W skrócie Barton wprowadza na rynek nowe modele motocykli na rok 2026, w tym FRX 125 z homologacją drogową oraz odświeżoną serię NXT.

Seria NXT otrzymała nowe elementy wizualne i funkcjonalne, takie jak niebieskie dodatki oraz wskaźnik biegu neutralnego.

W 2025 roku Barton sprzedał w Polsce 975 motocykli powyżej 125 cm3 oraz 629 motorowerów o pojemności do 50 cm3.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Motocykle z serii NXT to crossy dedykowane zarówno najmłodszym, początkującym, jak i bardziej doświadczonym kierowcom. Najmniejszym w rodzinie jest NXT 90, będący idealnym wyborem dla dzieci za sprawą niewielkiej masy, kompaktowych wymiarów i mocy wystarczającej do nauki. Kolejnym krokiem na motocyklowej drodze jest NXT 125, wyposażony w elektryczny starter oraz silnik o mocy 9 KM, a także NXT 150 ważący 98 kg i dysponujący mocą 11,5 KM. Modele NXT 250 i 300 dedykowane są znacznie bardziej doświadczonym motocyklistom.

Barton NXT ze zmianami na rok 2026. "Bardziej funkcjonalnie, ale tak samo niezawodnie"

Jednoślady NXT należą do najpopularniejszych w gamie Bartona, dlatego wprowadzenie zmian w modelach na rok 2026 było niezbędne. Nowa jest tylna lampa, której zadaniem jest nie tylko poprawa wyglądu tylnej części motocykla, ale przede wszystkim zapewnienie lepszej widoczności podczas jazdy w trudnych warunkach.

Barton podkreśla, że bierze do serca opinie użytkowników, czego najlepszym potwierdzeniem jest wprowadzenie wskaźnika biegu neutralnego, umieszczonego przy wlewie paliwa. Wielu początkujących użytkowników wskazywało, że ten prosty dodatek byłby dużym ułatwieniem - w modelach na bieżący rok znajdzie się on już na liście wyposażenia standardowego.

Jedną ze zmian jest przeprojektowana tylna lampa. Barton materiały prasowe

Niebieskie dodatki przyciągają uwagę. Nowy wygląd motocykli Barton NXT 2026

Motocykle mają cieszyć oko, a crossy szczególnie dobrze prezentują się w wyrazistej kolorystyce. Najnowsza partia jednośladów NXT wyróżniać się będzie niebieskimi dodatkami CNC. Mowa m.in. o wentylkach, dźwigni zmiany biegów, podnóżkach, ślizgach i napinaczach łańcucha oraz korku wlewu paliwa.

Pod względem mechanicznym nie wprowadzono jednak żadnych zmian - jednostki napędowe zdążyły już udowodnić swoją solidność i bezawaryjność. Producent podkreśla, że wszystkie zmiany w modelach na 2026 r. są efektem obserwacji potrzeb użytkowników i odpowiedzią na ich oczekiwania.

To najtańsze enduro z homologacją drogową. Barton FRX 125

W 2026 r. w salonach sprzedaży Bartona pojawi się również nowość, której wróżony jest spory sukces rynkowy. Mowa o modelu FRX 125, czyli pierwszym motocyklu enduro z homologacją drogową w ofercie marki, będącym idealną propozycją dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A1 lub B.

W ramie pracuje jednocylindrowa jednostka napędowa chłodzona cieczą o pojemności 125 cm3, która generuje moc 15 KM. Koła mają typowo terenowe rozmiary - z przodu 21 cali, z tyłu 18 cali. Z salonu FRX 125 wyjeżdża na oponach dualowych, więc jest w pełni gotowy do eksplorowania tras terenowych.

Barton FRX 125 to najtańsze enduro dla posiadaczy kat. B i A1 z homologacją drogową. Barton materiały prasowe

Największym zaskoczeniem pozostaje jednak cena - to wszechstronne enduro z homologacją drogową kosztuje 12 999 zł. Pierwsze egzemplarze są już dostępne w wybranych punktach dealerskich, a do wszystkich salonów trafią w lutym.

Ile motocykli marki Barton sprzedano w Polsce w 2025 r.?

W minionym roku Barton uplasował się na 12. pozycji w rankingu sprzedaży nowych motocykli i skuterów o pojemności powyżej 125 cm3 z wynikiem 975 egzemplarzy. Z kolei w segmencie motorowerów marka zajęła 6. miejsce sprzedając 629 jednośladów z silnikiem o pojemności nieprzekraczającej 50 cm3.

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL