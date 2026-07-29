Honda pokazała nowości na 2027 rok. Trzy popularne modele wyglądają inaczej

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Honda na rok modelowy 2027 zdecydowała się odświeżyć wygląd trzech swoich bestsellerów. Nowe wersje kolorystyczne otrzymały Honda X-ADV, Forza 750 oraz NC750X. Co istotne, każdy z modeli zachował dotychczasową specyfikację.

Nowe wersje kolorystyczne Hondy X-ADV, NC750X i Forza 750, motocykle ustawione obok siebie
Honda prezentuje nowe malowania modelu X-ADV 750, NC750X oraz Forza 750.Hondamateriały prasowe

W skrócie

  • Honda odświeżyła gamę modeli X-ADV, Forza 750 oraz NC750X na rok 2027, wprowadzając nowe warianty kolorystyczne przy zachowaniu dotychczasowej specyfikacji technicznej.
  • Silniki o pojemności 745 cm3 oraz skrzynie biegów DCT pozostały bez zmian, a do produkcji elementów nadwozia nadal wykorzystywany jest ekologiczny materiał Durabio.
  • Wszystkie trzy modele pozostają kluczowymi produktami marki, przy czym X-ADV utrzymuje status najlepiej sprzedającego się modelu Hondy w segmencie on-off w Europie.
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Japoński producent postanowił nie ingerować w sprawdzoną konstrukcję swoich najpopularniejszych modeli klasy średniej. Zarówno Honda X-ADV, Forza 750, jak i NC750X nadal korzystają z dobrze znanego, dwucylindrowego silnika o pojemności 745 cm3. Bez zmian pozostają również skrzynie biegów - modele X-ADV i Forza 750 są oferowane wyłącznie z dwusprzęgłową przekładnią DCT, natomiast NC750X nadal będzie dostępny zarówno z automatyczną skrzynią DCT, jak i przekładnią manualną.

Warto zaznaczyć, że wszystkie trzy modele wykorzystują elementy nadwozia wykonane z tworzywa Durabio, produkowanego z biomasy i materiałów pochodzących z recyklingu. Materiał ten po raz pierwszy pojawił się w Africa Twin, a obecnie stosowany jest również w modelach X-ADV, Forza 750 oraz NC750X. To element realizowanej przez Hondę strategii zakładającej osiągnięcie 100 proc. wykorzystania zrównoważonych materiałów do 2050 r..

Nowe kolory dla Hondy X-ADV. Ten skuter terenu się nie boi

Największy maxi-skuter adventure w ofercie Hondy otrzymał całkowicie odświeżoną paletę lakierów. Na rok modelowy 2027 producent przygotował cztery nowe warianty kolorystyczne:

  • Mat Warm Ash Metallic,
  • Pearl Deep Mud Gray,
  • Grand Prix Red,
  • Mat Ballistic Black Metallic.
Cztery motocykle Honda X-ADV ustawione w rzędzie, z przodu widoczny czerwony model, a za nim trzy wersje w innych kolorach, umieszczone na jasnym tle z siatką geometryczną i logotypami modelu oraz marki Honda w rogu.
Honda X-ADV 750 otrzymała cztery nowe malowania.Hondamateriały prasowe

Luksusowa Honda Forza 750 również z dwoma nowymi lakierami

Zmiany nie ominęły także luksusowego skutera Forza 750. W jego przypadku przygotowano dwie zupełnie nowe wersje kolorystyczne:

  • Gunmetal Black Metallic,
  • Mat Iridium Gray Metallic.

W ofercie pozostanie również dobrze znany kolor Mat Warm Ash Metallic, który został przeniesiony z poprzedniego rocznika.

Dwa nowoczesne skutery Honda Forza 750 ustawione obok siebie na tle czarnych, koncentrycznych okręgów, z widocznym napisem modelu oraz logo marki Honda u góry.
Forza 750 dostępna będzie w dwóch nowych wariantach kolorystycznych.Hondamateriały prasowe

NC750X z dwoma nowymi wariantami. Dwa poprzednie kolory nadal w ofercie

Odświeżenie objęło również jeden z najbardziej praktycznych motocykli Hondy. Model NC750X na rok 2027 będzie dostępny w dwóch nowych kolorach:

  • Glint Wave Blue Metallic,
  • Mat Deep Mud Gray.

Klienci nadal będą mogli wybrać także dotychczasowe malowania Earth Black oraz Earth Khaki.

Cztery motocykle Honda NC750X ustawione obok siebie w różnych kolorach, na białym tle z graficznymi liniami w tle oraz logo Honda w prawym dolnym rogu.
NC750X dostępny jest zarówno z automatyczną, jak i manualną skrzynią biegów.Hondamateriały prasowe

To jedne z najpopularniejszych modeli Hondy w Europie

Honda przypomina, że wszystkie trzy modele od lat należą do najlepiej sprzedających się jednośladów producenta. W 2025 r. model X-ADV znalazł ponad 16,1 tys. nabywców w Europie, co uczyniło go najlepiej sprzedającym się modelem Hondy w segmencie on-off.

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Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

Równie imponująco wygląda historia NC750X - od momentu debiutu w 2012 r. producent sprzedał już blisko 120 tys. egzemplarzy tego modelu. Z kolei Forza 750 utrzymuje mocną pozycję w segmencie skuterów premium i w samym 2025 r. do klientów trafiło ponad 6 tys. egzemplarzy.

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