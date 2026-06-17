W skrócie Zakup nowego motocykla wiąże się z dodatkowymi kosztami na akcesoria i wyposażenie, o czym przypomina specjalna propozycja Kawasaki.

Kawasaki oferuje bonus na odzież lub akcesoria motocyklowe przy zakupie modeli KLE 500, Vulcan S oraz W230, zamiast tradycyjnej obniżki cen.

Promocja trwa do 17 lipca 2026 r. i obejmuje wyłącznie trzy wskazane modele w oficjalnej sieci dealerskiej Kawasaki.

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Motocykle nad Wisłą stają się coraz bardziej popularne, a statystyki Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego najlepiej to potwierdzają - od początku 2026 r. w Polsce zarejestrowano już 33 873 nowe jednoślady, co oznacza wzrost o 35,5 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Samych motocykli przybyło 27 243, czyli aż o 42,8 proc. więcej niż rok wcześniej. To jednocześnie najlepszy wynik w historii dla pierwszych pięciu miesięcy roku.

Konkurencja na rynku staje się coraz większa, w czym ogromna jest zasługa marek z Chin, dlatego producenci - którzy przez dekady nie musieli martwić się o statystyki sprzedażowe - muszą przyciągać klientów do swoich salonów najróżniejszymi propozycjami. Kawasaki przygotowało ofertę dla osób, które zdecydują się na zakup jednego z trzech modeli. Nie będzie to jednak tradycyjna obniżka cen jednośladów, a dodatkowy budżet, który można wykorzystać na zakup kombinezonu, rękawic czy najróżniejszych akcesoriów.

Promocja Kawasaki trwa do 17 lipca 2026 r. Kawasaki materiały prasowe

Kawasaki przygotowało promocję. Zyskasz do 2,5 tys. zł

Japoński producent postawił na rozwiązanie, które dla części klientów - a szczególnie dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z dwoma kołami - może okazać się bardziej praktyczne. Kupując nowy jednoślad otrzymujemy budżet do wykorzystania na akcesoria lub odzież.

Najwyższą kwotę otrzymają osoby kupujące model KLE 500 - bonus wynosi 2,5 tys. zł. W przypadku Vulcana S oraz klasycznego W230 jest to 2 tys. zł.

Ofertą objęty jest również klasyczny model W230. Kawasaki materiały prasowe

Kombinezon lub akcesoria do motocykla. Co możesz kupić w Kawasaki?

W przypadku przygodowo-turystycznego KLE 500 budżet pozwala na zakup kompletnej tekstylnej odzieży motocyklowej, z kolei posiadacze Vulcana S mogą przeznaczyć środki między innymi na torbę montowaną w miejscu siedziska pasażera. Natomiast nabywcy modelu W230 mogą wykorzystać środki na zakup gmoli ochronnych, nakładek na zbiornik paliwa czy dodatkowego bagażnika.

Co ważne, nie ma obowiązku zamykania się w kwocie przyznanego budżetu. Jeżeli wybrane akcesoria okażą się droższe to klient dopłaca jedynie różnicę.

W ramach przyznanego budżetu do modelu Vulcan S można wybrać tylną torbę mocowaną w miejscu siedziska pasażera. Kawasaki materiały prasowe

Promocja Kawasaki obejmuje trzy modele. Potrwa do 17 lipca

Oferta została uruchomiona w całej oficjalnej sieci dealerskiej Kawasaki w Polsce i obowiązuje do 17 lipca 2026 r. Obejmuje wyłącznie modele KLE 500, Vulcan S oraz W230.

Od początku roku do końca kwietnia Kawasaki sprzedało nad Wisłą 254 nowe motocykle. W gamie króluje model Z900, który znalazł 68 nabywców. Na drugiej pozycji uplasował się Z650 (20 egzemplarzy), a podium zamyka KLE 500 - 16 sztuk. Względem tego samego okresu w poprzednim roku japoński producent zanotował na polskim rynku wzrost o 15,45 proc.

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