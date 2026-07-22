W skrócie W czerwcu 2026 roku zarejestrowano w Polsce 7577 nowych motocykli, co oznacza wzrost o 51,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku oraz najlepszy wynik w tym roku.

Chińska marka QJMotor po raz pierwszy wyprzedziła Yamahę w miesięcznym zestawieniu sprzedaży, rejestrując w czerwcu 712 sztuk maszyn wobec 708 pojazdów japońskiego producenta.

Za dynamiczny wzrost rynku odpowiada głównie segment motocykli o pojemności do 125 cm3, który w czerwcu odpowiadał za blisko połowę wszystkich nowych rejestracji w Polsce.

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Polski rynek nowych motocykli ma za sobą najlepszy miesiąc w tym roku. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) wynika, że w czerwcu zarejestrowano 7577 nowych motocykli. To wynik o 51,5 proc. lepszy niż rok wcześniej, kiedy zarejestrowano 5002 maszyny, a także o 4,2 proc. wyższy względem maja. Co więcej, dynamika wzrostu okazała się większa niż w całym pierwszym półroczu, które zakończyło się wynikiem +44,6 proc. w ujęciu rok do roku.

Chińska marka wyprzedziła Yamahę. To pierwszy taki przypadek

Największym wydarzeniem minionego miesiąca okazała się zmiana na drugim miejscu rankingu producentów. Niekwestionowanym liderem rynku od lat pozostaje Honda, która w czerwcu zarejestrowała 1395 motocykli. Do potężnej zmiany doszło tuż za jej plecami - na drugiej pozycji uplasował się QJMotor z wynikiem 712 sztuk, wyprzedzając Yamahę, która zakończyła miesiąc z wynikiem 708 rejestracji.

QJMotor uporał się z Yamahą w czerwcowym zestawieniu. Nie jest to zasługa rekordowej sprzedaży modelu SRK 800 RR. QJMotor materiały prasowe

To pierwszy raz, gdy chińska marka motocyklowa wyprzedziła Yamahę w miesięcznym zestawieniu sprzedaży w Polsce. Co istotne, nie wygląda to na jednorazowy przypadek, bo według danych PZPM i CEP sprzedaż QJMotor wzrosła w czerwcu o 68 proc. rok do roku, a marka zajmuje już trzecie miejsce w klasyfikacji od początku 2026 r. Tym samym na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy poradziła już sobie z gigantami z Japonii, Niemiec, USA czy Włoch.

W czerwcowej pierwszej dziesiątce producentów znalazły się również Junak z wynikiem 517 motocykli, Zontes (459), Romet Motors (358), BMW (342), Suzuki (269), CFMoto (266) oraz Barton (244).

BMW traci, a chińskie marki motocykli rosną w trzycyfrowym tempie

Czerwcowy raport pokazuje wyraźną zmianę układu sił na rynku, która w dużej mierze wynika z jednośladów znajdujących się w ofercie oraz zmian przepisów z 2014 r. Największe wzrosty odnotowały marki rozwijające ofertę motocykli dostępnych dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B. Junak zwiększył sprzedaż o 127,8 proc., osiągając wynik 517 rejestracji, natomiast Zontes poprawił ubiegłoroczny rezultat o 127,2 proc. i kończy miesiąc z wynikiem 459 motocykli. Jeszcze większą dynamikę wzrostu zanotowała Aprilia, której sprzedaż wzrosła o 152,8 proc., a także SYM, który poprawił wynik aż o 610 proc. - z 10 do 71 motocykli.

Powodów do zadowolenia nie ma natomiast BMW. Klienci zarejestrowali 342 motocykle tej marki, czyli o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku bawarski brand zajmował czwarte miejsce w miesięcznym zestawieniu, a obecnie spadł na siódmą pozycję.

Debiutujący model 125 został liderem całego rynku. Od premiery do historycznego sukcesu

Najpopularniejszym motocyklem czerwca został QJMotor SRT 125 DX, którego zarejestrowano 230 egzemplarzy. Od początku roku model znalazł 261 nabywców, ale zdecydowana większość jego sprzedaży przypadła właśnie na czerwiec, gdy pierwsze partie trafiły do salonów sprzedaży.

QJMotor SRT 125 DX to najlepiej sprzedający się motocykl w czerwcu. QJMotor materiały prasowe

Na kolejnych miejscach znalazł się Junak RX2 125 (196) i Honda PCX125 (179). Pierwszą piątkę uzupełnia Honda XL750 Transalp (133) oraz Zontes ZT125-C (132). Kolejne pozycje należą do CFMoto 450MT (105), Hondy CRF1100L Africa Twin (96), Hondy Forza 125 (94), Yamahy MT-07 (93) oraz Zontesa ZT125-C2 (87).

To motocykle 125 ccm napędzają rekordową sprzedaż w Polsce

Z danych PZPM i CEP wynika, że za rekordowym czerwcem stoi przede wszystkim segment motocykli o pojemności do 125 cm3. W tej kategorii zarejestrowano aż 3739 nowych egzemplarzy, co oznacza, że odpowiadała ona za blisko połowę całego rynku.

Dla porównania w klasie 250-500 cm3 zarejestrowano 993 motocykle, w segmencie 500-750 cm3 - 860, w klasie 750-1000 cm3 - 1050, natomiast motocykli o pojemności silnika powyżej 1000 cm3 przybyło 713 egzemplarzy. Najmniejszym segmentem pozostają motocykle o pojemności 125-250 cm3, których zarejestrowano 45. Motocykli elektrycznych przybyło 177 sztuk.

Motocykle 125 sprzedają się niczym świeże bułeczki. To ten segment w dużej mierze odpowiada ze rekordowe wyniki. Zontes materiały prasowe

To koniec japońsko-europejskiej walki na rynku motocykli? W Polsce może paść rekord

Coraz lepsze wyniki chińskich producentów są najlepszym potwierdzeniem, że walka o klientów przestała toczyć się wyłącznie między japońskimi i europejskimi markami. Czerwiec 2026 r. może okazać się momentem, w którym rynek motocykli w Polsce wszedł w zupełnie nową fazę, gdzie konsumenci jasno pokazali, że sama renoma marki przestaje mieć tak duże znaczenie podczas wyboru nowego motocykla, a coraz ważniejsza staje się cena i wyposażenie.

Gdyby czerwcowe tempo sprzedaży utrzymało się do końca roku to liczba rejestracji nowych motocykli mogłaby przekroczyć 45 tys. sztuk, co byłoby najlepszym wynikiem w historii polskiego rynku.