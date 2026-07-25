W skrócie Segment motocykli 125 cm3 odpowiada za 49,35 proc. rynku nowych jednośladów, co potwierdzają czerwcowe dane PZPM.

Popularność motocykli 125 cm3 wynika z możliwości prowadzenia ich przez posiadaczy prawa jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat.

W czerwcu 2026 r. zarejestrowano 3739 nowych motocykli o pojemności do 125 cm3, co stanowi wzrost o 77,1 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

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Wystarczy tylko spojrzeć na roszady w gamie największych producentów, aby zrozumieć, że segment motocykli 125 włada od ponad dekady potężną siłą. Z danych PZPM wynika, że w czerwcu zarejestrowano 3739 nowych motocykli o pojemności do 125 cm3, co oznacza wzrost aż o 77,1 proc. względem analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Tym samym segment odpowiada już za 49,35 proc. całego rynku nowych motocykli. Rok wcześniej jego udział wynosił 42,2 proc.

Dlaczego motocykle 125 stały się w Polsce tak popularne? Kierowcy aut je uwielbiają

Tak wysoka popularność tego segmentu - która stale rośnie - nie jest przypadkiem. Motocykle o pojemności do 125 cm3 można prowadzić na prawo jazdy kategorii B, pod warunkiem posiadania go od co najmniej trzech lat. To właśnie ten przepis od 2014 r. napędza sprzedaż jednośladów w Polsce.

Z jednej strony nowelizacja przepisów pozwoliła kierowcom samochodów spróbować zupełnie nowej pasji, ale w zdecydowanie większej mierze sprawiła, że ze względów pragmatycznych zmotoryzowani zaczęli zmieniać cztery koła na dwa. Zakup nowego jednośladu 125 w porównaniu do auta osobowego jest niewielkim kosztem, a każdy kolejny przejechany kilometr to już realna oszczędność. Te jednostki nie tylko są tanie i proste w naprawie, ale przede wszystkim zadowalają się niewielkim zużyciem paliwa na poziomie 2,5-3,5 l/100 km. W dobie tak wysokich cen paliw na codziennych dojazdach jednośladem można zatem sporo zaoszczędzić.

QJMotor SRT 125 DX został numerem jeden w Polsce. Ten model dopiero zadebiutował

Największym zwycięzcą czerwca okazał się QJMotor SRT 125 DX, który z wynikiem 230 rejestracji został nie tylko liderem segmentu 125 cm3, ale również najchętniej kupowanym motocyklem w Polsce bez względu na pojemność silnika. Co jednak jest najciekawsze, pierwsze partie tego modelu dotarły do salonów sprzedaży pod koniec maja. Zainteresowanie było potężne, bo QJMotor SRT 125 DX nieoficjalnie nazywany jest bezpośrednim następcą nieprodukowanej już - ale określanej mianem kultowej - Hondy Varadero 125.

QJMotor SRT 125 DX to najlepiej sprzedający się motocykl w czerwcu. QJMotor materiały prasowe

To bardzo mocny debiut na rodzimym rynku, bo SRT 125 DX jeszcze rok temu nie był obecny na rynku. Dziś odpowiada już za 6,15 proc. sprzedaży całego segmentu 125 cm³ i 3 proc. całego rynku motocykli.

Junak RX2 125 to tani ADV z kuframi. Polacy lubują się w tym segmencie

Drugim najpopularniejszym motocyklem w czerwcu został Junak RX2 125, którego zarejestrowano 196 razy. Oznacza to 5,24 proc. udziału w segmencie 125 cm3 oraz 2,59 proc. całego rynku motocykli. Czy popularność najnowszego wcielenia serii RX dla posiadaczy prawa jazdy kat. B jest zaskoczeniem? Oczywiście nie - RX2 125 to przedstawiciel rozchwytywanego segmentu adventure, który cieszy się aktualnie ogromną popularnością bez względu na pojemność silnika.

W ramie Junaka drzemie jednocylindrowa jednostka o pojemności 124 cm3, która spełnia normę Euro 5+ i generuje moc niespełna 15 KM. Do tego komplet kufrów, szprychowe koła, większy skok zawieszenia, i wchodzimy w posiadanie uniwersalnego motocykla, który sprawdzi się zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i weekendowych wycieczek za miasto.

Junak RX2 125 wygląda jak rasowy motocykl ADV. Junak materiały prasowe

Honda PCX125 nadal w ścisłej czołówce. Uwielbiany skuter traci pozycję lidera

Podium zamknęła dobrze znana i lubiana na całym świecie Honda PCX125 z wynikiem 179 rejestracji. Popularny skuter poprawił ubiegłoroczny rezultat o 19,3 proc., kiedy znalazł 150 nabywców, ale jednocześnie stracił pozycję lidera z ubiegłego miesiąca.

Nie zmienia to jednak faktu, że Honda PCX125 od lat pozostaje jednym z najczęściej wybieranych skuterów w Polsce, a także na świecie. Model ceniony jest przede wszystkim za niskie zużycie paliwa, komfort codziennej jazdy oraz wysoką niezawodność, dlatego od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce rynku. Pod jego owiewkami pracuje jednocylindrowy silnik o pojemności 125 cm3 i mocy 12,5 KM, który współpracuje z automatyczną przekładnią CVT.

Honda PCX 125 od lat sprzedaje się świetnie w Polsce. Honda materiały prasowe

Pięć modeli motocykli 125 znalazło się w ogólnym TOP 10 czerwca 2026

Dominacja motocykli o pojemności do 125 cm3 doskonale widoczna jest również w ogólnym rankingu sprzedaży. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych motocykli czerwca znalazło się aż pięć modeli tej klasy. Poza liderami były to również Zontes ZT125-C (132), Honda Forza 125 (94) oraz Zontes ZT125-C2 (87). Dokładnie połowę miejsc w ogólnym TOP 10 zajęły motocykle dostępne dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B.