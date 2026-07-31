W skrócie W pierwszej połowie 2026 r. w Polsce zarejestrowano ponad 43 tysiące nowych jednośladów, co oznacza dynamiczny wzrost o 36,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Klienci coraz częściej wybierają nowe motocykle chińskich marek zamiast używanych maszyn z importu, co wynika z poprawy jakości tych pojazdów i atrakcyjnego stosunku ceny do wyposażenia.

Mimo spadku zainteresowania używanymi jednośladami, w segmencie importu nadal dominują uznane marki, takie jak Honda, Yamaha, Suzuki czy BMW, które cieszą się niesłabnącym zaufaniem Polaków.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Pierwsza połowa 2026 r. okazała się rekordowa dla nowych jednośladów. Od stycznia do końca czerwca zarejestrowano w Polsce 43 357 nowych motocykli, co oznacza wzrost o 36,1 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. W tej liczbie znalazło się 34 820 motocykli oraz 8357 motorowerów. Sam czerwiec również był wyjątkowo udany - na polskie drogi wyjechały 9484 nowe jednoślady, z czego 7577 stanowiły motocykle. To wynik aż o 51,5 proc. lepszy niż przed rokiem i jeden z najlepszych miesięcy w historii rynku.

Polacy kupują mniej używanych motocykli. Wolą kupić nowy

Dane dotyczące motocykli sprowadzanych z zagranicy również wyglądają ciekawie. Choć ich liczba nadal pozostaje wysoka to od kilku miesięcy widać trend spadkowy. W czerwcu zarejestrowano 9415 używanych motocykli, czyli o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu liczba rejestracji sprowadzonych maszyn wyniosła 49 325 sztuk, co oznacza spadek o 5,5 proc.

Do Polski najczęściej importowane są motocykle marki Honda, Yamaha, BMW i Suzuki. 123RF/PICSEL

Jeszcze mocniej kurczy się rynek używanych motorowerów. W czerwcu zarejestrowano 1072 jednoślady o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3, czyli o 11 proc. mniej niż przed rokiem. Od początku roku liczba rejestracji wyniosła 5242 sztuki, co oznacza spadek aż o 16,9 proc.

Używany motocykl w cenie nowego. Tak Chiny podbijają europejski rynek

Jeszcze kilka lat temu motocykle z Chin były traktowane głównie jako budżetowa alternatywa, czego dziś już nie można powiedzieć. Najwięksi chińscy producenci inwestują w rozwój, poprawiają jakość wykonania i coraz odważniej konkurują z uznanymi markami.

Dysponując zatem budżetem kilkunastu lub dwudziestu kilku tysięcy złotych, klient często staje przed wyborem pomiędzy nowym motocyklem z salonu a używaną, dziesięcio- lub nawet piętnastoletnią maszyną z importu, która ma za sobą dziesiątki tysięcy kilometrów przebiegu oraz dziesiątki różnych przygód i napraw. Z tego właśnie powodu coraz więcej konsumentów decyduje się na wybór nowego motocykla z Państwa Środka, który zaskakuje wyposażeniem i jakością wykonania, minimalizując ryzyko konieczności wykonania wielu kosztownych napraw będących nieodłącznym elementem zakupu jednośladu z drugiej ręki.

Polacy szturmują salony chińskich marek. Honda traci prowadzenie na rzecz QJMotor

Zmianę preferencji klientów doskonale widać również w rankingach sprzedaży nowych motocykli. Jednym z największych zaskoczeń jest QJ Motor, który w pierwszym półroczu zarejestrował 2349 nowych motocykli i znalazł się już na trzecim miejscu w Polsce.

Coraz większą popularność zdobywają także marki oferujące motocykle klasy 125 cm3, co potwierdzają również czerwcowe zestawienia modeli. Najczęściej rejestrowanym motocyklem miesiąca został QJMotor SRT 125 DX z wynikiem 230 egzemplarzy. Drugie miejsce zajął Junak RX2 125 z wynikiem 196 sztuk, a podium uzupełniła Honda PCX125, którego zarejestrowano 179 egzemplarzy.

QJMotor SRT 125 DX to najlepiej sprzedający się motocykl w czerwcu. QJMotor materiały prasowe

W czołowej dziesiątce znalazły się także motocykle marki Zontes, CFMoto, Hondy i Yamahy. Jeszcze dekadę temu obecność producentów z Chin w ścisłej czołówce była praktycznie nie do pomyślenia.

Używane motocykle nadal mają swoich zwolenników. Najlepiej sprzedają się znane marki

Mimo spadków rynek importowanych motocykli nadal opiera się przede wszystkim na sprawdzonych markach. Najwięcej sprowadzanych motocykli nadal nosi logo Hondy, która jako jedyna przekroczyła barierę 10 tys. rejestracji i zakończyła pierwsze półrocze z wynikiem 10 965 sztuk. Kolejne miejsca zajmują Yamaha (8531), Suzuki (4876), Kawasaki (4282) i BMW (3760).

Co istotne, w czołówce używanych motocykli na próżno szukać producentów z Chin. To potwierdzenie, że szukając motocykla z drugiej ręki, Polacy decydują się głównie na modele marek z Japonii, Europy czy USA.