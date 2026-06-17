Kawasaki ruszyło z nową promocją. Klienci dostaną nawet 2500 zł
Kupno nowego motocykla to dopiero początek wydatków. Nawet jeśli uda się zmieścić w zakładanym budżecie to chwilę później pojawia się konieczność dokupienia kombinezonu, kufrów, torby, gmoli czy wyższej szyby. Kawasaki przygotowało specjalną ofertę, która nie jest typową obniżką cen nowych modeli.
W skrócie
- Zakup nowego motocykla wiąże się z dodatkowymi kosztami na akcesoria i wyposażenie, o czym przypomina specjalna propozycja Kawasaki.
- Kawasaki oferuje bonus na odzież lub akcesoria motocyklowe przy zakupie modeli KLE 500, Vulcan S oraz W230, zamiast tradycyjnej obniżki cen.
- Promocja trwa do 17 lipca 2026 r. i obejmuje wyłącznie trzy wskazane modele w oficjalnej sieci dealerskiej Kawasaki.
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Motocykle nad Wisłą stają się coraz bardziej popularne, a statystyki Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego najlepiej to potwierdzają - od początku 2026 r. w Polsce zarejestrowano już 33 873 nowe jednoślady, co oznacza wzrost o 35,5 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Samych motocykli przybyło 27 243, czyli aż o 42,8 proc. więcej niż rok wcześniej. To jednocześnie najlepszy wynik w historii dla pierwszych pięciu miesięcy roku.
Konkurencja na rynku staje się coraz większa, w czym ogromna jest zasługa marek z Chin, dlatego producenci - którzy przez dekady nie musieli martwić się o statystyki sprzedażowe - muszą przyciągać klientów do swoich salonów najróżniejszymi propozycjami. Kawasaki przygotowało ofertę dla osób, które zdecydują się na zakup jednego z trzech modeli. Nie będzie to jednak tradycyjna obniżka cen jednośladów, a dodatkowy budżet, który można wykorzystać na zakup kombinezonu, rękawic czy najróżniejszych akcesoriów.
Kawasaki przygotowało promocję. Zyskasz do 2,5 tys. zł
Japoński producent postawił na rozwiązanie, które dla części klientów - a szczególnie dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z dwoma kołami - może okazać się bardziej praktyczne. Kupując nowy jednoślad otrzymujemy budżet do wykorzystania na akcesoria lub odzież.
Najwyższą kwotę otrzymają osoby kupujące model KLE 500 - bonus wynosi 2,5 tys. zł. W przypadku Vulcana S oraz klasycznego W230 jest to 2 tys. zł.
Kombinezon lub akcesoria do motocykla. Co możesz kupić w Kawasaki?
W przypadku przygodowo-turystycznego KLE 500 budżet pozwala na zakup kompletnej tekstylnej odzieży motocyklowej, z kolei posiadacze Vulcana S mogą przeznaczyć środki między innymi na torbę montowaną w miejscu siedziska pasażera. Natomiast nabywcy modelu W230 mogą wykorzystać środki na zakup gmoli ochronnych, nakładek na zbiornik paliwa czy dodatkowego bagażnika.
Co ważne, nie ma obowiązku zamykania się w kwocie przyznanego budżetu. Jeżeli wybrane akcesoria okażą się droższe to klient dopłaca jedynie różnicę.
Promocja Kawasaki obejmuje trzy modele. Potrwa do 17 lipca
Oferta została uruchomiona w całej oficjalnej sieci dealerskiej Kawasaki w Polsce i obowiązuje do 17 lipca 2026 r. Obejmuje wyłącznie modele KLE 500, Vulcan S oraz W230.
Od początku roku do końca kwietnia Kawasaki sprzedało nad Wisłą 254 nowe motocykle. W gamie króluje model Z900, który znalazł 68 nabywców. Na drugiej pozycji uplasował się Z650 (20 egzemplarzy), a podium zamyka KLE 500 - 16 sztuk. Względem tego samego okresu w poprzednim roku japoński producent zanotował na polskim rynku wzrost o 15,45 proc.