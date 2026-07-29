W skrócie Honda odświeżyła gamę modeli X-ADV, Forza 750 oraz NC750X na rok 2027, wprowadzając nowe warianty kolorystyczne przy zachowaniu dotychczasowej specyfikacji technicznej.

Silniki o pojemności 745 cm3 oraz skrzynie biegów DCT pozostały bez zmian, a do produkcji elementów nadwozia nadal wykorzystywany jest ekologiczny materiał Durabio.

Wszystkie trzy modele pozostają kluczowymi produktami marki, przy czym X-ADV utrzymuje status najlepiej sprzedającego się modelu Hondy w segmencie on-off w Europie.

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Japoński producent postanowił nie ingerować w sprawdzoną konstrukcję swoich najpopularniejszych modeli klasy średniej. Zarówno Honda X-ADV, Forza 750, jak i NC750X nadal korzystają z dobrze znanego, dwucylindrowego silnika o pojemności 745 cm3. Bez zmian pozostają również skrzynie biegów - modele X-ADV i Forza 750 są oferowane wyłącznie z dwusprzęgłową przekładnią DCT, natomiast NC750X nadal będzie dostępny zarówno z automatyczną skrzynią DCT, jak i przekładnią manualną.

Warto zaznaczyć, że wszystkie trzy modele wykorzystują elementy nadwozia wykonane z tworzywa Durabio, produkowanego z biomasy i materiałów pochodzących z recyklingu. Materiał ten po raz pierwszy pojawił się w Africa Twin, a obecnie stosowany jest również w modelach X-ADV, Forza 750 oraz NC750X. To element realizowanej przez Hondę strategii zakładającej osiągnięcie 100 proc. wykorzystania zrównoważonych materiałów do 2050 r..

Nowe kolory dla Hondy X-ADV. Ten skuter terenu się nie boi

Największy maxi-skuter adventure w ofercie Hondy otrzymał całkowicie odświeżoną paletę lakierów. Na rok modelowy 2027 producent przygotował cztery nowe warianty kolorystyczne:

Mat Warm Ash Metallic,

Pearl Deep Mud Gray,

Grand Prix Red,

Mat Ballistic Black Metallic.

Honda X-ADV 750 otrzymała cztery nowe malowania. Honda materiały prasowe

Luksusowa Honda Forza 750 również z dwoma nowymi lakierami

Zmiany nie ominęły także luksusowego skutera Forza 750. W jego przypadku przygotowano dwie zupełnie nowe wersje kolorystyczne:

Gunmetal Black Metallic,

Mat Iridium Gray Metallic.

W ofercie pozostanie również dobrze znany kolor Mat Warm Ash Metallic, który został przeniesiony z poprzedniego rocznika.

Forza 750 dostępna będzie w dwóch nowych wariantach kolorystycznych. Honda materiały prasowe

NC750X z dwoma nowymi wariantami. Dwa poprzednie kolory nadal w ofercie

Odświeżenie objęło również jeden z najbardziej praktycznych motocykli Hondy. Model NC750X na rok 2027 będzie dostępny w dwóch nowych kolorach:

Glint Wave Blue Metallic,

Mat Deep Mud Gray.

Klienci nadal będą mogli wybrać także dotychczasowe malowania Earth Black oraz Earth Khaki.

NC750X dostępny jest zarówno z automatyczną, jak i manualną skrzynią biegów. Honda materiały prasowe

To jedne z najpopularniejszych modeli Hondy w Europie

Honda przypomina, że wszystkie trzy modele od lat należą do najlepiej sprzedających się jednośladów producenta. W 2025 r. model X-ADV znalazł ponad 16,1 tys. nabywców w Europie, co uczyniło go najlepiej sprzedającym się modelem Hondy w segmencie on-off.

Równie imponująco wygląda historia NC750X - od momentu debiutu w 2012 r. producent sprzedał już blisko 120 tys. egzemplarzy tego modelu. Z kolei Forza 750 utrzymuje mocną pozycję w segmencie skuterów premium i w samym 2025 r. do klientów trafiło ponad 6 tys. egzemplarzy.