W skrócie Motocykle i skutery o pojemności do 125 cm3 stanowią prawie połowę sprzedaży nowych motocykli w Polsce w 2026 roku.

Największą popularnością cieszy się Honda PCX 125, a za nią plasuje się Honda Forza 125 i Zontes 125 C2.

W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się modeli znalazło się pięć pojazdów z segmentu 125 cm3, co wskazuje na jego dominującą pozycję na polskim rynku.

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Rynek motocykli w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Jak wynika z raportu PZPM, od początku 2026 r. zarejestrowano już 27 243 nowe motocykle, co oznacza wzrost o 42,8 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. To najlepszy wynik w historii dla pierwszych pięciu miesięcy roku.

Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się motocykle i skutery o pojemności do 125 cm3. Od stycznia do maja zarejestrowano 12 319 egzemplarzy co oznacza, że odpowiadają za 45,2 proc. całego rynku nowych motocykli. To przede wszystkim efekt przepisów obowiązujących od 2014 r., które pozwalają osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat legalnie poruszać się motocyklami o pojemności do 125 cm3 bez dodatkowych egzaminów.

Honda PCX 125 nie ma sobie równych. To najpopularniejszy jednoślad w Polsce

Na szczycie zestawienia znalazła się Honda PCX 125. Od początku roku zarejestrowano 566 egzemplarzy tego modelu - rok wcześniej było ich 311. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, bo Honda PCX 125 od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych skuterów na świecie i od dawna cieszy się ogromnym zainteresowaniem również w Polsce. Pod jego owiewkami pracuje jednocylindrowy silnik o pojemności 125 cm3 generujący 12,5 KM, który współpracuje z automatyczną przekładnią CVT.

Honda PCX 125 jest najlepiej sprzedającym się jednośladem w Polsce. Honda materiały prasowe

Sekret sukcesu tego modelu jest bardzo prosty. PCX został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o codziennym użytkowaniu - jest oszczędny, łatwy w prowadzeniu i wygodny w codziennym przemierzaniu kilometrów. To właśnie dlatego wybierają go zarówno osoby dojeżdżające do pracy, kurierzy, jak i kierowcy szukający alternatywy dla samochodu w zatłoczonych miastach. Dodatkowym atutem jest cena - Honda PCX 125 kosztuje obecnie około 13,9 tys. zł.

Honda Forza 125 to skuter klasy premium. Jest droższy, ale oferuje więcej

Drugie miejsce zajęła Honda Forza 125. Od początku roku zarejestrowano 391 egzemplarzy tego modelu (350 w analogicznym okresie w 2025 r.). Choć również jest to skuter o pojemności 125 cm3 to trudno porównywać go bezpośrednio z PCX-em. Forza została stworzona z myślą o kierowcach oczekujących większego komfortu oraz możliwości pokonywania dłuższych tras.

Motocykl oferuje znacznie większe nadwozie, lepszą ochronę przed wiatrem oraz bardziej rozbudowane wyposażenie. Pod siedzeniem znalazło się również więcej miejsca na bagaż. Za napęd odpowiada jednocylindrowy silnik generujący 15 KM, czyli maksymalną moc dopuszczalną dla motocykli kategorii 125 cm3. Pozwala to osiągać prędkości przekraczające 100 km/h i bez większych problemów poruszać się również po drogach szybkiego ruchu. Za większy komfort trzeba jednak zapłacić zdecydowanie więcej - Honda Forza 125 z rocznika 2025 kosztuje 24,6 tys. zł. Egzemplarze z bieżącego roku to wydatek rzędu 25,9 tys. zł.

Na drugim miejscu w zestawieniu również Honda - model Forza 125 jest jednak wyraźnie droższy, większy i lepiej wyposażony. Honda materiały prasowe

Zontes 125 C największym zaskoczeniem w zestawieniu

Podium zamyka Zontes 125 C2, który jest jednym z najciekawszych przedstawicieli nowej generacji motocykli produkowanych w Chinach nie tylko za sprawą ceny - Zontes 125 C kosztuje obecnie 13 999 zł. Model ten przede wszystkim wyróżnia się stylistyką inspirowaną motocyklami z segmentu cruiser oraz bobber. W oczy rzuca się charakterystyczny zbiornik paliwa w kształcie łzy, nisko poprowadzona linia motocykla oraz lusterka zamontowane na końcach kierownicy.

Za napęd odpowiada chłodzony cieczą jednocylindrowy silnik o pojemności 125 cm3, który generuje 14,7 KM oraz 13 Nm momentu obrotowego. Jednostka współpracuje z sześciobiegową skrzynią biegów i sprzęgłem antyhoppingowym. Producent zastosował również elektroniczny układ wtryskowy Bosch.

Zontes 125 C to motocykl dla tych, którzy chcą się wyróżniać. Stylistycznie to udany miks choppera i cruisera. Zontes materiały prasowe

Motocykle 125 cm3 nadal napędzają cały rynek jednośladów w Polsce

Segment 125 cm3 stale pozostaje fundamentem polskiego rynku motocykli. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się modeli znalazło się aż pięć motocykli i skuterów o tej pojemności. To najlepsze potwierdzenie tego, że Polacy coraz chętniej przesiadają się na jednoślady, które można prowadzić posiadając wyłącznie prawo jazdy kategorii B. Niskie koszty eksploatacji, niewielkie spalanie oraz możliwość omijania korków sprawiają, że jednoślady 125 już od kilku lat pozostają największym motoryzacyjnym hitem nad Wisłą.

TOP 10 najlepiej sprzedających się motocykli w Polsce

Pierwsze dwa miejsca w zestawieniu opublikowanym przez PZPM należą do Hondy - liderem sprzedaży jest model PCX 125, a drugą pozycję zajęła Forza 125. Podium uzupełnia flagowy adventure bawarskiego producenta, czyli BMW R 1300 GS Adventure, który od początku roku znalazł nad Wisłą 356 nabywców. Pierwszą piątkę uzupełniają Yamaha MT-07 (341 szt.) oraz wspomniany już wcześniej Zontes 125 C z wynikiem 305 rejestracji.

Na szóstym miejscu uplasował się ex aequo Junak RX One 125 oraz BMW R 1300 GS w standardowej odmianie - po 295 egzemplarzy. Kolejna pozycja należy do następnego przedstawiciela segmentu 125 cm3, czyli Yamahy NMAX 125. Pierwszą dziesiątkę zamykają CFMOTO 450MT (280 szt.) oraz Honda CB650R (244 szt.).

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