Ta funkcja w autach miała być przełomem. Eksperci wskazali słabe punkty

Spis treści: Czy V2L w elektryku jest bezpieczne? Jak uruchomić V2L - różnice między markami Ile prądu zużywa samochód przy ładowaniu V2L? Komunikaty błędów podczas ładowania V2L

Wyniki są… niejednoznaczne. Z jednej strony - funkcja jest bezpieczna i działa. Z drugiej - obsługa potrafi być niepotrzebnie skomplikowana, komunikaty o błędach bywają bezużyteczne, a koszty są wyższe niż wielu może sądzić.

Czy V2L w elektryku jest bezpieczne?

Wszystkie testowane auta poprawnie reagowały na przeciążenie i zwarcie, odcinając zasilanie. Po wymuszonym zwarciu żaden z samochodów nie doznał uszkodzeń, a układy wysokiego napięcia pozostały nienaruszone. Większość aut wznawia działanie V2L natychmiast po ponownym podłączeniu adaptera.

Wyjątkiem było Renault 5 - po zwarciu wymagał dość skomplikowanego resetu: odłączenia adaptera, opuszczenia auta i zabrania kluczyka poza zasięg sygnału na kilka minut. Procedury tej nie opisano w instrukcji obsługi - testerzy musieli dojść do niej sami.

Jak uruchomić V2L - różnice między markami

BMW iX3 i XPeng G9 uruchamiają funkcję automatycznie po podłączeniu adaptera - wystarczy chwilę poczekać. BYD i Kia wymagają naciśnięcia przycisku na adapterze, MG aktywuje V2L przez dotknięcie ekranu w kabinie, a Renault żąda przytrzymania przycisku przez dłuższą chwilę. Widać więc, ze każdy producent wymyślił własny schemat, standaryzacji brak.

Adaptery też różnią się konstrukcją. BYD i MG dołączają kabel z listwą gniazdek, adapter Kii ma osłonę przeciwdeszczową. Pozostałe modele nie mają żadnego zabezpieczenia przed wilgocią - natomiast warto podkreślić, że wszyscy producenci zabraniają używania V2L podczas deszczu.

Ile prądu zużywa samochód przy ładowaniu V2L?

Wszystkie testowane auta zużywały od 390 do 500 watów tylko na własne potrzeby podczas pracy V2L - niezależnie od tego, ile pobierało podłączone urządzenie. To mniej więcej tyle, ile wynosi nocne zużycie energii w przeciętnym domu jednorodzinnym.

Przykład: elektryk z akumulatorem 60 kWh, przy własnym poborze rzędu 450 W, rozładowałby baterię samym włączeniem funkcji w niecałe pięć i pół dnia. Jeśli jedynym podłączonym urządzeniem jest lodówka turystyczna pobierająca 50 W, V2L jest technicznie możliwe, ale energetycznie nieefektywne - większość prądu idzie na zasilanie samego systemu, a nie urządzenia.

Komunikaty błędów podczas ładowania V2L

Gdy coś idzie nie tak, większość aut radzi sobie z informowaniem użytkownika bardzo przeciętnie. BMW przy każdym błędzie wyświetla ten sam komunikat: "błąd ładowania, podłączone urządzenie niekompatybilne" - niezależnie od tego, czy przyczyną jest przeciążenie, zwarcie, czy cokolwiek innego. Na tym tle wyróżnia się Kia, która przy przeciążeniu wyświetla "pobór zbyt wysoki" - co przynajmniej sugeruje konkretny błąd. Ta sama wiadomość pojawia się jednak również przy zwarciu, więc jej użyteczność jest ograniczona. BYD z kolei po błędzie wzywa do wizyty w serwisie.

V2L to funkcja użyteczna, szczególnie na campingu, w ogrodzie czy przy pracach na zewnątrz, gdzie dostęp do gniazdka jest utrudniony. Test ADAC pokazał jednak, że producenci mają jeszcze sporo do zrobienia - zarówno w kwestii intuicyjności obsługi, jak i czytelnego informowania, gdy coś przestaje działać.





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