W skrócie Waze wprowadza dedykowany tryb motocyklowy, który uwzględnia specyficzne trasy i ostrzega przed zagrożeniami takimi jak dziury, progi zwalniające czy wąskie mosty.

Nowa funkcja jest początkowo dostępna w wybranych krajach, takich jak Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Malezja, Meksyk, Peru oraz Filipiny, a kolejne regiony dołączą później.

Aktualizacja wprowadza także funkcje oparte na Gemini, które umożliwiają głosowe zgłaszanie zamknięcia dróg oraz naturalne wyszukiwanie parkingów i tańszych stacji paliw.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Waze otrzyma bowiem osobny tryb motocyklowy, który nie będzie oceniać trasy wyłącznie z perspektywy samochodu. Różnica jest istotna, bo jednośladem porusza się po drodze inaczej niż autem. Wąskie uliczki potrafią być dla motocyklisty sensownym skrótem, za to

Tryb motocyklowy w Waze

Tryb ten ma uwzględniać trasy lepiej dopasowane do jednośladów, a jednocześnie ostrzegać przed zagrożeniami, które dla motocyklisty mają większe znaczenie. Chodzi o dziury w jezdni, progi zwalniające, podniesione przejścia dla pieszych, wąskie mosty czy kończące się pasy awaryjne..

Aplikacja wykorzystuje do tego dane w czasie rzeczywistym oraz grupę osób redagujących mapy, które zajmują się konkretnie wskazówkami dla motocyklistów. Dzięki temu Waze ma nie tylko szybciej doprowadzać do celu, ale też lepiej oceniać, która trasa nadaje się dla motocyklistów. Jest jednak pewne zastrzeżenie dla miłośników sportowej jazdy - aplikacja nie pokazuje, która kręta droga daje najwięcej frajdy.

Kiedy tryb motocyklowy Waze pojawi się w Polsce?

Na starcie funkcja nie jest dostępna wszędzie. Waze wymienia Argentynę, Brazylię, Kolumbię, Malezję, Meksyk, Peru i Filipiny, a kolejne kraje mają dołączać w dalszej kolejności.

Aktualizacja obejmuje też funkcje przydatne poza trybem motocyklowym. Aplikacja ma mocniej proponować trasy zgodne z przyzwyczajeniami kierowcy - kto często korzysta z autostrad, częściej zobaczy takie właśnie propozycje, a personalizację można w razie potrzeby wyłączyć. Praktyczny jest również tryb z mniejszą liczbą komunikatów, który ogranicza zapowiedzi głosowe, ale wciąż przekazuje istotne ostrzeżenia o zagrożeniach, zakrętach i zmianach pasa.

Nowe funkcje oparte na Gemini

Do tego dochodzą funkcje oparte na Gemini. Użytkownicy mogą zgłaszać głosowo zamknięcia dróg czy błędy na mapie, a wyszukiwanie celu staje się bardziej naturalne - Waze podaje przykłady w rodzaju otwartej właśnie kawiarni, pobliskich parkingów czy tańszych stacji paliw. Ta funkcja startuje na początek w wersji testowej.

Widziałem ID. Crossa. Tak Volkswagen chce odzyskać Europę INTERIA.PL