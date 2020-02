Został uderzony z prędkością 218 km/h...

W sierpniu zeszłego roku na belgijskim torze Spa-Francorchamps, podczas wyścigu Formuły 2, doszło do wypadku, w którym śmierć poniósł francuski kierowca Anthoine Hubert. Światowa Federacja Samochodowa (FIA) zakończyła dochodzenie w tej sprawie.

Zdjęcie Wypadek, do którego doszło przed GP Belgii, wstrząsnął światem Formuły 1 /Getty Images Rajdy i wyścigi Koszmarny wypadek na torze. Śmierć 22-letniego kierowcy

Nie było jednej konkretnej przyczyny, a do tragedii przyczyniły się splot wielu czynników - to główna teza raportu opublikowanego przez FIA.



W zderzeniu uczestniczyły cztery samochody. Anthoine Hubert zginął, a amerykański kierowca Juan Manuel Correa został poważnie ranny. Obrażeń nie odnieśli Francuz Giuliano Alesi i Szwajcar Ralph Boschung.



Podczas dochodzenia nie natrafiono na dowody winy żadnego z nich. "Nie ma dowodów, by którykolwiek z kierowców nie zareagował właściwie na wskazanie żółtej flagi lub wydarzenia na torze" - napisano w raporcie.



Sam wypadek trwał dokładnie 14,6 sekundy. Rozpoczął się od utraty panowania nad bolidem przez Alesiego, do czego doszło prawdopodobnie na skutek przebicie opony. Samochód wypadł z toru, odbił się od barier energochłonnych i wrócił na asfalt, pokrywając go szczątkami.



Jadący za Alesim Boschung rozpoczął hamowanie awaryjne. Nie zauważył tego jadący za nim Hubert, przez co uderzył w bolid Boschunga z prędkością 262 km/h. Rozbity bolid Huberta wyleciał z toru, odbił się od barier i wrócił na asfalt.



Wideo Koszmarny wypadek podczas wyścigu na torze

Reklama

W tym samym czasie na szczątki wozu Alesiego najechał Correa, przez co stracił kontrolę i z prędkością 218 km/h uderzył we wrak bolidu Huberta. To uderzenie okazało się tragiczne w skutkach - Francuz poniósł śmierć, a Amerykanin doznał bardzo poważnych urazów nóg i groziła mu amputacja. Do dziś nie powrócił do sprawności i przechodzi rehabilitację, ale już teraz ten 20-letni zawodnik zapowiada, że wróci do ścigania.



Raport FIA pozytywnie ocenił akcję ratunkową. Czerwona flaga wstrzymująca wyścig została podniesiona 5 sekund po uderzeniu Correi w Huberta. Służby ratunkowe pojawiły się na torze, 12 sekund po pierwszym poślizgu Alesiego, jeszcze zanim bolid Correi przestał się poruszać.



Zdjęcie Świat F1 upamiętnił śmierć młodego kierowcy / Getty Images



54 sekundy po podniesieniu czerwonej flagi ratownicy dokonali oceny stanu Huberta. Śmierć francuskiego kierowcy została oficjalnie ogłoszona kilka godzin po wyścigu.