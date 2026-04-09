Marka została założona przez Zhang Xue, inżyniera znanego wcześniej z projektów związanych z Kove. Tym razem postawił na własną markę i połączenie motocykli drogowych z prawdziwie sportowym rodowoem. To właśnie motorsport jest fundamentem chińskiej marki, gdzie w topowych seriach wyścigowych ZXMoto zdążyło już wyraźnie zaznaczyć swoją obecność.

W mistrzostwach świata World Supersport podczas rundy na torze Autódromo Internacional do Algarve Valentin Debise wygrał oba wyścigi. Podwójne zwycięstwo w jednej rundzie mistrzostw świata to wynik, którego nie da się zignorować szczególnie w przypadku zupełnie nowej marki. Dokonał tego dosiadając modelu 820RR.

Trzy modele motocykli ZXMoto zadebiutują w Polsce

Na europejskim rynku - w tym w Polsce - ZXMoto chce zacząć od kilku modeli. Kluczowym będzie sportowy 500RR, czyli czterocylindrowa maszyna o mocy około 83 KM. W standardzie ma oferować rozwiązania, które do tej pory były zarezerwowane dla droższych modeli. Mowa m.in. o wyświetlaczu TFT, oświetleniu LED, regulowanym zawieszeniu czy radialnych zaciskach hamulcowych.

Na liście wyposażenia znalazł się również quickshifter pozwalający na zmianę biegów bez użycia sprzęgła, jednoramienny wahacz, pakiet aerodynamiczny oraz czujnik bezwładnościowy IMU. W Chinach wyprodukowano już ponad 10 000 egzemplarzy tego modelu.

Obok niego pojawi się ZXMoto 500F, czyli naked oparty na tej samej platformie, ale z bardziej spokojną charakterystyką. Nie sposób pominąć bardziej klasycznego wyglądu oraz zmienionych osiągów dostosowanych do codziennej, bardziej spokojnej jazdy. Silnik generuje moc 73 KM oraz 48 Nm momentu obrotowego.

ZXMoto 500F. ZXMoto materiały prasowe

Ostatnim modelem jest lekki cross ZXMoto MX250 napędzany jednocylindrowym silnikiem czterosuwowym o pojemności 250 cm3 i mocy 41 KM. Motocykl gotowy do jazdy waży zaledwie 108 kg.

ZXMoto 250MX. ZXMoto materiały prasowe

Czy ZXMoto 820RR będzie sprzedawany w Polsce?

Najwięcej mówi się jednak o modelu 820RR, który wyraźnie namieszał w stawce mistrzostw świata World Supersport. To w pełni wyścigowa konstrukcja z trzycylindrowym silnikiem o pojemności 819 cm3 i mocy od 135 do 150 KM w zależności od wersji. Producent zapowiada, że w przyszłości model ten również trafi do sprzedaży, a jego dalszy rozwój będzie oparty na doświadczeniach z torów wyścigowych.

ZXMoto w Polsce. Kiedy zadebiutują motocykle?

Za dystrybucję motocykli w Polsce odpowiada firma Polonia CUP. Oficjalny debiut zaplanowano podczas targów Poznań Motor Show, które odbędą się w dniach 23-26 kwietnia.

Zgodnie z zapowiedziami jako pierwsze do sprzedaży trafią modele 500RR oraz MX250. W kolejnych miesiącach oferta zostanie rozszerzona o 500F oraz 820RR, co ma związek z budową sieci dealerskiej oraz finalizacją homologacji w Unii Europejskiej.

Od Kove do ZXMoto. Historia chińskiej marki

Założycielem marki jest Zhang Xue, który wcześniej związany był z Kove. To m.in. jego zasługą był rozwój projektów tej marki, a w tym starty w rajdzie Dakar. Po odejściu zdecydował się stworzyć własną markę motocykli. Siedziba ZXMoto znajduje się w Chongqing w Chinach, a sam założyciel aktywnie uczestniczy w projektowaniu i rozwoju kolejnych modeli.

Założenia ZXMoto są proste - motocykle mają być nowoczesne, dobrze wyposażone i jednocześnie tańsze niż porównywalne modele japońskich, niemieckich czy włoskich producentów. Oficjalne ceny nie zostały jeszcze podane.

