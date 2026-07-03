W skrócie Grupa Volkswagen rozważa sprzedaż marki Ducati w celu poprawy swojej sytuacji finansowej oraz rentowności w obliczu rosnącej konkurencji z Chin i wysokich kosztów transformacji.

Włoski producent motocykli Ducati jest jedną z najbardziej prestiżowych i dochodowych marek w portfolio niemieckiego koncernu.

Decyzja o sprzedaży Ducati nie została jeszcze podjęta, a transakcja pozostaje jedną z analizowanych opcji poprawy sytuacji finansowej grupy.

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Rosnąca konkurencja z Chin, wysokie koszty transformacji w kierunku elektromobilności oraz słabsze wyniki części przynależnych marek sprawiają, że Volkswagen musi możliwie szybko skupić się na poprawie rentowności. W ostatnich miesiącach pojawiły się informacje o planowanej redukcji nawet 100 tys. miejsc pracy w całej grupie, która zatrudnia około 625 tys. osób na świecie. Teraz mówi się o sprzedaży Ducati.

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To nie pierwszy raz, kiedy Volkswagen rozważa sprzedaż włoskiej marki motocykli z Borgo Panigale. Podobny pomysł pojawił się już w 2017 r., jednakże ostatecznie z niego zrezygnowano. Teraz temat wraca, a według "Financial Times" jednym z powodów jest powodzenie ostatnich transakcji realizowanych przez koncern.

Volkswagen sfinalizował niedawno sprzedaż marki Everllence, która zajmowała się produkcją silników morskich. Wcześniej z grupy Volkswagena pozbyto się także Bugatti, które trafiło pod skrzydła spółki utworzonej wspólnie z chorwackim producentem Rimac.

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Zdaniem cytowanych przez gazetę doradców finansowych sukces tych transakcji może zachęcić inwestorów do zainteresowania się kolejnymi aktywami należącymi do Volkswagena. Wśród nich najczęściej wymieniane są Ducati oraz ewentualne wprowadzenie Lamborghini na giełdę.

Ducati to jedna z bardziej dochodowych marek w grupie Volkswagena

Volkswagen nie rozważa sprzedaży Ducati dlatego, że marka przynosi straty. Wręcz przeciwnie - włoski producent motocykli od lat należy do najbardziej prestiżowych marek znajdujących się w portfolio koncernu.

Ducati może pochwalić się silną pozycją w segmencie motocykli premium, bogatą historią sportową oraz sukcesami w mistrzostwach świata MotoGP. To właśnie osiągnięcia marki i jej stabilne wyniki finansowe sprawiają, że potencjalna sprzedaż mogłaby przynieść Volkswagenowi znaczący zastrzyk gotówki. Analitycy zwracają uwagę, że znacznie łatwiej sprzedać aktywo generujące zyski niż spółkę przynoszącą straty.

Ducati odnotowuje zyski - to z pewnością zwiększa atrakcyjność kupna włoskiej marki. Ducati materiały prasowe

Branża motocyklowa przechodzi duże zmiany

Ostatnie lata pokazują, że rynek producentów motocykli coraz częściej staje się przedmiotem dużych transakcji. W ostatnim czasie właściciela zmieniły m.in. marki Indian Motorcycle oraz KTM. Inwestorzy nadal dostrzegają potencjał w producentach jednośladów, a już szczególnie tych o silnej pozycji rynkowej nabytej na przestrzeni lat i rozpoznawalnej historii.

Volkswagen nie podjął jeszcze decyzji o sprzedaży Ducati

Choć informacje o możliwej sprzedaży wywołały spore zainteresowanie to eksperci cytowani przez "Financial Times" podkreślają, że na razie nie zapadły żadne wiążące decyzje. Ich zdaniem sprzedaż Ducati pozostaje jedynie jedną z analizowanych opcji poprawy sytuacji finansowej Volkswagena. Koncern wciąż posiada wiele innych aktywów, a zarząd musi zdecydować, które z nich najlepiej wpisują się w długoterminową strategię grupy.

Jednocześnie analitycy zauważają, że presja na poprawę wyników finansowych stale rośnie. Jeżeli Volkswagen uzna, że sprzedaż jednej z bardziej wartościowych marek pozwoli szybciej ustabilizować sytuację całego koncernu to scenariusz rozstania z Ducati może okazać się bardziej realny niż w 2017 r.

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