Ducati od dekad przyzwyczajało swoich klientów do ekskluzywnego traktowania, co oczywiście miało potwierdzenie w motocyklach, a w szczególności w zaawansowanej technologii, absolutnie przepięknym designie i dbałości o szczegóły. Włoski producent jednośladów idzie jednak o krok dalej i w Europie prezentuje nowy program Ducati Factory Made, który zadebiutuje z najnowszym wcieleniem Multistrady V4.

Kolejny etap współpracy Ducati i Lamborghini. Czym jest Ducati Factory Made?

Program Ducati Factory Made otwiera nowy rozdział współpracy włoskiego producenta z Borgo Panigale z Lamborghini. W tym miejscu należy zaznaczyć, że obie firmy są partnerami od lat, a efektem ich działań są chociażby specjalne wersje modeli Diavel 1260, Streetfighter V4 i Panigale V4.

Klienci będą mogli jeszcze lepiej spersonalizować swoją Multistradę V4 wybierając zupełnie niestandardowe detale i akcesoria już w momencie składania zamówienia. Co najbardziej istotne, wszystkie dodatki zostaną zamontowane na linii produkcyjnej zgodnie ze standardami Ducati, a gotowy do jazdy motocykl zostanie dostarczony do salonu dealerskiego.

Ducati Factory Made. Spersonalizuj Multistradę V4

Wśród głównych możliwości personalizacji w ramach programu Ducati Factory Made są przede wszystkim kolory i malowania - klienci mogą wybrać kultowy Icon, kolory z serii Style czy matową kolorystykę z kolekcji Sophistication. Dla fanów wyścigowej strony Ducati dostępne są malowania Performance lub Ducati Corse.

W kwestii kolorystyki to jednak nie koniec, ponieważ niebywałym dodatkiem jest możliwość wyboru barw z palety Ad Personam Automobili Lamborghini - Viola Pasifae, Arancio Xanto, Giallo Belenus, Blu Uranus i Verde Scandal.

Dodatki, akcesoria i kolory. Skonfigurowana Ducati Multistrada V4 będzie czekać w salonie

Możliwość wprowadzenia zmian nie skończy się jedynie na wyborze kolorystyki. W ramach programu Ducati Factory Made klienci mogą również wybierać spośród wielu innych dodatków, takich jak chociażby odlewane koła w różnej kolorystyce, kute felgi aluminiowe lub szprychowe, a także opcji różnych odcieni ramy tylnej czy zacisków hamulcowych. Co więcej, w konfiguratorze możliwa będzie zmiana wysokości siedzenia kierowcy i pasażera, a także zawieszenia. Dodatkowo Multistradę V4 można doposażyć w jeden z pakietów - Touring, Adventure, Sport, Tech i Enduro.

Dla osób w kręgu zainteresowań których znajduje się model Multistrada V4 Pikes Peak i RS mamy dobrą wiadomość - obie wersje również objęte są programem Ducati Factory Made. Jednakże w przypadku tych motocykli możliwość personalizacji ogranicza się do opcji ergonomicznych, czyli wyboru siedzisk, koloru zacisków hamulcowych - pod warunkiem, że nie są uwzględnione w malowaniu - a także montażu dodatkowych akcesoriów wykonanych z włókna węglowego.

Jak zamówić Ducati Multistradę V4 w ramach programu Ducati Factory Made?

Sam proces personalizacji motocykla jest bardzo prosty - na oficjalnej stronie internetowej włoskiego producenta dostępny jest już program Ducati Factory Made w zakładce konfiguratora. Po stworzeniu motocykla swoich marzeń należy wysłać gotowy projekt do wybranego dealera w celu uzyskania wyceny.

