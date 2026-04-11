W skrócie W marcu 2026 roku zarejestrowano 9 333 nowe jednoślady, z czego 7 596 to motocykle, a rynek zanotował wzrost o 52,2 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Honda była liderem rynku motocykli w Polsce w pierwszym kwartale 2026 roku, wyprzedzając Yamahę i BMW, a największą dynamikę wzrostu zanotowały marki Zontex i QJMotor.

W marcu 2026 roku zarejestrowano łącznie 21,6 tys. nowych i używanych jednośladów, co było najwyższym wynikiem w historii polskiego rynku.

Sezon motocyklowy rozpoczął się na dobre, a po długiej i srogiej zimie fani dwóch kółek z utęsknieniem czekali nie tylko na powrót na drogi, ale także na możliwość zakupu nowego jednośladu. W ubiegłym miesiącu zarejestrowano łącznie 9 333 nowe jednoślady, czyli aż o 3 200 więcej niż rok wcześniej (+52,2 proc.). To także wynik niemal trzykrotnie lepszy niż w lutym (+190,1 proc.).

Polacy wiosną masowo kupują motocykle. Wzrosty przekraczają 50 proc.

Największy udział w tym wyniku mają motocykle. W marcu zarejestrowano ich dokładnie 7 596, co oznacza wzrost o 2 737 sztuk względem ubiegłego roku (+56,3 proc.) oraz aż o 5 024 więcej niż w lutym (+195,3 proc.).

Motorowery również zaliczyły wzrost - w marcu zarejestrowano 1 737 takich pojazdów, czyli o 463 więcej niż rok wcześniej (+36,3 proc.) i aż o 1 092 więcej niż w lutym (+169,3 proc.). Co więcej, to wynik wyraźnie powyżej średniej z ostatnich 10 lat.

Od początku 2026 roku zarejestrowano już 14 760 nowych jednośladów (+37,6 proc. r/r), w tym 11 971 motocykli oraz 2 789 motorowerów.

Honda niekwestionowanym liderem rynku w Polsce. Wyprzedziła Yamahę i BMW

W pierwszym kwartale 2026 r. najlepiej sprzedawały się motocykle marki Honda (2 432 egzemplarze), która po raz kolejny wyprzedziła Yamahę (1 451) oraz BMW (991). Wszyscy producenci znajdujący się w czołowej dziesiątce mają jednak powody do zadowolenia, ponieważ każdy odnotował wzrosty. Największą dynamikę zanotowały marki Zontes (640 sztuk, +105 proc.) oraz QJMotor (573 sztuki, +78 proc.).

Najczęściej wybierane są jednoślady o pojemności do 125 cm3 - było ich 4 997 sztuk. Drugą najpopularniejszą kategorią są motocykle o pojemności od 750 do 1000 cm3, które stanowią 14,8 proc. rynku (1 775 sztuk), a trzecią te z silnikami od 500 do 750 cm3 - 1 752 sztuki.

Najlepiej sprzedają się jednoślady o pojemności silnika do 125 cm3.

Zmiany nie pojawiły się natomiast w kwestii segmentów - na czele pozostają jednoślady określane przez PZPM jako "Street", które stanowią 30 proc. rynku (3 586 egzemplarzy), gdzie króluje Honda. Następnie są motocykle typu On/Off, czyli coraz popularniejsze adventure (2 834 sztuki, +42,5 proc.) - tutaj liderem jest BMW. Podium uzupełniają "Big Scootery" z udziałem na poziomie 20,8 proc. (2 495 sztuk), gdzie ponownie dominują modele Hondy.

Rynek używanych jednośladów rośnie w siłę. Ponad 12 tys. rejestracji w miesiąc

Polacy równie chętnie kupują motocykle z drugiej ręki. W marcu po raz pierwszy w Polsce zarejestrowano 12 226 używanych jednośladów, czyli o 1 124 więcej niż rok wcześniej (+10 proc.) i aż o 6 403 więcej niż w lutym. Najwięcej sprowadzono motocykli marek Honda (4 577), Yamaha (3 438) oraz Suzuki (2 020). W czołówce znalazły się także Kawasaki (1 820) i BMW (1 604).

Do Polski najczęściej importowane są motocykle marki Honda, Yamaha i Suzuki.

Zdecydowaną większość stanowią motocykle - sprowadzono ich 11 136 (+11,8 proc. r/r i +109 proc. m/m). Używanych motorowerów przybyło 1 090 sztuk, co oznacza lekki spadek rok do roku, ale wyraźny wzrost miesiąc do miesiąca. Natomiast od początku bieżącego roku zarejestrowano łącznie 22 641 używane jednoślady, w tym 20 631 motocykli (-3,1 proc. r/r) oraz 2 010 motorowerów (-21,3 proc.).

Historyczny wynik na rynku motocykli w Polsce. Ponad 21 tys. jednośladów w miesiąc

Łącznie nowych i używanych jednośladów zarejestrowano w marcu 21,6 tys. egzemplarzy. To najwyższy wynik w historii polskiego rynku. Nowe pojazdy stanowiły 43 proc. tej liczby. W całym 2026 r. liczba rejestracji osiągnęła już 37 401 sztuk (+8,2 proc. r/r), co również jest rekordem. Nowe jednoślady odpowiadają za 39 proc. rynku. Historyczny rekord nadal należy do 2008 r., kiedy w jednym miesiącu zarejestrowano 11 730 jednośladów.

