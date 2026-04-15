W skrócie Barton NXT 250 Base to motocykl crossowy o mniejszych wymiarach i masie, skierowany do osób niższych i początkujących, oferujący osiągi modelu 250.

Motocykl posiada jednocylindrowy, czterosuwowy silnik Zongshen o mocy ponad 16 KM, waży 110 kg i wyposażony jest m.in. w rozruch elektryczny oraz oświetlenie LED.

Cena Bartona NXT 250 Base wynosi 6 999 zł, a w 2025 roku Barton zajął 12. miejsce w sprzedaży motocykli powyżej 125 cm3 oraz 6. miejsce w segmencie motorowerów z silnikiem do 50 cm3.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Barton NXT 250 Base to tak naprawdę dobrze już znana konstrukcja w nowym wydaniu. Producent postanowił stworzyć model skierowany do zupełnie innej grupy odbiorców, którzy cenią sobie wysokie osiągi, ale przy tym zależy im przede wszystkim na kompaktowych wymiarach i niskiej masie. Dzięki mniejszej ramie jest on idealną propozycją dla osób niższych lub początkujących, którym jednocześnie zależy na osiągach modelu 250.

Mniejszy rozmiar, ale bez kompromisów w osiągach. Jaki silnik ma Barton NXT 250 Base?

Pod względem technicznym nie ma tutaj powodów do zaskoczeń, ponieważ inżynierowie wersję Base oparli na sprawdzonej konstrukcji motocykla, który od dłuższego czasu jest już w ofercie marki Barton. Mowa o NXT 250, który zdążył już udowodnić swoją uniwersalność, trwałość i bezawaryjność, które idą w parze z atrakcyjną ceną.

Sercem NXT 250 Base jest ten sam silnik, który znajduje się w bazowej wersji. To jednocylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemności 250 cm3 produkcji Zongshen, który generuje nieco ponad 16 KM i współpracuje z manualną, 5-biegową skrzynią. Producent podkreśla, że jednostka ta - choć dynamiczna - została zaprojektowana z myślą o nauce techniki jazdy, więc nie powinna przytłoczyć osób początkujących, ale nie znudzi także bardziej zaawansowanych.

Mniejszy i lżejszy. Ile waży NXT 250 Base?

Jednym z największych atutów tego modelu - zaraz obok mniejszych wymiarów - jest masa. Barton NXT 250 Base waży 110 kg, co jest jego potężną zaletą. Motocykl jest wyraźnie bardziej poręczny, łatwiej go podnieść, łatwiej opanować i przede wszystkim łatwiej prowadzić w trudnych warunkach.

Barton NXT 250 Base waży 110 kg. Barton materiały prasowe

Dbając o bardziej kompaktowe wymiary na szczęście nie odbiło się to na zdolnościach terenowych. Na pokładzie znajdują się koła w rozmiarze 21 cali z przodu i 18 cali z tyłu, prześwit na poziomie około 330 mm oraz sztywna rama z aluminiowym wahaczem.

Największa zmiana względem standardowego modelu to jednak ergonomia. Niższa i bardziej kompaktowa konstrukcja sprawia, że motocykl jest znacznie bardziej przyjazny dla osób o niższym wzroście. Nie chodzi tylko o samą wygodę, ale przede wszystkim o pewność prowadzenia, manewrowania oraz dosięganie stopami do podłoża.

Elektryczny rozruch i oświetlenie LED. Ile kosztuje Barton NXT 250 Base?

Lista wyposażenia jest okrojona, ale jednocześnie znajdują się na niej wszystkie rozwiązania, które docenimy w motocyklu typu cross. Początkujący z pewnością docenią elektryczny starter. NXT 250 Base wyposażony jest także w rozruch nożny, wydajne hamulce tarczowe, licznik motogodzin czy oświetlenie LED.

Najważniejszą kwestią pozostaje jednak cena, a przeglądając ofertę Bartona można dojść do wniosku, że wkroczenie w świat motocykli crossowych nie musi wiązać się z potężnym wydatkiem. Wersja NXT 250 Base może być twoim pierwszym krokiem w świat off-roadu już za 6 999 zł.

Ile motocykli marki Barton sprzedano w Polsce w 2025 r.?

W minionym roku Barton uplasował się na 12. pozycji w rankingu sprzedaży nowych motocykli i skuterów o pojemności powyżej 125 cm3 z wynikiem 975 egzemplarzy. Z kolei w segmencie motorowerów marka zajęła 6. miejsce sprzedając 629 jednośladów z silnikiem o pojemności nieprzekraczającej 50 cm3.

