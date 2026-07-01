W skrócie W Hiszpanii od 1 października 2026 r. motocykliści będą mogli w określonych sytuacjach jeździć pasem awaryjnym, ale z ograniczeniami dotyczącymi wyznaczonych odcinków i prędkości.

Nowe przepisy w Hiszpanii są częścią szerszej reformy dotyczącej bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i wprowadzają dodatkowe wymogi dotyczące wyposażenia motocyklistów.

W Polsce nadal obowiązuje zakaz jazdy motocyklem po pasie awaryjnym, a wykorzystanie doświadczeń hiszpańskich może być rozważone przez inne kraje w przyszłości.

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Hiszpańska Dyrekcja Generalna ds. Ruchu Drogowego (DGT) wprowadzi od 1 października 2026 r. zmiany do przepisów ruchu drogowego, które pozwolą motocyklistom korzystać z pasa awaryjnego podczas korków. Nowe rozwiązanie nie będzie jednak obowiązywało na wszystkich drogach.

Hiszpania pozwoli motocyklistom jeździć pasem awaryjnym. Są jednak warunki

Motocykliści będą mogli jechać pasem awaryjnym wyłącznie na odcinkach wcześniej wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych przez zarządcę drogi we współpracy z DGT. Dodatkowym warunkiem jest występowanie bardzo wolnego ruchu lub całkowitego zatoru.

Przepisy przewidują również ograniczenie prędkości do 30 km/h. Motocykle będą musiały poruszać się jeden za drugim, a pierwszeństwo na pasie awaryjnym w każdej sytuacji zachowają pojazdy uprzywilejowane. Poza wyznaczonymi odcinkami korzystanie z pasa awaryjnego nadal będzie zabronione, czyli podobnie jak w Polsce i większości europejskich krajów.

To element większej reformy w Hiszpanii. Zmiany obejmą wszystkich motocyklistów

Zmiana dotycząca pasa awaryjnego jest elementem szerszej reformy przepisów. Od października w Hiszpanii zaczną obowiązywać także nowe wymagania dotyczące wyposażenia motocyklistów. Poza terenem zabudowanym obowiązkowe będą certyfikowane rękawice ochronne, na wszystkich drogach wymagane będzie pełne obuwie. Zaostrzone zostaną również przepisy dotyczące homologacji kasków, a motocyklista będzie musiał także posiadać kamizelkę odblaskową.

Motocykliści w Hiszpanii będą musieli jeździć w rękawicach. 123RF/PICSEL

W Polsce przepisy są jednoznaczne. Jazda pasem awaryjnym jest zabroniona

W Polsce podobnych regulacji obecnie nie ma. Kierowcy motocykli nie mogą korzystać z pasa awaryjnego ani pobocza w celu omijania korków, a zakaz ten dotyczy zarówno autostrad, jak i dróg ekspresowych. Wjazd na pas awaryjny jest niedopuszczalny, ponieważ oddziela go od jezdni ciągła linia krawędziowa P-7b. Pas awaryjny przeznaczony jest przede wszystkim do zatrzymania pojazdu w sytuacji awaryjnej oraz przejazdu służb ratunkowych.

Omijanie i wyprzedzanie w korku to nie to samo. Wielu kierowców myli te pojęcia

Wielu kierowców błędnie używa pojęć "omijanie" i "wyprzedzanie" zamiennie, choć w świetle przepisów oznaczają one dwa różne manewry. Omijanie polega na przejeżdżaniu obok nieruchomego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Jeżeli samochody stoją w korku to motocyklista może je ominąć, o ile zachowa szczególną ostrożność i nie stworzy zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Czym różni się "omijanie" od "wyprzedzania"? Wojciech Stróżyk Reporter

Inaczej wygląda sytuacja, gdy samochody poruszają się nawet bardzo wolno. Wówczas mówimy już o wyprzedzaniu, a taki manewr musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w Prawie o ruchu drogowym, z uwzględnieniem m.in. zasad zmiany pasa ruchu oraz możliwości wyprzedzania z prawej strony wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez przepisy.

Czy kolejne kraje pójdą śladem Hiszpanii i zmienią przepisy dla motocyklistów?

Nowe przepisy w Hiszpanii mogą stać się ważnym testem dla całej Europy. Jeżeli rozwiązanie poprawi płynność ruchu i nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo to niewykluczone, że podobne regulacje zaczną analizować również inne państwa. To z pewnością byłaby dobra informacja dla wszystkich użytkowników jednośladów.

Na razie w Polsce nie trwają prace nad wprowadzeniem możliwości jazdy motocyklem pasem awaryjnym podczas korków. Motocykliści nadal muszą stosować się do obecnych przepisów, które pozwalają na omijanie stojących pojazdów w określonych sytuacjach, ale kategorycznie zabraniają wykorzystywania pasa awaryjnego do jazdy.

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