W skrócie Po okresie dominacji na rynku norweskim Tesla odnotowała wyraźny spadek sprzedaży, spadając na 11. miejsce w rankingu rejestracji nowych samochodów w kwietniu.

Zmniejszone ulgi podatkowe dla pojazdów elektrycznych oraz przegrana sprawa sądowa wpłynęły na sytuację Tesli na rynku.

Pomimo trudności Tesli, samochody elektryczne stanowią 98,6 proc. nowych rejestracji w Norwegii, a kraj pozostaje liderem elektromobilności.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Przez ostatnie pięć lat Tesla była najchętniej wybieraną marką w Norwegii, jednym z najbardziej rozwiniętych rynków elektromobilności w Europie. Tymczasem w kwietniu nastąpił gwałtowny zwrot sytuacji - amerykańska firma spadła aż na 11. miejsce w rankingu nowych rejestracji. W tym samym okresie pierwszą pozycję objął Volkswagen, a tuż za nim uplasowały się Toyota oraz BMW.

Skala tej zmiany jest szczególnie widoczna w danych sprzedażowych. Jak informuje PAP - w kwietniu w Norwegii zarejestrowano zaledwie 379 nowych samochodów Tesli, co oznacza spadek o 61 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Jeszcze większe wrażenie robi zestawienie z marcem 2026 roku - wtedy liczba rejestracji przekroczyła 6,1 tysiąca, a udział marki w rynku wyniósł aż 34,8 proc.

Spadek zainteresowania Teslą w Norwegii. Przyczyn jest wiele

Eksperci podkreślają, że trudno wskazać jedną przyczyną nagłego spadku zainteresowania marką Elona Muska w Norwegii. Organizacja OFV, która monitoruje rynek motoryzacyjny, zwraca uwagę przede wszystkim na rosnącą konkurencję oraz naturalne wahania popytu. W kwietniu szczególnie silną pozycję zaznaczyły marki Volkswagen i Toyota, co bezpośrednio przełożyło się na ich wysokie miejsca w zestawieniach. Mimo to, patrząc na wyniki w skali całego roku, Tesla nadal utrzymuje stosunkowo stabilną pozycję.

Coraz częściej pojawiają się jednak opinie, że przewaga technologiczna Tesli nie jest już tak wyraźna jak wcześniej. Według części analityków konkurenci - w tym producenci z Chin - oferują obecnie rozwiązania atrakcyjniejsze pod względem designu, szybkości ładowania czy ogólnego poziomu zaawansowania technologicznego. W efekcie układ sił na rynku ulega zmianie, a przestrzeń, która jeszcze niedawno była zdominowana przez jednego gracza, staje się coraz bardziej konkurencyjna.

Norwegia ogranicza ulgi, a Tesla notuje wpadkę wizerunkową

Na wyniki Tesli wpływ mają również czynniki regulacyjne. Od początku roku w Norwegii ograniczono część ulg dla nabywców pojazdów elektrycznych. Próg zwolnienia z podatku VAT został obniżony z 500 tys. do 300 tys. koron, co oznacza, że kupujący droższe modele - takie jak Model Y czy Model 3 - muszą obecnie liczyć się z dodatkowymi kosztami. Zmiana ta mogła wyraźnie osłabić popyt.

Nie bez znaczenia pozostają także kwestie wizerunkowe. Niedawno Tesla przegrała sprawę przed norweskim Sądem Najwyższym dotyczącą starszych egzemplarzy Modelu S. Właściciele pojazdów zarzucili firmie, że po aktualizacji oprogramowania ograniczono prędkość ładowania bez odpowiedniego poinformowania użytkowników. Każdy ze skarżących otrzyma odszkodowanie w wysokości 50 tys. koron. Choć organizacja OFV nie łączy bezpośrednio tego wyroku ze spadkiem sprzedaży, trudno uznać go za korzystny z punktu widzenia wizerunku marki.

Norwegia niezmiennie liderem elektromobilności

Niezależnie od problemów Tesli, Norwegia pozostaje liderem elektromobilności w Europie. W kwietniu samochody elektryczne odpowiadały za rekordowe 98,6 proc. wszystkich nowych rejestracji. Spośród 11 103 zarejestrowanych aut osobowych jedynie 87 było wyposażonych w silnik Diesla, a 31 w jednostkę benzynową. Już pod koniec 2025 roku liczba elektrycznych samochodów osobowych po raz pierwszy przewyższyła liczbę pojazdów spalinowych.

Audi RS3 Competition Limited to hołd dla legendy. Takich aut już nie będzie INTERIA.PL