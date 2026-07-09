W skrócie Sygic wprowadził nową wersję trybu Motorbike Mode, która obsługuje Apple CarPlay i Android Auto, umożliwiając planowanie krętych i widokowych tras dla motocyklistów.

Funkcja działa w motocyklach z systemami CarPlay lub Android Auto, a także na zewnętrznych ekranach, jednak wymaga wykupienia dożywotniej licencji w cenie 199,99 zł.

Mimo dużej popularności Google Maps nadal nie oferuje dedykowanego trybu dla motocyklistów, który pozwalałby na wyszukiwanie krętych i widokowych tras zamiast najszybszych.

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Sygic należy do jednego z największych producentów nawigacji na świecie - aplikacja jest dostępna również w Polsce na smartfonach z systemami Android i iOS, a według producenta została pobrana już ponad 200 mln razy. Z rozwiązań firmy korzysta także ponad 4 tys. flot oraz około 5 mln zawodowych kierowców. Najnowsza aktualizacja oznaczona numerem 26.4 przynosi ważną nowość dla motocyklistów.

Czym jest Motorbike Mode w nawigacji Sygic?

Motorbike Mode zadebiutował w nawigacji Sygic w marcu 2026 r. Największą różnicą w tym trybie jest sposób planowania tras - oprócz klasycznego wyznaczania najszybszego dojazdu aplikacja potrafi prowadzić przez kręte oraz widokowe drogi.

Oprócz planowania tras krętych i widokowych, motocyklista widzi również informacje o wysokości nad poziomem morza czy pogodzie na miejscu docelowym. Sygic materiały prasowe

Podczas planowania podróży motocyklista może również sprawdzić wysokość nad poziomem morza i profil terenu, prognozę pogody przewidywaną na moment dotarcia do celu, lokalizacje stacji paliw oraz ostrzeżenia o utrudnieniach, zagrożeniach czy nagłych zmianach warunków atmosferycznych. Wraz z najnowszą aktualizacją Sygic uprościł także interfejs aplikacji, aby najważniejsze informacje były czytelniejsze podczas jazdy.

W jakich motocyklach działa funkcja Motorbike Mode?

Nowy tryb współpracuje z motocyklami wyposażonymi fabrycznie w systemy Apple CarPlay lub Android Auto. Mowa m.in. o najnowszym wcieleniu Hondy Gold Winng, Africa Twin, NT1100 czy wybrane modelach marki Harley-Davidson.

Nawigacja Sygic może być wyświetlana bezpośrednio na ekranie Hondy Gold Wing. materiały prasowe

To jednak nie oznacza, że z funkcji mogą korzystać wyłącznie właściciele najnowszych motocykli z "tabletem" zamiast klasycznego wyświetlacza. Motorbike Mode działa również na dodatkowych - coraz popularniejszych - ekranach z funkcją Apple CarPlay lub Android Auto. Warto zaznaczyć, że nawigacja współpracuje z systemem audio motocykla lub interkomem zamontowanym w kasku, dzięki czemu wskazówki głosowe odtwarzane są bezpośrednio podczas jazdy.

W gąszczu tych optymistycznych informacji nie brakuje jednak jednej nieco mniej przyjemnej - aby korzystać z funkcji Motorbike Mode należy zapłacić za dożywotnią licencję 199,99 zł.

Google Maps nadal nie ma trybu dla motocyklistów. To najpopularniejsza nawigacja na świecie

Google Maps - mimo tego, że pozostaje najpopularniejszą aplikacją nawigacyjną na świecie - wciąż nie posiada dedykowanego trybu do jazdy motocyklem. Użytkownicy mogą wybrać trasę dla samochodu, roweru, transportu publicznego czy pieszych, ale aplikacja nie uwzględnia podróżowania jednośladem. Chociaż o zmianach tego typu mówi się już od dawna to nadal nie zostały one oficjalnie wprowadzone.

Czy w kolejnych nawigacjach pojawi się tryb dla motocyklistów?

Rosnąca popularność motocykli turystycznych i segmentu ADV jest jasnym sygnałem, że coraz więcej osób planuje kilkudniowe wyprawy. Samodzielne planowanie trasy jest swego rodzaju przyjemnością, jednakże nie wszyscy mają czas, aby poświęcić kilkanaście wieczorów na planowanie każdego krótkiego wyjazdu lub dalszej wyprawy. Możliwość określenia motocykla jako środka transportu, a następnie wybranie celu i automatyczne uwzględnienie krętych, widokowych tras jest zdecydowanie tym, czego od lat brakuje w najróżniejszych, najpopularniejszych nawigacjach.

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że nowa funkcja wprowadzona przez Sygic będzie impulsem dla pozostałych twórców systemów nawigacyjnych, aby zaktualizować swoją aplikację o możliwość ustawiania tras typowo motocyklowych. Nie ukrywam, że marzy mi się również prosta funkcja wytyczania podróży z uwzględnieniem liczby kilometrów do przejechania i czasu. Masz wolny czas po południu a nie masz pomysłu na przejażdżkę? Szukasz krętych, a może widokowych tras? Określ swoje wymagania, a nawigacja sama zaproponuje idealnie dopasowane do twoich preferencji "kółko". To byłoby coś.

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