W skrócie Brytyjska firma Veloce Automotive pokazała motocykl z ośmiocylindrowym silnikiem dwusuwowym o pojemności 1000 cm3, osiągającym moc 280 KM i produkowanym w limitowanej serii.

Konstrukcja silnika opiera się na dwóch blokach V4 oraz zastosowaniu druku 3D z metalu do stworzenia złożonych komór wydechowych, co umożliwiło upakowanie ośmiu komór w ograniczonej przestrzeni.

Model Aperion ma powstać w liczbie 24 egzemplarzy, a producent planuje wprowadzenie kolejnego motocykla z silnikiem V4 o pojemności 500 cm3 i mocy około 145 KM.

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Ze względu na zaostrzające się normy emisji spalin silniki dwusuwowe w motocyklach praktycznie zniknęły z rynku na początku lat 2000. i ustąpiły miejsca jednostkom czterosuwowym. Nie brakuje jednak głosów, że technologia 2T nadal ma ogromny potencjał, co w nietuzinkowy sposób postanowiła udowodnić firma Veloce Automotive. Brytyjczycy podczas londyńskich targów Bike Shed Moto Show zaprezentowali model Aperion napędzany ośmiocylindrowym silnikiem dwusuwowym.

Dwusuwowy silnik ośmiocylindrowy i 280 KM. Takiego motocykla jeszcze nie było

Sercem motocykla jest autorski silnik o pojemności 1000 cm3 zbudowany z ośmiu cylindrów o pojemności 125 cm3 każdy. Konstruktorzy wykorzystali rozwiązania znane z Aprilii RS125 i montowanej w niej jednostce Rotax, tworząc nietypowy układ X.

Ośmiocylindrowy silnik generuje moc 280 KM. Veloce Motorcycles materiały prasowe

Jednostka składa się z dwóch bloków V4 ustawionych względem siebie pod odpowiednim kątem. W klasycznym silniku czterosuwowym takie rozwiązanie byłoby bardzo trudne do zastosowania ze względu na układ smarowania. Dwusuw nie ma tego problemu, ponieważ olej dostarczany jest razem z paliwem, dzięki czemu część cylindrów może pracować nawet w odwróconym położeniu. Każdy cylinder zasilany jest 24-milimetrowym gaźnikiem marki Dell'Orto, a cały układ napędowy współpracuje z sześciobiegową skrzynią biegów oraz hydraulicznym sprzęgłem.

Osiem komór wydechowych i druk 3D. To było największe wyzwanie konstruktorów

Jednym z największych wyzwań podczas budowy silnika dwusuwowego jest odpowiedni układ wydechowy, ponieważ to właśnie komory rezonansowe w dużej mierze odpowiadają za osiągi takiej jednostki. W przypadku Aperiona konstruktorzy musieli zmieścić aż osiem odpowiednio zaprojektowanych komór wydechowych w niewielkiej przestrzeni.

Pomógł w tym druk 3D z metalu wykorzystujący technologię laserowego spiekania proszku. Dzięki temu możliwe było stworzenie bardzo skomplikowanych kształtów, których wykonanie tradycyjnymi metodami byłoby niezwykle czasochłonne.

Powstanie zaledwie 28 egzemplarzy tego modelu. Veloce Motorcycles materiały prasowe

Czy silniki dwusuwowe wrócą? Brytyjczycy uważają, że zbyt szybko o nich zapomniano

Twórcy projektu podkreślają, że technologia dwusuwowa została niesłusznie zapomniana. Ich zdaniem przy wykorzystaniu współczesnych metod projektowania oraz nowoczesnych technologii produkcji nadal można budować niezwykle lekkie i bardzo mocne jednostki napędowe.

Silnik Aperiona rozwija około 280 KM przy 12 tys. obr./min, co oznacza, że każdy cylinder generuje średnio około 35 KM. To wynik, którego nie powstydziłyby się wyczynowe motocykle klasy 125 z lat 90. Co ciekawe, sama jednostka napędowa pełni również funkcję elementu nośnego motocykla. Do niej przymocowano przednią oraz tylną ramę kratownicową, a z tyłu zastosowano jednoramienny wahacz współpracujący z amortyzatorem ukrytym pod silnikiem.

Powstaną tylko 24 motocykle z potężnym silnikiem dwusuwowym. Cena zwala z nóg

Pokazany podczas Bike Shed Moto Show egzemplarz jest pokazowy, jednakże producent zapewnia, że posiada jeżdżący prototyp przetestowany w centrum badawczo-rozwojowym w Carmarthenshire. Produkcja modelu Aperion ma rozpocząć się w 2027 r. i będzie ograniczona do zaledwie 24 egzemplarzy. Cena jednego motocykla wyniesie około 78 tys. funtów, co daje blisko 390 tys. zł.

Brytyjczycy nie zamierzają jednak poprzestać na jednym modelu. Firma pracuje już nad kolejnym motocyklem o nazwie Ethereal, który otrzyma dwusuwowy silnik V4 o pojemności 500 cm3 i mocy około 145 KM. Wygląda więc na to, że Veloce chce przypomnieć światu, jak ogromny potencjał nadal drzemie w klasycznych silnikach dwusuwowych. Pozostaje jednak najważniejsze pytanie - czy tak wysilony silnik 2T będzie spełniał normy emisji spalin i modele Veloce trafią na publiczne drogi?

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