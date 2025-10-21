W skrócie Volvo uruchamia w Szwecji pilotażowy program darmowego ładowania domowego swoich aut elektrycznych, oferując rok bezpłatnej energii elektrycznej dla nowych nabywców aut.

Kierowcy będą mogli ładować auta za darmo do limitu 5150 kWh rocznie, co może wystarczyć nawet na 25 tys. km jazdy według norm WLTP.

Firma planuje rozszerzyć program globalnie, a w przyszłości wprowadzić technologię V2X pozwalającą samochodom przekazywać energię domom lub do sieci.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Volvo oferuje darmowe ładowanie aut elektrycznych w domu

Od lutego 2026 r. kierowcy w Szwecji, którzy kupią lub wynajmą nowe, w pełni elektryczne Volvo, otrzymają rok bezpłatnego ładowania w domu. W ramach programu producent pokryje koszty energii elektrycznej do limitu 5150 kWh rocznie, co odpowiada około 25 tys. km jazdy według cyklu WLTP dla modelu EX90.

Oferta obejmuje klientów prywatnych, niezależnie od tego, czy pojazd zostanie zakupiony, wynajęty, czy wzięty w leasing. Warunkiem skorzystania z programu jest posiadanie aktywnej umowy z firmą energetyczną Vattenfall oraz ładowanie pojazdu w domu, przy wykorzystaniu własnego gniazdka z osobnym licznikiem.

System będzie działał w oparciu o aplikację Volvo Cars App, która umożliwi monitorowanie zużycia prądu i statusu ładowania pojazdu. Dzięki funkcji smart charging, ładowanie ma odbywać się w godzinach, gdy energia jest tańsza i mniej emisyjna. Pozwoli to nie tylko obniżyć koszty, ale też odciążyć sieć i zmniejszyć ślad węglowy.

Program darmowego ładowania Volvo to dopiero początek

Volvo podkreśla, że szwedzki pilotaż to dopiero początek szerszego projektu. Zebrane dane i doświadczenia mają posłużyć do opracowania globalnego programu, który zostanie rozszerzony na inne kraje europejskie. Producent planuje współpracę z lokalnymi dostawcami energii odnawialnej, by dostosować ofertę do lokalnych warunków każdego rynku.

W 2026 r. firma zamierza również rozwinąć inicjatywę o pojazdy wyposażone w technologię V2X. Dzięki niej samochód będzie mógł nie tylko pobierać prąd, ale też zasilać dom lub oddawać energię z powrotem do sieci. Do takiego rozwiązania przygotowane jest m.in. Volvo EX90.

Volvo chce sprzedawać tylko samochody elektryczne

Obecnie Volvo ma w swojej ofercie pięć w pełni elektrycznych modeli, a w styczniu 2026 r. zaplanowano premierę nowego EX60. Szwedzka firma, która obecnie należy do chińskiego koncernu Geely, zamierza już od 2030 roku oferować wyłącznie pojazdy bateryjne.

Ma to więc nastąpić pięć lat przed wejściem w życie unijnych przepisów, które zakładają zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL