W skrócie Ducati zaprezentowało pierwszy w swojej historii motocykl enduro – model Desmo450 EDS.

Desmo450 EDS bazuje na modelu motocrossowym Desmo450 MX, ale został przebudowany pod kątem jazdy terenowej i wyposażony m.in. w nowy zbiornik paliwa oraz seryjne osłony.

Motocykl posiada jednocylindrowy silnik o pojemności 450 cm3 z desmodromicznym układem rozrządu, zawieszenie opracowane z firmą Showa i Antoine'em Meo oraz zaawansowane systemy elektroniczne takie jak Ducati Traction Control i Quickshifter.

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Prezentacja pierwszego w dziejach motocykla enduro to ważny moment dla Ducati, bo firma przez dekady kojarzona była przede wszystkim ze sportowymi motocyklami drogowymi, superbike'ami i wyścigami torowymi. Teraz producent z Borgo Panigale chce zaznaczyć swoją obecność także w segmencie motocykli off-road i rozszerzyć swoją terenową gamę o pełnoprawne enduro.

Ducati Desmo450 EDS. Pierwsze enduro w historii marki

Nowy model bazuje na motocrossowym Ducati Desmo450 MX, ale został gruntownie przebudowany pod kątem przystosowania go do jazdy na dłuższych dystansach po nieco bardziej zróżnicowanym terenie. Ducati Desmo450 EDS otrzymał 21-calowe koło z przodu i 18-calowe z tyłu oraz terenowe opony Metzeler Six Days Extreme.

Zastosowano również nowy zbiornik paliwa o pojemności 8,5 litra umieszczony w aluminiowej ramie obwodowej, który ma zapewnić większy zasięg bez pogorszenia ergonomii i komfortu dzięki swojej smukłej konstrukcji skierowanej ku górze. Co ważne, jest on przezroczysty, dzięki czemu łatwo ocenić poziom paliwa. Na liście wyposażenia standardowego znajdują się osłony dłoni, silnika, sprzęgła i alternatora.

Model Desmo450 EDS osadzony jest motocrossowym MX. Ducati materiały prasowe

Desmodromiczny silnik pozostaje znakiem rozpoznawczym. Jeden cylinder i 450 cm3 pojemności

Najbardziej charakterystycznym elementem nowego modelu pozostaje jednocylindrowy silnik o pojemności 450 cm3 wyposażony w desmodromiczny układ rozrządu. Ducati podkreśla, że jest to jedyny motocykl enduro tej klasy wykorzystujący takie rozwiązanie. Jednostka została jednak przeprojektowana względem wersji motocrossowej, a inżynierowie skupili się przede wszystkim na poprawie momentu obrotowego przy niskich i średnich obrotach oraz bardziej płynnym oddawaniu mocy.

Silnik współpracuje z sześciobiegową skrzynią biegów o przełożeniach dostosowanych do jazdy enduro - pierwszy bieg jest krótszy niż w Desmo450 MX, natomiast szósty został wydłużony i pozwala na bardziej komfortową jazdę podczas szybszych odcinków. Jednostka dysponuje mocą 63,5 KM i generuje 53,5 Nm momentu obrotowego.

Jeden cylinder i 450 cm3 - tej jednostce nie będzie brakować wigoru. Ducati materiały prasowe

Zawieszenie opracowywane z mistrzem świata. Ducati stawia na Showę i Brembo

Przy pracach nad podwoziem Ducati współpracowało z firmą Showa oraz Antoine'em Meo, czyli wielokrotnym mistrzem świata enduro. Motocykl otrzymał przedni widelec marki Showa o średnicy 49 mm i skoku 310 mm. Zastosowano bardziej miękkie nastawy niż w modelu motocrossowym, co ma poprawić komfort i przyczepność. Z kolei z tyłu znajduje się w pełni regulowany amortyzator tej samej firmy o skoku 301 mm.

Z kolei w kwestii hamowania Włosi postawili na firmę Brembo, która odpowiedzialna była również za stworzenie układu do modelu Desmo450 MX. Z przodu zamontowany jest dwutłoczkowy zacisk pływający, natomiast z tyłu jednotłoczkowy. Tarcze hamulcowe Galfer mają średnicę 260 mm z przodu i 240 mm z tyłu.

Enduro Ducati ma kontrolę trakcji i tryby jazdy. Konkurencja może zazdrościć

Po zamontowaniu zestawu wyścigowego Ducati Performance motocykl może zostać wyposażony w system Ducati Traction Control, a to rozwiązanie niespotykane dotąd w motocyklach enduro. System analizuje rzeczywisty poślizg tylnego koła i odpowiednio ogranicza moc silnika. Co istotne, potrafi również rozpoznać sytuacje, w których jego działanie nie jest potrzebne, np. podczas skoków, i automatycznie się wyłącza.

Serwis dzieli się na "MID" i "FULL" - pierwszy z nich obejmuje wymianę tłoka i kontrolę luzów zaworowych po 90-120 mth. Drugi to kompletny remont silnika po 180-240 mth. Ducati materiały prasowe

Nie jest to jednak koniec nowinek technologicznych na liście wyposażenia Desmo450 EDS. W pakiecie wyścigowym znajduje się również funkcja Launch Control i Engine Brake Control. Na pokładzie znajduje się również Quickshifter umożliwiający zmianę biegów w górę i w dół bez użycia sprzęgła, a także dwa tryby jazdy oraz dwa tryby mocy.

Ducati coraz mocniej wychodzi poza asfalt. W ofercie ma crossa i enduro

Premiera Desmo450 EDS pokazuje, jak sprawnie Ducati potrafi nadążać za zmieniającymi się trendami. Jeszcze kilka lat temu marka była kojarzona niemal wyłącznie z motocyklami sportowymi, a dziś producent z Borgo Panigale nie tylko dominuje w MotoGP, rozwija gamę motocykli turystycznych, adventure i miejskich, ale jednocześnie buduje swoją pozycję w motocrossie i enduro. Desmo450 EDS jest kolejnym krokiem tej strategii.

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