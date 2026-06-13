Podatek PCC-3 od używanego motocykla. Ministerstwo szykuje zmiany
Kupno używanego motocykla od osoby prywatnej może wkrótce wiązać się z mniejszą liczbą formalności i niewielką oszczędnością. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podwyższona kwota nie jest jednak zawrotna.
W skrócie
- Kupując używany motocykl wart do 3 tys. zł od osoby prywatnej, nie trzeba będzie składać deklaracji PCC-3 ani płacić podatku, zgodnie z projektem nowych przepisów.
- Nowy limit zwolnienia z podatku PCC dla pojazdów został podniesiony z 1 tys. zł do 3 tys. zł, co oznacza oszczędność do 60 zł i mniej formalności dla kupujących.
- Mimo wprowadzanych zmian rynek używanych motocykli w Polsce kurczy się, m.in. z powodu rosnącej popularności nowych chińskich pojazdów.
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W dobie szalejących podwyżek nadciągających z każdej strony jakakolwiek oszczędność jest dobrą wiadomością. Tym razem Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem zmian w przepisach regulujących podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Nie możemy jednak mówić o diametralnych zmianach, które ożywią rynek samochodów czy motocykli używanych. Zaoszczędzimy nie tylko kilkadziesiąt złotych w portfelu, lecz także zostaniemy zwolnieni z konieczności składania niektórych dokumentów.
Zmiana w podatku PCC. Limit wzrośnie z 1 do 3 tys. zł
Obecnie osoby kupujące motocykl - lub samochód - zarejestrowany w Polsce od prywatnego właściciela muszą zapłacić 2 proc. podatku PCC-3 od wartości pojazdu. Zwolnienie obowiązuje jedynie wtedy, gdy jego wartość nie przekracza 1 tys. zł.
Co istotne, taki limit obowiązuje nieprzerwanie od 1 stycznia 2001 r. Od tamtego czasu ceny pojazdów oraz zarobki Polaków wzrosły kilkukrotnie, a znalezienie sprawnego motocykla czy samochodu za 1 tys. zł jest dziś praktycznie niemożliwe. Ministerstwo Finansów proponuje więc podniesienie progu zwolnienia do 3 tys. zł. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, celem zmian jest "urealnienie nieefektywnego fiskalnie limitu zwolnienia z PCC-3 przy sprzedaży rzeczy ruchomych".
Ile zaoszczędzą motocykliści kupując motocykl o wartości do 3 tys. zł?
Korzyść finansowa wynikająca ze zmian w przepisach nie będzie spektakularna - przy motocyklu wartym dokładnie 3 tys. zł podatek PCC-3 wynosi obecnie 60 zł. Dokładnie tyle zostanie w kieszeni kupującego po wejściu nowych przepisów. Znacznie większe znaczenie może mieć jednak ograniczenie formalności - kupujący nie będzie musiał składać deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym ani pilnować 14-dniowego terminu na rozliczenie podatku.
To istotne, ponieważ za niedopełnienie tego obowiązku grożą konsekwencje finansowe. Mandaty za niezłożenie deklaracji mogą wynosić od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w przypadku najpoważniejszych naruszeń i pojazdów o zdecydowanie wyższej wartości.
Fiskus i tak sprawdzi wartość motocykla. Zaniżanie wartości nie ma sensu
Ministerstwo przypomina jednak, że zwolnienie będzie dotyczyło wartości rynkowej pojazdu, a nie kwoty wpisanej na umowie kupna-sprzedaży. Urząd skarbowy nadal będzie weryfikować, czy podana cena odpowiada rzeczywistej wartości motocykla. W razie wątpliwości fiskus może zakwestionować zaniżoną wycenę. Takie zasady obowiązują obecnie zarówno w przypadku motocykli, jak i samochodów.
Polacy coraz rzadziej kupują używane motocykle. To efekt chińskiej ekspansji
Zmiana przepisów pojawia się w momencie, gdy rynek używanych jednośladów zalicza kolejne spadki. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w maju zarejestrowano w Polsce 9161 używanych motocykli sprowadzonych z zagranicy. To wynik o 7 proc. niższy niż rok wcześniej i o 9,5 proc. słabszy niż w kwietniu. Od początku roku do Polski trafiło 39 910 używanych motocykli, czyli o 6,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Eksperci wskazują, że jednym z powodów jest dynamiczna ekspansja producentów z Chin. Coraz więcej kierowców zamiast kilku- czy kilkunastoletnich motocykli z importu wybiera nowe modele oferowane przez chińskie marki, które kuszą atrakcyjnymi cenami i bogatym wyposażeniem. Zmiana progu zwolnienia z podatku PCC-3 niestety nie ma realnych szans na ożywienie rynku motocykli z drugiej ręki.
Niewielka oszczędność, ale mniej biurokracji. Zmiany w podatku PCC-3
Projekt Ministerstwa Finansów trudno nazwać rewolucją. Z drugiej strony likwidacja obowiązku składania deklaracji PCC przy najtańszych transakcjach oznacza mniej formalności zarówno dla kupujących, jak i urzędników.
Jeżeli projekt zostanie uchwalony w obecnym kształcie to zakup używanego motocykla wartego do 3 tys. zł stanie się nieco prostszy. Warto jednak pamiętać, że egzemplarzy o takiej wartości na rynku jest niewiele i coraz rzadziej znajdują się one w kręgu zainteresowań kupujących. Biorąc pod uwagę wzrost średnich zarobków na przestrzeni ostatnich 25 lat to kwota ta powinna zostać zwiększona do poziomu 10 tys. zł. Wtedy różnica byłaby znacząca.