W skrócie Włoska marka Caberg wprowadziła do kasków motocyklowych system SOS Medical ID, oparty o chip NFC, który pozwala na szybki dostęp do danych medycznych użytkownika.

System umożliwia odczytanie informacji takich jak grupa krwi, alergie czy przyjmowane leki poprzez zbliżenie telefonu do specjalnie oznaczonego miejsca na kasku.

Choć rozwiązanie może ułatwić udzielanie pierwszej pomocy, pojawiają się wątpliwości co do faktycznego wykorzystania danych przez ratowników medycznych i bezpieczeństwa informacji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Producenci kasków motocyklowych niejako zmuszeni są wymyślić "koło na nowo", bo sama konstrukcja oraz materiały używane do produkcji nieznacznie zmieniły się na przestrzeni lat. Co rusz pojawiają się natomiast najróżniejsze technologie, które oferują mniej lub bardziej istotne funkcje, jednakże nadal nadrzędną kwestią jest bezpieczeństwo. Błyskawiczne wypinanie wyściółki po wypadku to jednak dopiero wierzchołek góry lodowej - Caberg zamontował specjalny chip, który ma ułatwić udzielenie pierwszej pomocy.

Chip w kasku motocyklowym. Udzielenie pierwszej pomocy będzie zdecydowanie łatwiejsze

Włoski producent kasków poinformował, że system SOS Medical ID to chip, który wykorzystuje technologię NFC. To technologia, która umożliwia łączność z urządzeniami bez konieczności wcześniejszego sparowania. Z pewnością spotkaliście się z nią chociażby podczas płatności zbliżeniowych realizowanych telefonem.

Jaki natomiast ma sens wykorzystanie tej technologii w kaskach motocyklowych? Caberg przekonuje, że na chipie mogą zostać zapisane najistotniejsze dane, takie jak grupa krwi, informacje na temat alergii, chorób przewlekłych czy przyjmowanych leków, a także dane motocyklisty oraz osób, które należy powiadomić w przypadku wypadku.

Przyłóż telefon do kasku. W ten sposób dowiesz się wszystkiego o motocykliście

Sama zasada działania jest bardzo prosta - na kasku pojawi się specjalne oznaczenie w miejscu, w którym znajduje się chip. W momencie wypadku wystarczy przyłożyć telefon, a wszystkie kluczowe informacje zapisane wcześniej przez właściciela wyświetlą się na ekranie smartfona.

Włoski producent twierdzi, że system SOS Medical ID jest w stanie znacznie skrócić czas interwencji i zapewnić efektywną pomoc. Chociaż w teorii rozwiązanie to wydaje się faktycznie mieć sens, to wątpliwe jest korzystanie z niego przez ratowników medycznych.

Kilka dobrych lat temu powszechnym sposobem była jazda w popularnym "nieśmiertelniku", na którym znajdowały się najważniejsze dane. Problem polega na tym, że ratownicy nie mogą w ciemno zaufać takim informacjom i bardzo podobnie może być w przypadku systemu SOS Medical ID. Chociaż dane zostaną wprowadzone przez właściciela, to istnieje spore ryzyko, że kask zostanie odsprzedany lub - co mniej prawdopodobne - pożyczony innej osobie na krótką przejażdżkę.

Chip w kaskach motocyklowych Caberg. Przyłożysz telefon i uzyskasz informacje o kierowcy

Świadkowie wypadków jednoznacznie podkreślają, że pierwsze sekundy po zdarzeniu są wyjątkowo stresujące, a decyzje podejmowane są automatycznie. Chociaż faktycznie kilka istotnych informacji uzyskamy przykładając telefon do kasku, to znacznie lepiej będzie poświęcić ten czas na wezwanie służb ratunkowych. Wówczas każda sekunda ma ogromne znaczenie, a w teorii informacje na temat grupy krwi, chorób przewlekłych czy przyjmowanych leków kompletnie nie pomogą osobie postronnej. Będzie to pewna wskazówka dla ratowników medycznych, ale ze względu na brak potwierdzenia tych danych oraz konieczność przeprowadzenia odpowiednich badań, zastosowanie się do nich nie będzie możliwe.

Chip SOS Medical ID będzie dokładnie oznaczony na kasku, a żeby uzyskać dostęp do danych, wystarczy przyłożyć smartfon w odpowiednie miejsce. Warto mieć również na uwadze, że pozostawiając kask - chociażby na motocyklu - osoby postronne będą mogły uzyskać dostęp do tych informacji. Aktualnie włoski producent swoje rozwiązanie zamontował w czterech modelach kasków - off-roadowym Tanami, sportowo-turystycznym Drift Evo II, wyścigowym GP01 oraz flip-back o nazwie Trip.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL