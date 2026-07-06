W skrócie Producenci zalecają wymianę kasku motocyklowego po około pięciu latach regularnego użytkowania lub najpóźniej po siedmiu latach od daty jego produkcji.

Kask należy bezwzględnie wymienić po każdym wypadku lub mocnym upadku na twardą powierzchnię z dużej wysokości, ponieważ wewnętrzna warstwa EPS może ulec niewidocznym z zewnątrz uszkodzeniom.

Regularna i prawidłowa pielęgnacja kasku, w tym przechowywanie go w suchym i chłodnym miejscu oraz odpowiednie czyszczenie, może znacząco wydłużyć jego żywotność.

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Choć nie istnieje jeden ustawowy termin określający moment wymiany kasku to nie warto korzystać z niego "dożywotnio". Regularna kontrola jego stanu oraz odpowiednia konserwacja mogą wydłużyć jego żywotność, ale nie zatrzymają naturalnego procesu starzenia się materiałów. Na trwałość kasku wpływają nie tylko uderzenia, lecz także codzienne użytkowanie, promieniowanie UV, wilgoć czy nawet sposób przechowywania.

Kask motocyklowy nie jest wieczny. Producenci wskazują dwa ważne terminy

Większość producentów zaleca wymianę kasku po około pięciu latach regularnego użytkowania lub najpóźniej po siedmiu latach od daty produkcji nawet wtedy, gdy praktycznie nie był używany. Powód jest prosty - materiały, z których wykonany jest kask, stopniowo ulegają starzeniu. Dotyczy to zarówno skorupy zewnętrznej, jak i warstwy pochłaniającej energię uderzenia (EPS), która odpowiada za ochronę głowy podczas wypadku.

Kask motocyklowy należy wymienić po 5-7 latach użytkowania. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Po wypadku lub mocnym upadku kask motocyklowy należy bezwzględnie wymienić

Jedną z najważniejszych zasad jest wymiana kasku po każdym wypadku nawet wtedy, gdy na pierwszy rzut oka wygląda na nienaruszony. Podczas uderzenia największą pracę wykonuje wewnętrzna warstwa EPS, która pochłania energię. Problem w tym, że uszkodzenia tego elementu często są niewidoczne z zewnątrz. Kask może nie mieć pęknięć ani większych rys, a mimo to nie będzie już zapewniał odpowiedniej ochrony przy kolejnym uderzeniu. Podobnie wygląda sytuacja po mocnym upadku kasku na twardą powierzchnię - jeżeli spadł z dużej wysokości to producenci również zalecają jego wymianę.

Liczy się nie tylko skorupa kasku. Te elementy także wymagają kontroli

Regularnej kontroli wymaga nie tylko zewnętrzna skorupa, bo zużyciu ulegają również pozostałe elementy, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Z czasem wyściółka dopasowuje się do kształtu głowy i traci swoją sprężystość. Jeżeli kask robi się "luźny" na głowie to jest to pierwszy sygnał zużycia. Warto jednak wiedzieć, że w wielu modelach samą wyściółkę można wymienić bez konieczności kupowania nowego kasku.

Systematycznie należy kontrolować również stan zapięcia oraz paska podbródkowego - mocno przetarty lub postrzępiony może się rozpiąć podczas upadku. Na bezpieczeństwo wpływa także stan wizjera - rysy czy zmatowienia ograniczają widoczność, a już zwłaszcza po zmroku lub podczas jazdy pod słońce. Sam wizjer zazwyczaj można jednak wymienić na nowy i nie jest to wysoki koszt.

Czynniki zewnętrzne skracają żywotność kasku. Im więcej jeździsz, tym szybciej go wymienisz

Jednym z największych wrogów kasków motocyklowych jest promieniowanie UV, które z czasem osłabia zewnętrzną powłokę. Negatywnie działają także wysokie i niskie temperatury, wilgoć, deszcz oraz pot. Znaczenie mają również agresywne środki chemiczne, a nawet niektóre kosmetyki do włosów, które mogą przyspieszać niszczenie wyściółki.

Czynniki zewnętrzne nieustannie działają na kask. Warto dbać nie tylko o wizjer, ale również skorupę, wyściółkę czy zapięcie. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Jak prawidłowo dbać o kask motocyklowy?

Regularna pielęgnacja nie zastąpi wymiany kasku, ale może znacząco wydłużyć jego żywotność. Przede wszystkim warto przechowywać go w suchym i chłodnym miejscu z dala od promieni słonecznych. Równie ważne jest regularne czyszczenie - wizjer należy myć delikatnymi środkami przeznaczonymi do tworzyw sztucznych lub letnią wodą. Wyściółkę warto okresowo prać zgodnie z zaleceniami producenta, a skorupę czyścić wyłącznie preparatami, które nie uszkodzą jej powierzchni.

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