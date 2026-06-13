W skrócie Kupując używany motocykl wart do 3 tys. zł od osoby prywatnej, nie trzeba będzie składać deklaracji PCC-3 ani płacić podatku, zgodnie z projektem nowych przepisów.

Nowy limit zwolnienia z podatku PCC dla pojazdów został podniesiony z 1 tys. zł do 3 tys. zł, co oznacza oszczędność do 60 zł i mniej formalności dla kupujących.

Mimo wprowadzanych zmian rynek używanych motocykli w Polsce kurczy się, m.in. z powodu rosnącej popularności nowych chińskich pojazdów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

W dobie szalejących podwyżek nadciągających z każdej strony jakakolwiek oszczędność jest dobrą wiadomością. Tym razem Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem zmian w przepisach regulujących podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Nie możemy jednak mówić o diametralnych zmianach, które ożywią rynek samochodów czy motocykli używanych. Zaoszczędzimy nie tylko kilkadziesiąt złotych w portfelu, lecz także zostaniemy zwolnieni z konieczności składania niektórych dokumentów.

Zmiana w podatku PCC. Limit wzrośnie z 1 do 3 tys. zł

Obecnie osoby kupujące motocykl - lub samochód - zarejestrowany w Polsce od prywatnego właściciela muszą zapłacić 2 proc. podatku PCC-3 od wartości pojazdu. Zwolnienie obowiązuje jedynie wtedy, gdy jego wartość nie przekracza 1 tys. zł.

Co istotne, taki limit obowiązuje nieprzerwanie od 1 stycznia 2001 r. Od tamtego czasu ceny pojazdów oraz zarobki Polaków wzrosły kilkukrotnie, a znalezienie sprawnego motocykla czy samochodu za 1 tys. zł jest dziś praktycznie niemożliwe. Ministerstwo Finansów proponuje więc podniesienie progu zwolnienia do 3 tys. zł. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, celem zmian jest "urealnienie nieefektywnego fiskalnie limitu zwolnienia z PCC-3 przy sprzedaży rzeczy ruchomych".

Ile zaoszczędzą motocykliści kupując motocykl o wartości do 3 tys. zł?

Korzyść finansowa wynikająca ze zmian w przepisach nie będzie spektakularna - przy motocyklu wartym dokładnie 3 tys. zł podatek PCC-3 wynosi obecnie 60 zł. Dokładnie tyle zostanie w kieszeni kupującego po wejściu nowych przepisów. Znacznie większe znaczenie może mieć jednak ograniczenie formalności - kupujący nie będzie musiał składać deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym ani pilnować 14-dniowego terminu na rozliczenie podatku.

Ministerstwo Finansów planuje podnieść próg zwolnienia z 1 do 3 tys. zł. 123RF/PICSEL

To istotne, ponieważ za niedopełnienie tego obowiązku grożą konsekwencje finansowe. Mandaty za niezłożenie deklaracji mogą wynosić od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w przypadku najpoważniejszych naruszeń i pojazdów o zdecydowanie wyższej wartości.

Fiskus i tak sprawdzi wartość motocykla. Zaniżanie wartości nie ma sensu

Ministerstwo przypomina jednak, że zwolnienie będzie dotyczyło wartości rynkowej pojazdu, a nie kwoty wpisanej na umowie kupna-sprzedaży. Urząd skarbowy nadal będzie weryfikować, czy podana cena odpowiada rzeczywistej wartości motocykla. W razie wątpliwości fiskus może zakwestionować zaniżoną wycenę. Takie zasady obowiązują obecnie zarówno w przypadku motocykli, jak i samochodów.

Polacy coraz rzadziej kupują używane motocykle. To efekt chińskiej ekspansji

Zmiana przepisów pojawia się w momencie, gdy rynek używanych jednośladów zalicza kolejne spadki. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w maju zarejestrowano w Polsce 9161 używanych motocykli sprowadzonych z zagranicy. To wynik o 7 proc. niższy niż rok wcześniej i o 9,5 proc. słabszy niż w kwietniu. Od początku roku do Polski trafiło 39 910 używanych motocykli, czyli o 6,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Eksperci wskazują, że jednym z powodów jest dynamiczna ekspansja producentów z Chin. Coraz więcej kierowców zamiast kilku- czy kilkunastoletnich motocykli z importu wybiera nowe modele oferowane przez chińskie marki, które kuszą atrakcyjnymi cenami i bogatym wyposażeniem. Zmiana progu zwolnienia z podatku PCC-3 niestety nie ma realnych szans na ożywienie rynku motocykli z drugiej ręki.

Niewielka oszczędność, ale mniej biurokracji. Zmiany w podatku PCC-3

Projekt Ministerstwa Finansów trudno nazwać rewolucją. Z drugiej strony likwidacja obowiązku składania deklaracji PCC przy najtańszych transakcjach oznacza mniej formalności zarówno dla kupujących, jak i urzędników.

Jeżeli projekt zostanie uchwalony w obecnym kształcie to zakup używanego motocykla wartego do 3 tys. zł stanie się nieco prostszy. Warto jednak pamiętać, że egzemplarzy o takiej wartości na rynku jest niewiele i coraz rzadziej znajdują się one w kręgu zainteresowań kupujących. Biorąc pod uwagę wzrost średnich zarobków na przestrzeni ostatnich 25 lat to kwota ta powinna zostać zwiększona do poziomu 10 tys. zł. Wtedy różnica byłaby znacząca.

To Porsche waży 2,5 tony. Sprawdziłem, czy czuć to za kierownicą INTERIA.PL