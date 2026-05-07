W skrócie Podczas Milano Design Week 2026 belgijski startup Any zaprezentował model Any LUV 1, określany jako Life Utility Vehicle, który ma łączyć funkcję użytkową z transportową.

Any LUV 1 to elektryczny jednoślad wyposażony w przestrzeń ładunkową Cargo Bay o pojemności 120 l, z możliwością dalszej rozbudowy.

Pojazd oferuje zasięg do 140 km, wymienne akumulatory oraz standardowe wyposażenie obejmujące bieg wsteczny, cyfrowy wyświetlacz LCD i aplikację mobilną.

Nie tylko topowi producenci, ale przede wszystkim raczkujące startupy starają się wprowadzić na rynek motocykli nieco świeżości oraz innowacyjnych rozwiązań. Już na pierwszy rzut oka widać, że Any LUV 1 nie jest typowym jednośladem, bo w miejscu klasycznej jednostki napędowej znajduje się pokaźna przestrzeń ładunkowa. To zamykany schowek "Cargo Bay" o pojemności 120 l, który jest główną zaletą tego modelu.

Motocykl z przestrzenią ładunkową. "Cargo Bay" pomieści 120 l

To właśnie ten element definiuje cały pojazd. LUV 1 ma służyć do codziennego użytku w mieście, przewożenia zakupów, sprzętu, a nawet niewielkich przesyłek. Producent przewidział też możliwość dalszej rozbudowy przestrzeni ładunkowej. Do dyspozycji są dodatkowe półki, kufry czy bagażniki, a sama konstrukcja pozwala na dużą dowolność konfiguracji.

Ten nietuzinkowy jednoślad został oparty na modułowej ramie wykonanej z odlewanego aluminium, dzięki której udało się uzyskać sporą przestrzeń w miejscu, gdzie klasycznie montowany jest spalinowy silnik.

Przestrzeń bagażową można dowolnie konfigurować.

LUV 1 to jednoślad elektryczny. Ma osiągi motocykla spalinowego klasy 125

LUV 1 jest w pełni elektryczny. Aby uzyskać przestrzeń transportową, jednostka napędowa została umieszczona w piaście tylnego koła. Silnik chłodzony jest powietrzem i generuje moc 11 kW mocy maksymalnej oraz 7 kW mocy ciągłej.

Ten użytkowy pojazd na dwóch kołach rozpędza się do maksymalnej prędkości 100 km/h, a sprint od 0 do 50 km/h zajmuje 4,1 sekundy. To wartości, które są zbliżone do klasycznych motocykli napędzanych silnikiem spalinowym o pojemności nieprzekraczającej 125 cm3. Aby jeździć LUV 1 należy posiadać prawo jazdy kat. A1 lub B od co najmniej trzech lat.

Any LUV 1 przejedzie 140 km. Ma wymienne baterie

W przypadku elektrycznych pojazdów użytkowych niezbędne jest zadbanie o kwestie najważniejsze, czyli zasięg oraz czas ładowania. Zasilanie zapewniają dwa wymienne akumulatory litowo-jonowe o łącznej pojemności 6,5 kWh. Deklarowany według producenta zasięg w mieście wynosi od 100 do 140 km, ale - jak zawsze - zależy od stylu jazdy, obciążenia, temperatury czy natężenia ruchu.

Ładowanie odbywa się za pomocą zewnętrznej ładowarki i trwa od 2,5 do 4 godzin korzystając z gniazdka o napięciu 230 V. Największą zaletą jest jednak możliwość szybkiej wymiany baterii.

Trzeba jednak podkreślić, że wygospodarowanie takiej przestrzeni ładunkowej wiązało się z koniecznością przeniesienia jednostki napędowej, ale również zastosowania baterii o ograniczonej pojemności. Nie jest to z pewnością najmniejszy i najlżejszy jednoślad napędzany prądem na rynku, bo LUV 1 waży 160 kg, a siedzisko znajduje się na wysokości 786 mm. Startup przekonuje jednak, że za sprawą przemyślanego rozłożenia masy jazda tym pojazdem jest wyjątkowo prosta.

Motocykl elektryczny z biegiem wstecznym. Wyposażenie standardowe Any LUV 1

Belgijska firma od samego początku podkreśla, że głównym założeniem towarzyszącym produkcji tego modelu jest codzienna użyteczność, a nie osiągi. Ze względu na możliwość przewożenia różnego rodzaju przedmiotów i towarów LUV 1 został wyposażony w bieg wsteczny.

Na pokładzie znajdziemy także cyfrowy wyświetlacz LCD, pełne oświetlenie LED, system bezkluczykowy, port USB oraz integrację z aplikacją mobilną. Do wyboru są tryby jazdy Eco, Normal, Curb Assist i Reverse.

Ile kosztuje Any LUV 1?

Szacunkowa cena została określona na poziomie od 7 do 10 tys. euro w zależności od rynku i konfiguracji, czyli od niespełna 30 do prawie 43 tys. zł. Czy znajdą się chętni na zakup tego futurystycznego pojazdu? Trudno jednoznacznie stwierdzić, bo chociaż jednoślady rosną w siłę na całym świecie to od dekad kojarzone są głównie z hobby, podróżowaniem czy tanim i efektywnym środkiem transportu.

W dobie zatłoczonych dróg i tworzących się korków motocykle dostawcze mogą jednak podbić oraz znacząco rozwinąć miejską mobilność za sprawą ponadprzeciętnej funkcjonalności. Stanie się tak, o ile potencjalnych zainteresowanych nie odstraszy cena.

