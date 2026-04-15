Przepisy zmienione w 2014 r., na mocy których motocyklami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3 mogą jeździć posiadacze prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, przyczyniły się do rozkwitu rodzimego rynku jednośladów. Polacy coraz chętniej kupują motocykle 125 nie tylko ze względu na chęć spróbowania zupełnie nowej pasji, ale również z kwestii pragmatycznych. To idealny sposób, aby przemieszczać się szybciej i taniej, a przy tym nie martwić się poszukiwaniem miejsc parkingowych.

Problem pojawia się jednak wtedy, gdy mamy kilka nadprogramowych kilogramów lub centymetrów i zdecydowaną większość modeli musimy odrzucić ze względu na niewielkie gabaryty. Chociaż na rynku znajdziemy zdecydowanie więcej motocykli 125, które zaskakują dużymi rozmiarami, to pięć propozycji znajdujących się poniżej jest odpowiedzią zarówno dla tych, którzy szukają miejskiego skutera, cruisera o klasycznych liniach, jak i prawdziwego turystyka do jazdy z pasażerem.

Rieju Aventura 125. Hiszpański ADV dla wysokich

Rieju Aventura 125 to model, który już na pierwszy rzut oka wygląda na większy, niż jest w rzeczywistości. Pod względem technicznym mamy tu jednocylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemności 125 cm3 i mocy około 14 KM. To osiągi typowe dla tej klasy, ale w tym przypadku ważniejsze są gabaryty i ergonomia.

Rieju Aventura 125

Motocykl waży około 152 kg. Siedzisko umieszczone jest na wysokości około 780 mm, więc nie jest przesadnie wysokie, ale dzięki szerokiej kanapie i komfortowo rozstawionym podnóżkom pozycja jest wygodna nawet dla wyższych osób. Do tego dochodzi wysoka szyba i duże owiewki, które realnie poprawiają komfort jazdy w trasie. Już fabryczna szyba jest wystarczająco wysoka, aby chronić przed pędem wiatru osoby mierzące więcej niż 180 cm, a jej wymiana na większy zamiennik sprawi, że ochrona będzie jeszcze lepsza. Gdyby nie odsłonięta jednostka napędowa, można byłoby pomyśleć, że to motocykl o pojemności znacznie większej niż 125 cm3.

Romet RCR 125. Cruiser z silnikiem V2, który zaskakuje gabarytami

W Romecie RCR 125 przede wszystkim wzrok przyciąga silnik w układzie V2, który dla wielu może być sygnałem, że mamy do czynienia z motocyklem o zdecydowanie większej pojemności. W rzeczywistości jednostka ma 124 cm3 i generuje około 13 KM, więc w pełni mieści się w przepisach dla prawa jazdy kat. B i A1.

Kluczowe są jednak gabaryty. RCR 125 jest długi, masywny i dzięki daleko wysuniętym podnóżkom pozwala na przyjęcie komfortowej pozycji nawet przez wysokich kierowców. Motocykl waży około 167 kg, ale nisko umieszczony środek ciężkości oraz siedzisko sprawiają, że manewrowanie nim przy niskich prędkościach nie sprawia większych problemów.

Romet RCR 125

Kymco Downtown 125i. Maxiskuter dla posiadaczy kat. B

Nie wszyscy jednak szukają motocykla z manualną skrzynią biegów. Część kierowców przesiada się na dwa koła właśnie po to, aby korzystać z wygody jaką oferują skutery. Kymco Downtown 125i to prawdziwy maxiskuter pod względem gabarytów. Wyposażony jest w szerokie i wygodne siedzisko, rozbudowane owiewki oraz wysoką szybę, dzięki czemu nie tylko wygląda jak jednoślad z silnikiem o większej pojemności, ale przede wszystkim zapewnia bardzo dobrą ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Za napęd odpowiada jednocylindrowy silnik o pojemności 124 cm3, który generuje 15 KM oraz 11,6 Nm momentu obrotowego. Napęd przenoszony jest za pomocą przekładni CVT, a prędkość maksymalna to około 110 km/h. To w zupełności wystarczy zarówno do miasta, jak i na krótsze trasy.

Kymco Downtown 125i

Junak M15. Duży i ciężki sprzęt, ale nie dla fanów osiągów

Junak M15 to jeden z tych modeli, który całkowicie ignoruje stereotypy dotyczące klasy 125. Jest duży, ciężki i wygląda jak pełnoprawny power cruiser. Napędza go dwucylindrowy, rzędowy silnik czterosuwowy o mocy niecałych 11 KM, który zasilany jest wtryskiem paliwa. W połączeniu z masą wynoszącą około 188 kg nie daje to imponujących osiągów, ale w tym przypadku nie o nie chodzi.

Motocykl mierzy około 239 cm długości, 80 cm szerokości i 112 cm wysokości, a szerokie tylne koło w rozmiarze 190/50-17 dodatkowo podkreśla jego gabaryty. Zbiornik paliwa mieści 13 litrów, a układ hamulcowy składa się z dwóch tarcz z przodu i jednej z tyłu. Na pokładzie znajdziemy również system CBS, który rozdziela siłę hamowania na oba koła.

Junak M15 125

Honda Varadero 125. Legenda, która wciąż nie ma konkurencji

Na pierwszym miejscu trudno wskazać inny model niż Honda XL 125V Varadero. To motocykl, który od lat uznawany jest za największą i najbardziej "dorosłą" 125 na rynku zarówno pod względem gabarytów, jak i uniwersalności.

"Małe Wiadro" napędzane jest silnikiem V2 o mocy 15 KM, który charakteryzuje się niskim spalaniem na poziomie nieco ponad 3 l/100 km. W połączeniu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 17,5 l pozwala to przejechać ponad 500 km bez tankowania. Warto zaznaczyć, że jednostka ta pochodzi z modelu Honda VT125C Shadow.

Honda XL 125V Varadero

Sylwetka Varadero jest jednocześnie smukła i muskularna, przez co motocykl do złudzenia przypomina większego brata o pojemności niespełna 1000 cm3. Gotowy do jazdy waży około 170 kg, a siedzisko umieszczone jest na wysokości 805 mm i zapewnia wygodną pozycję nawet dla wysokich kierowców.

Rozbudowane owiewki i wysoka szyba gwarantują bardzo dobrą ochronę przed wiatrem. Model ten doceniany jest nie tylko za gabaryty i trwałość silnika, ale przede wszystkim za uniwersalność oraz ogromną dostępność akcesoriów, które pozwalają w prosty sposób przekształcić go w pełnoprawny motocykl turystyczny.

