Najwyższy stopień podium należy niezmiennie do Hondy - 3666 motocykli, na drugiej pozycji jest Yamaha - 2225, a podium uzupełnia BMW - 1523. W pierwszej piątce znalazła się również marka QJ Motor z wynikiem 1137 jednośladów.

Warto również zaznaczyć, że Romet Motors uplasował się w tym zestawieniu na 7. pozycji z liczbą 936 zarejestrowanych motocykli i tym samym wyprzedził Kawasaki będące na przedostatnim miejscu oraz Suzuki zamykające pierwszą dziesiątkę.

Romet i Junak dominują w motorowerach. Polskie marki nie mają sobie równych

Segment motorowerów to już zupełnie inna historia, bo tutaj prym wiodą polskie marki, a liderem pozostaje Romet Motors z wynikiem 829 rejestracji w okresie od stycznia do kwietnia bieżącego roku. Tuż za nim plasuje się Junak z wynikiem 780 sztuk.

W klasie motorowerów najlepiej sprzedają się jednoślady marki Romet. Romet materiały prasowe

Dalej w zestawieniu znajdują się producenci ze wschodu, tacy jak Znen czy Yiben, ale to właśnie polskie marki wyznaczają dziś tempo w tej kategorii. Co istotne, mimo spadku sprzedaży motorowerów Junaka o 19,2 proc., marka nadrabia to dynamicznym wzrostem w segmencie motocykli. Łącznie w pierwszych czterech miesiącach 2026 r. zarejestrowano 4623 nowe motorowery, czyli o 11,7 proc. więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.

Używane jednoślady tracą na znaczeniu. Polacy coraz częściej wybierają nowe motocykle

Równolegle do wzrostu sprzedaży nowych pojazdów spada import używanych motocykli i motorowerów. W okresie od stycznia do kwietnia 2026 r. był niższy o 7,2 proc. rok do roku, a w samym kwietniu spadek sięgnął aż 11,4 proc.

To oznacza, że coraz więcej klientów decyduje się na zakup nowego jednośladu zamiast sprowadzenia używanej maszyny z zagranicy. Śmiało można zatem powiedzieć, że polski rynek motocykli wkracza w zupełnie nową fazę - rośnie popyt na nowe modele, rodzime marki sprzedają coraz więcej egzemplarzy, a przewaga globalnych gigantów nie jest już tak oczywista jak jeszcze kilka sezonów temu. Zaczyna robić się bardzo ciekawie.

Volkswagen ID. Polo na żywo. W końcu elektryk, który nie wygląda jak elektryk INTERIA.PL