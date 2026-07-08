W skrócie Honda wprowadza na europejski rynek model WN7, czyli swój pierwszy pełnowymiarowy motocykl elektryczny, który jest dostępny dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A1 oraz A2.

Motocykl wykorzystuje standardy ładowania Type 2 AC oraz CCS2, dzięki czemu na szybkiej ładowarce uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. zajmuje około 30 minut.

Konstrukcja modelu WN7 opiera się na stałym akumulatorze o pojemności 9,3 kWh, który został umieszczony centralnie i nisko, pełniąc funkcję elementu nośnego ramy.

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Honda od lat rozwija kilka technologii napędowych równolegle - w ofercie producenta znajdują się już samochody hybrydowe e:HEV, modele typu plug-in hybrid oraz elektryczne skutery EM1 e: i CUV e:. Teraz dołącza do nich pierwszy pełnowymiarowy motocykl elektryczny, który ma pokazać, że napęd bezemisyjny może sprawdzić się również w większych jednośladach.

Honda rozwija gamę jednośladów oraz samochodów pod kątem jednostek napędowych. Honda materiały prasowe

Pierwszy pełnowymiarowy motocykl elektryczny Hondy. WN7 pojedziesz na prawo jazdy A1 i A2

Nowa Honda WN7 została opracowana jako motocykl odpowiadający klasie prawa jazdy A2, ale producent przygotował również słabszą wersję o mocy 11 kW przeznaczoną dla posiadaczy kategorii A1. Mocniejszy wariant rozwija 50 kW (68 KM) oraz 100 Nm momentu obrotowego, co - według Hondy - ma zapewnić osiągi porównywalne z motocyklami spalinowymi klasy 600 cm3.

Motocykl otrzymał akumulator o pojemności 9,3 kWh, który według homologacji WMTC pozwala przejechać około 140 km na jednym ładowaniu. W przypadku wersji 11 kW zasięg ma być tylko nieco większy i wynosić około 150 km.

Ładowanie Hondy WN7 potrwa minimum 30 minut

Jednym z największych atutów nowego motocykla elektrycznego ma być sposób ładowania. Honda w modelu WN7 zastosowała złącza Type 2 AC oraz CCS2, czyli dokładnie te same standardy, z których korzysta większość współczesnych samochodów elektrycznych. Dzięki temu WN7 będzie można ładować na ogólnodostępnych stacjach w całej Europie.

Akumulator nie jest wyciągany, ale WN7 można naładować na publicznych, ogólnodostępnych ładowarkach. Honda materiały prasowe

Przy wykorzystaniu szybkiej ładowarki CCS2 uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. zajmie około 30 minut. Korzystając z domowego wallboxa o mocy 6 kW pełne ładowanie potrwa około 2,5 godziny, natomiast z tradycyjnego gniazdka wydłuży się do około 5,5 godziny.

Honda postawiła na nowe rozwiązania konstrukcyjne. W WN7 akumulator nie jest wyciągany

WN7 jest również pierwszym elektrycznym motocyklem Hondy wyposażonym w stały akumulator, a nie wymienny moduł, co możemy spotkać w elektrycznych skuterach producenta. Bateria została umieszczona nisko i centralnie, pełniąc jednocześnie funkcję elementu nośnego konstrukcji. Zdaniem Hondy takie rozwiązanie pozwala obniżyć środek ciężkości oraz poprawić prowadzenie motocykla zarówno podczas jazdy miejskiej, jak i przy wyższych prędkościach.

Motocykl nadal porusza się na dwóch kołach. Przyspieszanie, hamowanie i pokonywanie zakrętów pozostają takie same

Do dyspozycji kierowcy oddano cztery tryby jazdy - Standard, Sport, Rain i Econ - oraz system odzyskiwania energii podczas hamowania. Japoński producent podkreśla, że zależało mu przede wszystkim na płynnej reakcji na ruch manetką gazu i przewidywalnym oddawaniu mocy, a nie wyłącznie na "elektryzujących" osiągach.

Honda nie rezygnuje z motocykli z silnikami spalinowymi

Premiera WN7 nie oznacza zmiany strategii japońskiego producenta. Honda podkreśla, że motocykle spalinowe nadal będą stanowiły trzon oferty, a jednoślady z napędem elektrycznym mają być jedynie kolejną opcją dla klientów. Nowy model jest przede wszystkim elementem długofalowego planu elektryfikacji, który obejmuje zarówno motocykle, jak i samochody. Cena elektrycznej Hondy WN7 wynosi 59,7 tys. zł.

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