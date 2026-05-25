W skrócie ZXMoto rozpoczęło działalność na polskim rynku, uruchamiając sieć 18 autoryzowanych salonów sprzedaży i serwisów motocykli.

Najważniejszym modelem oferowanym w Polsce będzie sportowy motocykl ZXMoto 500RR, a do sprzedaży trafią także modele 500F i MX250.

Założenie marki ZXMoto związane jest z Zhang Xue, który wcześniej współpracował z marką Kove i rozwijał motocykle na rajd Dakar.

Chińska marka poinformowała o uruchomieniu ogólnopolskiej sieci dealerskiej obejmującej 18 autoryzowanych salonów oraz punktów serwisowych. To właśnie one będą odpowiadały za sprzedaż motocykli, obsługę gwarancyjną, dostęp do części zamiennych i rozwój marki na polskim rynku.

Producent podkreśla, że jest to dopiero pierwszy etap budowania obecności w Europie, a Polska została potraktowana jako jeden z kluczowych rynków rozwoju. Sprzedaż motocykli w naszym kraju od kilku lat regularnie rośnie, a coraz większą popularnością cieszą się również nowe marki z Chin.

Polska jest dla nas niezwykle ważnym rynkiem. Widzimy ogromny potencjał zarówno w dynamicznie rozwijającej się społeczności motocyklistów, jak i w rosnącym zainteresowaniu nowoczesnymi motocyklami oferującymi wysoką jakość, atrakcyjny design i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Uruchomienie sieci dealerskiej to pierwszy, bardzo ważny krok w budowaniu obecności marki ZXMoto w Polsce

Sportowy ZXMOTO 500RR będzie najważniejszym modelem sprzedawanym w Polsce

Największe zainteresowanie wzbudza przede wszystkim model 500RR. To sportowy motocykl wyposażony w czterocylindrowy silnik generujący 83 KM. Już sama specyfikacja pokazuje, że producent chce konkurować wyposażeniem, a nie wyłącznie ceną.

ZXMoto 500RR ma być trzonem sprzedaży chińskiego producenta w Polsce.

Na pokładzie znalazł się m.in. wyświetlacz TFT, pełne oświetlenie LED, quickshifter umożliwiający zmianę biegów bez użycia sprzęgła, regulowane zawieszenie oraz radialne zaciski hamulcowe. Motocykl otrzymał także jednoramienny wahacz, pakiet aerodynamiczny i czujnik IMU odpowiadający za analizowanie położenia motocykla podczas jazdy.

ZXMOTO 500F i MX250 również trafią do Polski

Obok sportowego modelu pojawi się również naked bike oznaczony jako 500F. Konstrukcyjnie bazuje na tej samej platformie, ale otrzymał spokojniejszy charakter oraz bardziej klasyczną stylistykę. Silnik generuje tutaj 73 KM oraz 48 Nm momentu obrotowego.

ZXMoto 500F zbudowany jest na tej samej platformie co sportowy 500RR.

Trzecim motocyklem będzie MX250, czyli lekki cross napędzany jednocylindrowym silnikiem o pojemności 250 cm3. Producent deklaruje moc na poziomie 41 KM, a masa motocykla gotowego do jazdy wynosi zaledwie 108 kg.

Pierwsze motocykle mają pojawić się w salonach już na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy ruszą także jazdy testowe oraz lokalne wydarzenia organizowane wspólnie z dealerami.

Historia marki ZXMoto. Założyciel był związany z Kove

Za marką ZXMoto stoi Zhang Xue, który wcześniej związany był z marką Kove. To właśnie on odpowiadał m.in. za rozwój motocykli startujących w rajdzie Dakar. Po odejściu zdecydował się stworzyć własną markę, która ma tworzyć zarówno jednoślady drogowe, jak i typowo wyścigowe maszyny.

Siedziba ZXMoto znajduje się w Chongqing w Chinach, czyli jednym z najważniejszych motocyklowych regionów kraju. Co ciekawe, sam założyciel nadal aktywnie uczestniczy w projektowaniu kolejnych modeli.

Chińskie motocykle coraz mocniej wchodzą do Europy. Konkurencja ma się czego obawiać

Strategia ZXMOTO wydaje się bardzo podobna do tego, co wcześniej zrobiły inne chińskie marki. Producent chce oferować motocykle nowoczesne, bogato wyposażone i wyraźnie tańsze od porównywalnych konstrukcji japońskich czy europejskich producentów. Model 500RR wyceniony został na 29 999 zł, MX250 kosztuje 27 999 zł, natomiast 500F nie widnieje jeszcze na stronie internetowej producenta. Ciekawostką z pewnością jest fakt, że do gamy sprzedażowej w 2027 r. ma dołączyć jeszcze bardziej sportowy 820RR.

